Верховный суд встал на сторону водителя, ехавшего по встречке

Выезжая на главную дорогу, водитель должен уступить всем, кто по ней движется. Даже машинам, которые находятся на встречной полосе движения. В этом на личном горьком опыте убедилась автомобилистка из Хабаровска, дошедшая до Верховного суда.

Анна Утемова из Хабаровска попала в ДТП около часа дня 3 февраля 2025 года. В этот момент она выезжала с прилегающей территории на улицу Промышленную в районе дома номер 20. Ей нужно было выехать на главную, повернув при этом налево. Но для этого пришлось проехать сквозь вереницу машин, стоящих в заторе на правой полосе дороги. Дело в том, что в этом месте часто собирается длинный «хвост» из автомобилей, ждущих проезда через светофор на перекрёстке улиц Карла Маркса и собственно самой Промышленной.

Утемову пропустили водители из пробки и она стала выезжать налево на противоположную сторону улицы Промышленной. В этот момент в её автомобиль слева влетел Nissan Note, чей водитель лихо объезжал затор по встречной полосе. От удара Note потерял управление и в конце концов врезался в машину третьего участника аварии — Nissan Serena.

Приехавший патруль ДПС оформил происшествие, признав Утемову виновной в том, что она не уступила дорогу «Ноуту». Гражданке выписали штраф в размере 500 рублей по части 3 статьи статьи 12.14 КоАП за «невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения». Анна Утемова не согласилась и решила обжаловать наказание.

Позиция автомобилистки

Нюанс ситуации в том, что в этом месте на осевой линии проезжей части Промышленной улицы нанесена двойная сплошная разметка. То есть водитель Nissan Note, объезжая затор по встречной полосе, нарушал ПДД. Но зимы в Хабаровске суровые. И на дорожном полотне в момент ДТП был снежный накат, сделавший неразличимой двойную сплошную.

Утемова требовала отменить свой штраф по следующим основаниям:

Nissan Note ехал по встречной полосе в нарушение требований сплошной осевой разметки.

Он двигался там со скоростью свыше 80 км/ч.

В ходе оформления ДТП полицией не были учтены дорожные условия.

Полицейские проигнорировали объяснения других участников ДТП.

Не была назначена автотехническая экспертиза, которая подтвердила бы виновность в ДТП водителя Nissan Note.

Позиция судов

Суды апелляционной и кассационной инстанций по делу Анны Утемовой выяснили, что она выезжала на главную дорогу из-под знака «Уступи дорогу». То есть, при осуществлении своего маневра обязана была уступить всем участникам дорожного движения, находящимся в тот момент на главной.

Судьи сочли, что на участке улицы, где в момент ДТП двигался Nissan Note, обгон запрещён не был, поскольку дорожная разметка находилась под снежным накатом и была невидима. Это было подтверждено и видео с автомобильного регистратора, приобщённого к делу. А дорожные знаки, запрещавшие бы движение ТС по встречке, на Промышленной улице не установлены.

В решении кассационной инстанции сказано, что «доводы жалобы о том, что водитель Note должен был вести автомобиль, учитывая дорожную обстановку, не исключают обязанности Утемовой убедиться, что её маневр будет безопасен, и уступить дорогу». Суды сочли, что сотрудники полиции при оформлении аварии никаких существенных нарушений не допустили.

Позиция Верховного суда

Верховный суд при рассмотрении жалобы вновь согласился с выводами нижестоящих инстанций. А также отметил, что жалоба Утемовой о том, что в рамках административного расследования не проводилась автотехническая экспертиза, не может являться основанием к отмене постановления. Поскольку о проведении такого исследования ни она, ни другие участники аварии не заявляли. А сотрудник ДПС, оформлявший происшествие, «необходимости её проведения не усмотрел».

Кроме того, по мнению Верховного суда, «вопрос о вине в ДТП других участников не является предметом рассмотрения по настоящему делу об административном правонарушении».

В итоге 500-рублёвый штраф Анне Утемовой за непропуск транспорта на главной дороге был оставлен в силе.

Главное

Разумеется, главной целью Утемовой было не отменить штраф как таковой, а снять с себя виновность в ДТП. Поскольку на этом основании остальные участники аварии, скорее всего, требуют от неё возместить им ущерб за разбитые автомобили. Кроме того, для страховых компаний Утемова теперь — водитель-аварийщик, что также повышает для неё стоимость страховых полисов.

Анна Утемова выехала с прилегающего проезда на Промышленную улицу, рассчитывая, что там никто не едет по встречной, соблюдая ограничение, наложенное двойной сплошной. Это было ее главной ошибкой: думать, что если ты не нарушаешь, значит и другие водители также не нарушают ПДД.

Поэтому важно всегда перестраховываться и считать, что в любой момент рядом с тобой может оказаться нарушитель. Такой подход дисциплинирует и заставляет быть начеку. От попадания в ДТП он полностью не застрахует, но поможет хотя бы не стать его виновником.