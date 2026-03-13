Автомобилистам напомнили о крупных весенних штрафах

Смена сезонов всегда отражается на дорожном движении. С началом оттепели асфальт покрывается большим количеством ям, а качество потрёпанной реагентами и льдом разметки оставляет желать лучшего. Всё это создаёт ловушки для водителей, из-за которых они получают крупные штрафы. «Рамблер/авто» рассказывает о самых коварных нарушениях ПДД, которые автомобилисты чаще всего совершают весной.

Пересечение сплошных линий разметки

Когда сходит снег, частенько выясняется, что вместе с ним «сошла» и дорожная разметка на асфальте. Причём кое-где — вместе с самим асфальтом. И если водитель в таких местах может не разглядеть еле заметные остатки линий, то камеры ГИБДД видят и помнят их всегда. За нарушение разных требований разметки на асфальте в КоАП предусмотрены и совершенно разные наказания.

Стоп-линии на перекрёстках обычно плохо переносят зиму. Особенно такую снежную, как минувшая. Меж тем за «невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией» часть 2 статьи 12.12 КоАП грозит водителю штрафом в размере 800 рублей. Сплошная осевая линия также зачастую превращается к весне в прерывистую. Но формально это не даёт вам повода пересекать её и выезжать на встречную полосу движения. Наказание за такую оплошность — штраф в 7 500 рублей либо лишение прав сроком на 4–6 месяцев по части 4 статьи 12.15 КоАП. За повторный выезд (в течение года) по части 5 статьи 12.15 КоАП однозначно полагается лишение водительского удостоверения на год. Но только в случае, если нарушение лично зафиксировали сотрудники ДПС. При фиксации «встречки» камерой ГИБДД водителю оформят только штраф — всё те же 7 500 рублей. Линии разметки, отделяющие «автобусные» полосы от остальной проезжей части, к весне также порой становятся «виртуальными». Но это обстоятельство отнюдь не отменяет действия части 1.1 статьи 12.17 КоАП. В ней прописан штраф в размере 2 250 рублей за езду по полосе, предназначенной для общественного транспорта. А в Москве и Санкт-Петербурге такое нарушение «стоит» автомобилисту ещё дороже — 4 500 рублей. Перестроение между полосами или поворот направо там, где теперь еле видны остатки сплошной линии, грозят штрафом в 750 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП. Поворот налево либо разворот в месте, где когда-то была нанесена сплошная осевая, по части 2 этой же статьи КоАП караются 1 500–2 250 рублями штрафа.

Превышение скорости

Чистый от снега и льда сухой асфальт, а также хорошая видимость (благодаря ясной солнечной погоде) подначивают некоторых водителей посильнее нажать на педаль газа и промчаться с ветерком там, где всю зиму приходилось двигаться с повышенной осторожностью. В целом весной средняя скорость движения возрастает. Спровоцировать на ускорения могут и соседи по потоку. Но всё это оборачивается превышениями скорости и штрафами. Их размер прописан в разных частях статьи 12.9 КоАП. Чем быстрее едешь — тем больше размер финансового наказания.

Часть 2: превышение разрешённой скорости на 20–40 км/ч. За это полагается 750 рублей штрафа.

Часть 3: превышение разрешённой скорости на 40–60 км/ч. За это полагается 1 500–2 250 рублей штрафа. За повторное нарушение в течение года — штраф уже 3 000–3 750 рублей.

Часть 4: превышение разрешённой скорости на 60–80 км/ч. За это полагается 3 000–3 750 рублей штрафа. Либо лишение прав на 4–6 месяцев — если нарушение оформит патруль ДПС прямо на дороге. За повторное нарушение в течение года — лишение ВУ уже на год.

Часть 5: превышение разрешённой скорости более чем на 80 км/ч. За это полагается 7 500 рублей штрафа либо лишение прав на полгода. За повторное нарушение в течение года — лишение ВУ на год.

Езда по обочине

Весной даже на федеральных трассах, не говоря уже о менее значимых региональных дорогах, образуются порой серьёзные ямы и выбоины. Автовладельцы, опасаясь за сохранность колёс и подвески, стараются их объезжать. Иногда траектория такого манёвра пролегает через обочину, однако за езду по ней полагается штраф в 2 250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП.

Грязные номерные знаки

Когда всё вокруг течёт и тает, над дорогой может буквально висеть грязный туман из частичек поднятой колёсами машин жижи. Он оседает на всех поверхностях автомобиля, включая и его номера. После поездки по весенней трассе они иной раз становятся вовсе нечитаемыми. И согласно ПДД это уже нарушение. Водитель авто с грязными госномерами может быть наказан по статье 12.2 КоАП — за «управление ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками». В ней предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Испачканные фары

Потоки весенней грязи из-под колёс не обходят стороной и автомобильные фары. Если машина не оснащена омывателями головных световых приборов, последние изрядно пачкаются и теряют яркость даже после короткой поездки. Это вновь не соответствует букве упоминаемых в ПДД и КоАП «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».

За управление ТС, не отвечающим требованиям этого документа (в том числе и с плохо горящими фарами), автомобилисту грозит 500-рублёвый штраф по статье 12.5 КоАП.

Главное

Чтобы избежать штрафов, связанных с изменением дорожных условий весной, важно проявлять повышенную бдительность и осторожность на дороге.