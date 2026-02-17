Неожиданный вердикт: Верховный Суд поставил точку в спорном вопросе

«Нечаянно срезанный» угол при повороте на перекрёстке может обернуться лишением прав за выезд на встречку. Очередное решение Верховного Суда поставило точку в спорном вопросе о малозначительных правонарушениях.

© Shutterstock

Эта судебная история началась ещё 9 апреля 2024 года. Около шести часов вечера Анатолий Золотарёв двигался за рулём своей Toyota по улице Леваневского в Краснодаре. На нерегулируемом перекрёстке с улицей Володи Головатого ему нужно было повернуть налево. Для лучшего представления о ситуации поясним, что обе эти городские улицы имеют по одной полосе движения в каждую сторону и проходят через район частного сектора с преимущественно одноэтажной застройкой.

Перед самым перекрёстком на асфальте улицы Володи Головатого нанесена сплошная осевая разметка. И при повороте налево машина под управлением Анатолия Золотарёва частично заехала не неё левым колесом. К несчастью для водителя, это произошло на глазах экипажа ДПС. Автомобилиста остановили и составили на него протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП — за «выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения».

На тот момент это грозило либо штрафом в размере 5 000 рублей, либо лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Сейчас, кстати, сумма штрафа по этой статье равна уже 7 500 рублей. Поскольку нарушение имело место до повышения «расценок» в КоАП, Верховный Суд рассматривал дело с учётом предыдущей редакции Кодекса.

© Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Позиция судов

4 июня 2024 года мировой суд одного из участков Центрального внутригородского округа Краснодара присудил Золотарёву штраф в размере 5 000 рублей. Мол, «встречка» есть «встречка», даже если водитель заехал на неё только одним колесом. Далее с мнением мирового судьи согласились как апелляционная, так и кассационная инстанции.

Позиция водителя

Анатолий Золотарёв во всех судебных заседаниях настаивал, что его нарушение было совершено неумышленно и носит малозначительный характер. И именно по этой причине предлагал судам не наказывать его. В конце концов, водитель не понимал, кому могло угрожать или помешать то, что его машина при повороте слегка «зацепила» колесом сплошную осевую разметку.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел жалобу Золотарёва и не согласился с его доводами. В решении судебной инстанции указано, что оценивать малозначительность деяния следует исходя из его характера и степени общественной опасности. При этом учитывается либо величина причинённого нарушителем вреда, либо вероятность угрозы его причинения — личности, обществу, государству.

По мнению Верховного Суда, выезд на полосу встречного движения относится к грубым нарушениям ПДД, поскольку из-за него может произойти авария. Следовательно, «действия водителя являются общественно опасными, признаков малозначительности не содержат». Следуя этой логике, Верховный Суд оставил в силе штраф для водителя.

© PolAlVl/Shutterstock

