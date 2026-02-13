Зимой автомобилистов постоянно поджидает опасность получить штраф за нарушение ПДД, спровоцированное непростыми метеорологическими условиями. Рассказываем о главных погодных ловушках для водителей, а также объясняем, как их избежать.

1. Нарушение требований разметки

Это одно из самых распространённых нарушений ПДД зимой. Выпавший снег и наледь скрывают под собой линии на асфальте. Водители не видят их и могут, например, перестроиться в запрещённых для этого местах. Либо случайно выехать на встречную полосу или развернуться в неположенном месте. Не исключено и движение прямо по полосе, предназначенной для поворота. Снег также может скрыть от водителя разметку «автобусной» полосы и многое другое. За каждое из этих нарушений в КоАП предусмотрены свои наказания.

Часть 1 статьи 12.16 за перестроение или поворот направо в неположенном месте подразумевает штраф в 750 рублей .

за перестроение или поворот направо в неположенном месте подразумевает штраф в . Часть 2 статьи 12.16 за поворот налево или разворот там, где это запрещено, грозит штрафом в 1 500–2 250 рублей.

за поворот налево или разворот там, где это запрещено, грозит штрафом в За выезд на «встречку» по части 4 статьи 12.15 полагается либо штраф в 7 500 рублей , либо лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев. В случае повторного выезда на встречную полосу в течение года грозит лишение ВУ уже на 12 месяцев — по части 5 статьи 12.15.

полагается либо штраф в , либо В случае повторного выезда на встречную полосу в течение года грозит Часть 1.1 статьи 12.17 предусматривает взыскание 2 250 рублей за езду по «автобусной» полосе. В Москве и Санкт-Петербурге за это оштрафуют уже на 4 500 рублей.

предусматривает взыскание за езду по «автобусной» полосе. В Москве и Санкт-Петербурге за это оштрафуют уже на Часть 2 статьи 12.12 карает за «невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией». Даже если она занесена снегом. За это водитель может получить штраф в размере 800 рублей.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

2. Нечитаемые номера

Пожалуй, каждый, кто хоть раз долго ездил в снегопад, знает, как быстро летящий снег может полностью облепить номерной знак автомобиля. Между тем статья 12.2 КоАП говорит, что за «управление ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками» водителю полагается штраф в размере 500 рублей.

3. Грязные фары

В слякотную или снежную погоду автомобильные фары могут покрыться мощным слоем грязи или наледи. Таким, что даже со стороны будет заметно резкое падение яркости. За это водителю полагается по статье 12.5 КоАП либо штраф в 500 рублей, либо предупреждение от инспектора ДПС.

© Endless luck/Shutterstock

4. Стоянка на заснеженном газоне

Зимой снегом засыпает не только дороги, но и газоны. Из-за этого водители часто не могут отличить одно от другого и паркуют свои авто на засыпанных снегом площадках, под которыми на самом деле не асфальт, а газон. В КоАП РФ специального штрафа за парковку на газоне не предусмотрено. Однако наказания за такую стоянку прописаны в региональных актах.

Так, в столице за стоянку ТС на газоне его владельцу оформят штраф в соответствии со статьёй 8.25 КоАП Москвы:

физическому лицу 5 000 рублей,

юридическому лицу 300 000 рублей.

При этом в Пензе, например, за аналогичное нарушение гражданина оштрафуют на 3 000–5 000 рублей, а организацию — на 50 000 рублей.

Ну а в Тульской области любого автовладельца (будь то физическое или юридическое лицо), разместившего транспортное средство на газоне, оштрафуют лишь на 2 000 рублей.

5. Резина не по сезону

В зимний сезон (с 1 декабря по 28/29 февраля включительно) машины должны быть обуты в зимние шины. За нарушение этого требования автовладельцу полагается штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП за «управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена».

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

6. Прогрев мотора

Зимой некоторые автовладельцы считают необходимым перед поездкой прогревать мотор. А кое-кто оснащает свои авто системой дистанционного запуска и периодически, не выходя из дома, запускают двигатель. Просто чтобы подзарядить аккумулятор, например.

Пункт 17.2 ПДД говорит, что «в жилой зоне запрещается стоянка с работающим двигателем». Наказание за нарушение этого требования прописано в статье 12.28 КоАП — 1 500 рублей штрафа. А если дело происходит в Москве или Санкт-Петербурге, то сумма взыскания составит 3 000 рублей.

Главное

Каждый сезон требует от водителя соответствующего поведения и навыков. Зима — не исключение. Вот краткий список рекомендаций, которые помогут избежать неожиданных штрафов.