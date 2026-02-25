Верховный суд жёстко наказал дерзкого водителя Bentley

Неважно, есть ли у второго участника ДТП водительское удостоверение. Если он пострадал в аварии по вашей вине, то вас в любом случае лишат прав. Это в очередной раз подтвердил Верховный cуд после разбора спорного ДТП между владельцем люксового Bentley и мотоциклистом.

Дорожная неприятность с участием мотоциклиста случилась у Валерия Зимина в час дня 1 декабря 2024 года, когда он выезжал на своем Bentley Continental на прибрежное шоссе «Джубга — Сочи» в Лазаревском районе. В протоколе с места ДТП оно указано как «145 км + 70 м ФАД "Джубга — Сочи"» (ФАД — федеральная автодорога. — Прим. ред.).

Как только Bentley Continental Зимина «высунулся» на трассу, в него врезался мотоцикл Honda VTR1000. От удара мотоциклист получил «тупую травму головы», множественные переломы правой ноги, раны и ссадины. В общей сложности, как сказано в материалах дела, байкер обзавёлся «расстройством здоровья продолжительностью свыше трёх недель», что квалифицируется законодательством как вред здоровью средней степени тяжести.

Позиция суда

24 апреля 2025 года судья Центрального районного суда города Сочи признал Зимина виновником ДТП, поскольку тот при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил двигавшемуся по ней водителю мотоцикла. Причинённый в ДТП вред здоровью средней тяжести грозил виновнику аварии лишением водительского удостоверения на 1,5–2 года — по части 2 статьи 12.24 КоАП. Суд лишил Зимина прав на 1,5 года.

Позиция водителя

Зимин решил обжаловать приговор. В апелляции он утверждал, что не является виновником аварии и не заслуживает лишения водительского удостоверения. Доводы у него были следующие:

Мотоциклист не имел прав на управление мотоциклом.

За рулём своего Bentley водитель не мог видеть приближавшегося мотоциклиста с места, где расположен выезд на трассу.

В доказательство последнего утверждения Зимин предоставил в кассационную инстанцию заключение специалиста ООО «Центр независимых экспертиз». Впрочем, ни в одном из судов к доводам Зимина не прислушались, и в итоге его жалоба дошла до ВС.

Позиция Верховного суда

Высшая судебная инстанция изучила материалы дела и пришла к выводу, что «вред здоровью находится в прямой причинно-следственной связи с нарушением водителем Зиминым В. А. Правил дорожного движения».

В решении Верховного суда сказано, что довод Зимина об отсутствии у мотоциклиста права управления мотоциклом подлежит отклонению, «поскольку вопрос о вине в ДТП других участников … не является предметом рассмотрения по настоящему делу об административном правонарушении».

Относительно выводов эксперта об отсутствовавшей у водителя Bentley возможности увидеть приближающегося мотоциклиста Верховный суд встал на сторону Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции. По мнению судей, заключение «Центра независимых экспертиз» было правомерно не принято к рассмотрению. Поскольку в своём заключении эксперт не указал методику исследования и оборудование, с помощью которого он измерял уклоны дорожного покрытия и расстояния. Ведь именно на этих данных строились его выводы о скоростях движения транспортных средств и зонах их видимости. В итоге Верховный суд оставил в силе приговор Зимину в виде 1,5 лет лишения прав.