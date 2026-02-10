Если во время нарушения ПДД за рулём автомобиля были не вы, но штраф с камеры ГИБДД оформили на вас как на собственника ТС, то в законе есть механизм для исправления такой несправедливости. Впрочем, не факт, что вам удастся им воспользоваться, даже если дойдёте до Верховного Суда.

Нарушение, штраф из-за которого в конце концов привёл Максима Штоду в Верховный Суд, было совершено ещё осенью 2024 года. Так, 26 ноября в 11 часов 17 минут в городе Энгельс на перекрестке улиц Марины Расковой и Колотилова его Kia Soul проехал на запрещающий сигнал светофора. Этот факт зафиксировали установленные на перекрестке камеры комплекса автоматической фиксации «Пульсар».

И 2 декабря 2024 года постановлением заместителя начальника ЦАФАП ГИБДД по Саратовской области владельца автомобиля — Штоду М. М. — оштрафовали на 5 000 рублей по части 3 статьи 12.12 КоАП за повторный (в течение года) проезд «на красный».

Поскольку, как выяснилось, автовладельца уже штрафовали за аналогичное правонарушение 25 января 2024 года, то за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика можно было уже лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев. Но — только в случае, если бы нарушение заметил и оформил прямо на дороге инспектор ДПС.

Если поступок водителя, тянущий на лишение прав, зафиксировала камера, то к гражданину за рулём может быть применён исключительно штраф.

© Tramp57/Shutterstock

Позиция водителя

Максим Штода не согласился с постановлением за «повторный проезд», утверждая, что в момент фотофиксации нарушения за рулём автомобиля находилась его жена. С этим аргументом он отправился в суд.

Дело в том, что часть 2 статьи 2.6.1 КоАП освобождает от ответственности владельца ТС, если будет подтверждено, что в момент фиксации машина находилась в пользовании другого лица или, например, была угнана.

В качестве доказательств водитель предъявил сначала в Энгельсском районном суде Саратовской области, а потом и в вышестоящих судах следующие дматериалы:

Полис ОСАГО, в который вписана его супруга, Штода С. А.

Детализацию телефонных звонков и расшифровку телефонного разговора, подтверждающего, что в момент нарушения Максим Штода не мог находиться на перекрестке улиц Марины Расковой и Колотилова в Энгельсе.

Заявление его супруги, госпожи Штоды С. А. о том, что нарушитель ПДД — именно она.

Позиция судов

Однако суды — как районный, так и вышестоящие — пришли к выводу, что представленные водителем документы и данные «не являются достаточными доказательствами, объективно и безусловно подтверждающими тот факт, что ТС в момент автоматической фиксации административного правонарушения находилось в пользовании иного лица».

А в Саратовском областном суде обратили внимание, что Максим Штода обратился в суд по истечении двухмесячного срока давности привлечения к административной ответственности. Хотя мог, по мнению судьи, вместо этого самостоятельно пойти в ГИБДД со всеми представленными им доказательствами и «перевести» на жену штраф за проезд на запрещающий сигнал.

Похоже, судьи сочли, что водитель специально затянул с обжалованием наказания в ГИБДД, чтобы потом суд отменил его «за истечением срока давности». Несмотря на утверждение автовладельца, что он не знал о штрафе и потому не мог вовремя обратиться в ГАИ.

С другой стороны, если судьи не сочли его аргументы «достаточными доказательствами», то и сотрудники ГИБДД с высокой долей вероятности могли бы вынести точно такое же решение. В таком случае возникает вполне резонный вопрос: зачем водителю связываться с обжалованием штрафа в ГАИ, когда можно сразу пойти в суд?

Позиция Верховного Суда

В череде обжалований Штода М. М. дошёл до высшей кассационной инстанции. Верховный Суд, изучив жалобу автовладельца, оставил в силе штраф в размере 5 000 рублей.

«При таких обстоятельствах состоявшиеся акты сомнений в своей законности не вызывают, являются правильными и оснований для их изменения или отмены не усматривается», — сказано в постановлении Верховного Суда.

Главное