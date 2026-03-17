Генпрокуратура вступилась за «нетрезвого» водителя

«Рамблер/авто» рассказывает подробности скандального судебного дела, в ходе которого водителю удалось отменить лишение прав и добиться справедливости только в Верховном суде и лишь при поддержке Генпрокуратуры РФ.

Все началось с того, что Дмитрия Шелухина неожиданно вызвали к мировому судье третьего судебного участка Советского судебного района города Новосибирска. Там 16 сентября 2024 года его приговорили к лишению прав на полтора года и штрафу в 30 000 рублей за вождение в пьяном виде.

Из материалов дела следовало, что Toyota Corona под управлением Шелухина была остановлена патрулем ДПС 6 апреля 2024-го на улице Васильева в городе Бийске в начале первого ночи. Водителя проверили на алкотестере и установили у него состояние опьянения. Случай малоприятный, но банальный, если бы не одна маленькая деталь: Дмитрия Шелухина в тот момент в Бийске не было. Он вообще находился в другом городе!

Позиция водителя

В суде первой инстанции Дмитрий Шелухин последовательно утверждал, что в ту апрельскую ночь он не был за рулем Toyota Corona в Бийске и уже только по одной этой причине не может быть лишен водительского удостоверения. Однако к его аргументам не прислушались.

Позиция судов

Далее в ходе обжалований и Советский районный суд города Новосибирска, и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сочли доводы Шелухина не заслуживающими внимания. И оставили лишение прав в силе. Однако далее в дело вмешалась Генеральная прокуратура.

Позиция Генпрокуратуры

Заметим, что участие в судебном процессе Генпрокуратуры РФ по рядовой, на первый взгляд, жалобе автомобилиста — событие из ряда вон выходящее. А между тем протест на решения нижестоящих судов по делу водителя Шелухина в Верховный суд внёс не кто-нибудь, а заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв.

Оказывается, 6 апреля 2024-го на улице Васильева в городе Бийске сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой находился не Дмитрий Шелухин, а его двоюродный брат. Никаких документов, удостоверяющих личность, он не предъявил. Зато представился полицейским именем своего родственника. И те оформили все полагающиеся при нетрезвом вождении постановления и акты на ничего не подозревающего Шелухина.

Позднее инспекторы пояснили мировому судье, что открыли в полицейской базе данных карточку Дмитрия Шелухина, сравнили его фотографию с внешностью остановленного ими гражданина и обнаружили внешнее сходство. На этом основании они и решили, что перед ними именно Шелухин, а не кто-то ещё.

При этом Генпрокуратура представила Верховному суду следующие доказательства невиновности Дмитрия Шелухина:

Постановление от 15 января 2025 года о возбуждении уголовного дела в отношении инспекторов, оформивших постановление по фотографии, по части 1 статьи 293 УК («Халатность»).

Постановление о признании Дмитрия Шелухина потерпевшим в рамках этого уголовного дела.

Протокол допроса двоюродного брата Шелухина (настоящего пьяного водителя) от 28 января 2025 года. В нём тот признаётся, что именно он 6 апреля 2024 года управлял Toyota Corona, а также поясняет, что назвался инспекторам именем родственника, поскольку ранее уже попадался на «пьянке» за рулём. И хотел таким образом избежать ответственности за повторную езду в состоянии опьянения.

Протокол допроса свидетеля Матвеевой В. В., которая подтвердила, что в период с 23 часов 00 минут 5 апреля 2024 года до 13 часов 00 минут 6 апреля 2024 года Шелухин Д. Б. находился с ней дома.

Справка о проверке объяснений Шелухина с применением полиграфа (в просторечье — «детектора лжи»).

Протокол допроса владельца Toyota Corona, который сообщил, что за два дня до ночной проверки пьяного родственничка Шелухина полицией, передал тому свою машину и уехал из Бийска в Кемеровскую область.

Результаты почерковедческой судебной экспертизы, подтвердившей, что «рукописные записи и подписи от имени Шелухина Д. Б. в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения выполнены не Шелухиным Д. Б., а иным лицом».

Позиция Верховного суда

В своём решении Верховный суд подчеркнул, что вопрос установления личности правонарушителя имеет основополагающее значение для объективного рассмотрения дела и привлечения виновного к ответственности.

Изучив дело, Верховный суд пришел к выводу, что «содержание перечисленных выше документов свидетельствует о неправомерности выводов нижестоящих судебных инстанций о совершении Шелухиным Д. Б. административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП об административных правонарушениях».

В итоге все постановления судов — от мирового до кассационного — о лишении Шелухина прав и штрафе в 30 000 рублей были отменены Верховным судом «в связи с отсутствием в действиях Шелухина Д. Б. состава вменённого административного правонарушения».

Главное

Если вы, как Дмитрий Шелухин, оказались в положении без вины виноватого, жалуйтесь не только в суд. Как видим, апелляционная и кассационная инстанции могут формально отнестись к делу и не восстановить справедливость. В подобных случаях параллельно следует обращаться за помощью в прокуратуру. Поскольку именно прокуроры обязаны следить за правильным исполнением законов. В том числе и сотрудниками полиции.