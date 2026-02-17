Штрафы за сбитых животных: какую ответственность несёт водитель

ДТП с участием животных — ситуация, в которой может оказаться любой водитель. Последствия такого происшествия зависят от множества факторов: кто виноват, какое животное пострадало, был ли нанесён вред имуществу или здоровью людей. Разберёмся, что грозит в 2026 году водителю за сбитого зверя или птицу, какие штрафы предусмотрены законом, как действовать на месте происшествия и как защитить свои права.

© EvgenyPlotnikov/Shutterstock

Закон, регулирующий ДТП с животными

В России ответственность за наезд на животное регулируется сразу несколькими нормативными актами:

.

Уголовный кодекс РФ — предусматривает ответственность за незаконную охоту, браконьерство (ст. 258 УК РФ). В случае доказанного умышленного наезда с целью причинить страдания животному — ст. 245 «Жестокое обращение с животными».

ПДД РФ — обязывают водителя соблюдать осторожность при движении, особенно в местах возможного появления животных.

Ключевой момент: штрафы за сбитых животных зависят от вида животного, которому был нанесён вред, и от действий водителя после столкновения.

Водитель виновен

Водитель считается виновным, если:

Выбрал скорость движения, не обеспечивающую контроль за дорожными условиями, то есть не учёл возможность появления на дороге животного.

Не принял мер для предотвращения столкновения с животным.

© Bragapictures/Shutterstock

Ситуация 1: Наезд на домашнее животное

Если водитель сбил домашнюю собаку, кошку, корову, козу или другое животное, которое находилось на дороге без присмотра, он обязан:

Остановиться и включить аварийную сигнализацию. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол. Либо по указанию сотрудника полиции прибыть в отделение ГИБДД для оформления протокола.

В этом случае наказание за сбитое домашнее животное может включать:

Компенсацию владельцу животного за причинённый ущерб.

Ответственность по статье 245 УК РФ, если будет доказано жестокое обращение.

Ситуация 2: Наезд на дикое животное

Если водитель сбил дикого зверя (лось, косуля, кабан, медведь и т. д.), он также обязан:

Остановиться и включить аварийную сигнализацию. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол.

В этом случае наказание за сбитое дикое животное будет строже:

Ответственность по статье 245 УК РФ за жестокое обращение, если будет доказано таковое.

Если водитель скрылся с места ДТП с животным, он будет отвечать по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Ему будет грозить лишение прав на 1–1,5 года или арест на срок до 15 суток.

Если водитель не только скрылся с места аварии, но и забрал животное или какие-то его части (мясо, шкура, рога и т. п.) с собой, его могут наказать по статье 258 УК РФ за незаконную охоту. Она подразумевает наказание в виде 500 000 рублей штрафа, исправительные работы или заключение на срок до двух лет.

Водитель невиновен

Водитель может быть признан невиновным, только если будет доказано, что животное само налетело на его автомобиль.

Ситуация 1: животное выскочило внезапно

Правоприменительная практика такова, что даже при отсутствии предупреждающего знака «Дикие животные» водитель, двигаясь на машине по местности, где могут обитать дикие животные, обязан учитывать это обстоятельство и обеспечивать такой режим движения, при котором будет в состоянии избежать столкновения даже с внезапно появившимся на дороге животным.

В случае столкновения водитель также обязан:

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол.

В КоАП не предусмотрен штраф за сбитое животное. Водителю лишь придётся компенсировать его стоимость государству или охотхозяйству.

© Cavan-Images/Shutterstock

Ситуация 2: Животное находилось без присмотра

Если водитель сбил домашнее животное, которое находилось на дороге без присмотра, он может потребовать привлечения к ответственности владельца животного. В этом случае:

Владелец животного может быть оштрафован за нарушение правил содержания животных.

Водитель может потребовать компенсацию за ущерб, нанесённый его автомобилю.

Штрафы за сбитых животных

В 2026 году штрафы за сбитых животных зависят от вида животного. Вот основные виды наказаний:

Компенсация ущерба — от 200 рублей и выше в зависимости от вида и количества сбитых животных.

Ответственность по статье 245 УК РФ — штраф до 80 000 рублей или лишение свободы до 3 лет.

Компенсация государству ущерба за уничтоженный природный ресурс (животное).

Список штрафов за наезд на зверей и птиц

Ниже приведён список штрафов за сбитых животных в 2026 году (цены указаны в рублях и взяты из «Методики исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам», утверждённой Минприроды):

Лось — 80 000 рублей.

