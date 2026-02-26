Эксперт объяснил, можно ли отменить штраф из-за снегопада

Можно ли обжаловать штраф с камеры ГИБДД из-за непогоды и снегопада
Что делать, если вы получили штраф за нарушение ПДД, спровоцированное непогодой? Конечно, можно смириться и заплатить. Но правильнее будет попытаться обжаловать наказание, которое вы не заслужили. «Рамблер/авто» вместе с юристом подробно рассказывает, как это сделать.
Чаще всего неправильные штрафы «прилетают» автовладельцам зимой. Снег или слякоть скрывают дорожную разметку или залепляют госномер машины. Если водитель не увидел скрытую грязью сплошную линию и пересёк её, через какое-то время его может обрадовать «письмо счастья» за нарушение требований разметки, выезд на встречную или автобусную полосу, пересечение стоп-линии перекрёстка и т. п.
А не вовремя налипший на госномер машины лихача снег может помешать его идентификации инспектором Центра автоматической фиксации. И тогда штраф за превышение скорости могут оформить на невиновного — случалось и такое.
При этом заметим, что ещё в 2019 году ГИБДД разъяснила своим региональным подразделениям, что в условиях непогоды и плохой видимости, когда разметка становится плохо различимой, автоматическая фиксация нарушений ПДД вестись не должна. Однако разнообразие природных явлений и человеческий фактор порой всё-таки приводят к несправедливым штрафам. Что в таком случае следует делать водителю? Разумеется, обжаловать.
«Необходимость соблюдать требования дорожных знаков и разметки не отменяется при неблагоприятных погодных условиях. Однако, если водитель будет привлечён к ответственности за несоблюдение требований разметки, он может подать жалобу вышестоящему должностному лицу через портал Госуслуг. Не исключено, что получится добиться освобождения от административной ответственности ввиду заслуживающих внимания обстоятельств — неблагоприятных погодных условий. Но надо понимать, что всё упирается исключительно во внутреннее убеждение должностного лица, которое будет эту жалобу рассматривать. Как говорится: "шансы есть, гарантий — нет"».Никитин Михаил СергеевичЮрист проекта «Штраф-OFF»
Как отменить неправильный штраф в ГАИ
Поскольку шанс на обжалование штрафа ввиду заслуживающих внимания обстоятельств всё же есть, то надо помнить о следующих моментах:
- Сроки обжалования. По закону у автовладельца есть 10 дней на обжалование постановления — с момента получения его копии. О штрафе «с камеры» сейчас, как правило, можно узнать онлайн — через Госуслуги, оповещения от специализированных интернет-сервисов, из банковских приложений, например, в разделе «Авто» СберБанк Онлайн.
- По истечении 10 дней постановление вступает в силу и штраф должен быть оплачен. Но отнюдь не немедленно, а в течение двух последующих месяцев. Это означает, что даже вступившее в силу несправедливое постановление можно отменить до оплаты штрафа.
- До конца 10-дневного срока обжалования в личном кабинете водителя на портале Госуслуг в разделе штрафов будет активна кнопка «Обжаловать». Нажав её, надо в свободной форме изложить суть своей жалобы. Дело в том, что на фото с камеры ГИБДД, прилагаемых к постановлению, наверняка будет видно, что разметка занесена снегом и не читается. А если штраф «прилетел» из-за путаницы с испачканным госномером нарушителя, то, скорее всего, по фото будет понятно, что на нём не ваша машина. На все эти обстоятельства и следует указывать в жалобе.
- После истечения 10-дневного срока обжалования возможность сделать это через сайт Госуслуг отключается. Но есть и иные пути отмены штрафа. Один из самых эффективных — через сервис приёма обращений граждан на официальном сайте госавтоинспекция.рф. В обращении укажите свои паспортные данные и номер постановления, которое считаете несправедливым. И в свободной форме изложите свою позицию. Если фотографии с дорожной камеры, имеющиеся в вашем административном деле, подтвердят ваши слова, штраф будет отменён уже через несколько дней. Собственно, поэтому и не стоит торопиться с его оплатой — не придётся потом ждать, когда государство вернёт вам «штрафные» деньги назад.
- Отменить штраф можно и придя лично в подразделение ГИБДД по месту фиксации оспариваемого нарушения. Тут придётся написать и подать письменное заявление на имя его начальника, опять-таки изложив в свободной форме свои доводы относительно несправедливого наказания.
- Срок рассмотрения уполномоченным должностным лицом заявления гражданина об отмене штрафа — 10 дней. За это время им должно быть принято то или иное решение, а также дан ответ — почтовым отправлением, электронной почтой либо в личном кабинете автовладельца на портале Госуслуг.
Обжалование в суде
Если не удалось добиться отмены штрафа через ГИБДД, то остаётся единственный путь — судебный. Жалобу на постановление ГАИ нужно подавать в районный суд по месту совершения правонарушения — то есть по адресу фиксации нарушения дорожной камерой. К исковому заявлению следует приложить копию постановления о штрафе, а также все возможные документы (если имеются), свидетельствующие о вашей невиновности.
Срок рассмотрения дела в суде — до двух месяцев. Если он встанет на вашу сторону, штраф будет отменён. Если нет, то наказание можно будет обжаловать в вышестоящих судебных инстанциях — вплоть до Верховного суда.
Резюме:
- Отменить штраф из-за погодных условий вполне реально.
- Важно, чтобы к постановлению прилагалось фото нарушения, сделанное камерой ГИБДД. По нему легко понять, насколько обосновано наказание.
- Обжаловать и отменить штраф можно на портале Госуслуг или через обращение в ГАИ. В случае неудачи, можно также обратиться с иском в суд.
Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.