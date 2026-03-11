Владивостокская таможня доначислила автовладельцу почти полмиллиона дополнительных платежей за ввезённую из Кореи подержанную машину. Тот не согласился с требованием ведомства и обратился в суд. В итоге разбирательство дошло до Верховного суда, который восстановил справедливость.

Это история с таможней, главным героем которой стал житель Приморья Александр Пилюгин, началась ещё в 2022 году. Он тогда решил приобрести в Корее подержанный микроавтобус Hyundai Staria для личного пользования. Для этого будущий автовладелец прибег к помощи компании-посредника ООО «ТЛК Альтерна». Та взяла на себя организацию сделки и доставки авто в Россию, а также выступила в качестве таможенного представителя.

Как и было задумано, в июле 2022 года компания-посредник представила от имени Пилюгина на таможенный пост «Морской порт Владивосток» Владивостокской таможни сам минивэн и таможенную декларацию. В документе фигурировал корейский микроавтобус, ввозимый для личного пользования, с заявленной таможенной стоимостью в $21 700. Исходя из которой был начислен таможенный платеж в размере 741 546 рублей 45 копеек. Деньги отправились в казну, после чего машину выпустили в свободное обращение.

Новоиспечённый автовладелец поставил Staria на учет в ГИБДД и с чистой совестью пользовался микроавтобусом больше года. Пока в декабре 2023-го кто-то из сотрудников Владивостокской таможни на зашёл на интернет-сайт carstat.kr, связанный с торговой площадкой encar.com. Там он обнаружил в продаже аналогичный Hyundai по цене аж в $40 201. После такого открытия таможня решила, что гражданин Пилюгин занизил таможенную стоимость своего минивэна чуть ли не вдвое. В связи с чем ему было выставлено требование: дополнительно перечислить государству 452 558 рублей 95 копеек таможенных платежей.

Позиция автовладельца

Александр Пилюгин счёл это желание таможенников незаконным. В этом с ним было полностью солидарно и ООО «ТЛК Альтерна», организовавшее покупку машины в Корее. В Арбитражный суд Приморского края с иском о противозаконности требований таможни они отправились рука об руку.

Истцы в суде опирались на следующие факты:

ООО «ТЛК Альтерна» при декларировании автомобиля представило таможне все необходимые документы, подтверждающие его таможенную стоимость. А именно: коносамент, заявление на перевод денежных средств продавцу на сумму 28 400 000 корейских вон, коммерческий инвойс на сумму 28 400 000 корейских вон (с учётом доставки в порт погрузки) и перерасчёт вон в доллары США. На официальном сайте Hyundai для рынка Республики Корея рекомендованная цена минивэна Staria указана в пределах от $22 308 до $23 675 — в зависимости от комплектации. Что говорит об отсутствии какого-либо экономического смысла приобретать такую машину в состоянии б/у по цене $40 201. На других интернет-ресурсах по продаже подержанных автомобилей стоимость аналогичных Hyundai Staria даже в самых дорогих комплектациях значительно ниже, чем $40 201. Но таможня почему-то выбрала именно это объявление, единственное среди прочих на тот момент, в качестве источника информации о стоимости модели.

Позиции судов

Арбитражный суд первой инстанции поддержал автовладельца и отменил требование таможни доплатить в казну. Однако апелляционная и кассационная инстанции решили иначе и встали на сторону таможенников, полностью проигнорировав аргументы автовладельца и компании-посредника.

Позиция Верховного суда

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ в первую очередь указала, что «в случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания того, что заявленная величина таможенной стоимости … должна быть скорректирована, возлагается на таможенный орган». Этот момент прямо обговорён, в частности, в постановлении Пленума ВС от 28 июня 2022 г. № 21.

Верховный суд же пришел к выводу, что «апелляционный суд переложил бремя доказывания стоимости ТС с таможенного органа на таможенного представителя и Пилюгина А. В.»

Коллегия Верховного суда также установила, что таможенный орган, а вслед за ним суды апелляционной и кассационной инстанций, принимая решение о якобы заниженной стоимости машины, использовали единственный источник информации — сайт carstat.kr. При этом они «не дали надлежащей оценки представленным таможенным представителем и Пилюгиным А. В. доказательствам того, что анализ цены товара на основании спорных интернет-сайтов не может считаться корректным — как в силу их функционального содержания, так и в силу технических сбоев в работе».

Кроме того, апелляционный суд в своём решении даже не соизволил указать: на каком основании он проигнорировал аргументы, представленные Пилюгиным и компанией-посредником.

В итоге Судебная коллегия Верховного суда по экономическим спорам решила: суд первой инстанции — Арбитражный суд Приморского края — был прав, когда встал на сторону автовладельца. В связи с чем решения апелляции и кассации, поддержавших требования таможни к Александру Пилюгину доплатить 452 558 рублей 95 копеек, полностью отменяются. И автовладелец за свою Hyundai Staria отныне ничего таможне не должен.

Вывод

Даже если таможенники решили, что автовладелец слишком мало заплатил в казну за ввоз своей машины, это ещё не значит, что так оно и есть. При наличии внятных и однозначных аргументов против доначисления пошлины автомобилист имеет все шансы «отбиться» от чрезмерных претензий фискальных органов.