Косуля — 40 000 рублей.

Кабан — 30 000 рублей.

Медведь — 60 000 рублей.

Волк — 200 рублей.

Лиса — 200 рублей.

Заяц — 1 000 рублей.

Енот — 200 рублей.

Белка — 500 рублей.

Птица (фазан, утка, глухарь и др.) — от 600 до 6 000 рублей.

Домашнее животное (собака, кошка, корова и др.) — зависит от породы и характера повреждений.

© Daniel Chetroni/Shutterstock

Если была сбита беременная самка, каждый эмбрион считается полноценным животным. Пример: за сбитую самку лося, беременную двумя детёнышами, придётся выплатить не 80 000 рублей, а втрое больше — 240 000 рублей.

Ведомства, ответственные за штрафы

За штрафы при ДТП с животными отвечают:

ГИБДД — оформляет протоколы.

МВД РФ — расследует дела о жестоком обращении с животными и о незаконной охоте.

Охотничьи хозяйства и местные подразделения Минприроды — взыскивают компенсацию за ущерб дикой природе.

Суды — рассматривают споры о возмещении ущерба и уголовные дела.

Варианты оплаты

Оплатить штрафы за сбитых животных можно:

В отделениях банков.

Через терминалы оплаты.

С помощью мобильных приложений банков.

Последствия невыплаты

Если водитель не оплатит штраф за сбитое животное в установленный срок, его ждут:

Пеня за просрочку платежа.

Принудительное взыскание долга всеми средствами, имеющимися в распоряжении судебных приставов.

Возможность обжалования

Водитель имеет право обжаловать штрафы за сбитых животных в суде в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Порядок действий при ДТП со зверем или птицей

ДТП с диким животным

Животное погибло

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол. Не трогать и не перемещать животное до прибытия специалистов.

Животное ранено

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия специалистов и оформить протокол.

Животное выжило и убежало

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол.

© Павел Лисицын/РИА Новости

ДТП с домашним животным

Животное погибло

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол.

Животное ранено

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол.

Животное выжило и убежало

Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии. Дождаться прибытия инспектора и оформить протокол.

Оставление места ДТП со зверем или птицей

Оставление места ДТП с участием животного приравнивается к оставлению места ДТП с участием людей. За это предусмотрено:

Штраф до 5 000 рублей.

Лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

Арест на срок до 15 суток.

Возмещение стоимости ремонта автомобиля ОСАГО

ОСАГО не покрывает ущерб, нанесённый автомобилю в результате наезда на животное. Водитель может получить компенсацию только в случае, если виновником ДТП признан владелец животного.

Каско

Договор каско может покрывать ущерб, нанесённый автомобилю в результате наезда на животное. Водителю нужно:

Сообщить в страховую компанию о происшествии. Предоставить все необходимые документы (протокол ГИБДД, фото с места ДТП и т. д.). Дождаться выплаты компенсации.

Страховки нет

Если у водителя нет страховки, он может потребовать компенсацию от владельца животного (в случае наезда на домашнее животное, находящееся без присмотра). Для этого нужно:

Собрать все доказательства (протокол ГИБДД, фото с места ДТП и т. д.). Подать иск в суд. Дождаться решения суда и выплаты компенсации.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Резюме

ДТП с участием животных — серьёзное происшествие, которое может повлечь за собой значительные штрафы и ответственность. Водитель обязан соблюдать ПДД, быть внимательным и осторожным, особенно в местах возможного появления животных. В случае наезда на животное необходимо остановиться, вызвать ГИБДД и оформить протокол.

Штрафы за сбитых животных зависят от типа животного и поведения водителя после аварии. Водитель имеет право обжаловать наказание в судебном порядке и требовать компенсацию за ущерб, нанесённый его автомобилю домашним животным.

Нюансы

Что делать с раненым или мёртвым животным на дороге?

Не трогать и не перемещать животное до прибытия специалистов.

Вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии.

Вызвать ветеринара или службу спасения животных (если животное ранено).

Имеет ли значение возраст или порода сбитого животного?

Да, порода животного может влиять на размер компенсации. Например, за сбитого породистого пса или породистую кошку владелец животного может потребовать большую компенсацию, чем за беспородного питомца.

Имеет ли значение регион, в котором сбили зверя или птицу?

Да, например, за ДТП с животным, сбитым на территории заповедника, национального парка, государственного заказника, впоследствии признанное «незаконной охотой», придётся заплатить государству компенсацию в троекратном размере.