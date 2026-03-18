Эксперты предупредили об опасности штрафов за шум

Московские власти намерены ввести штрафы за нарушение тишины на дорогах. Владельцев автомобилей с слишком громким выхлопом будут наказывать рублём. Рассказываем о подводных камнях этой законодательной инициативы столичных чиновников.

Как заявил накануне заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, столичные власти надеются, что в 2027 году в Москве заработает автоматическая система фиксации превышения допустимого уровня шума от автомобилей.

«Прибор этот создан, он прошёл сертификацию Ростеста, но для того, чтобы он был внедрён в эксплуатацию, необходимо изменение кодекса административных правонарушений. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях сможет уже использоваться в тех зонах, где нам скажут москвичи, где есть такие проблемы. Мы попросили Московскую городскую думу обратиться с этим предложением в Госдуму РФ для того, чтобы эти изменения были сделаны», — сообщил чиновник.

СПРАВКА

Сейчас в России действует ГОСТ Р 53838-2010 «Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы их измерения». Согласно ему, любой автомобильный мотор, даже на повышенных оборотах, не должен создавать звуковое давление свыше 97 дБ. Для примера скажем, что громкий детский плач соответствует примерно 80 дБ, шум от проходящего поезда — 90 дБ, автомобильный гудок — 120 дБ, а пролетающий самолёт издаёт до 140 дБ.

Напомним, что сейчас в КоАП РФ существует статья 8.23 — «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». За езду на слишком громком автомобиле его владельцу полагается либо предупреждение, либо 500 рублей штрафа.

Что же касается заявления Максима Ликсутова, то он, видимо, имел в виду внесённый в Госдуму ещё прошлой весной проект поправок в КоАП, повышающий штрафы за «громкую езду» сразу в 40 раз.

Согласно предлагаемой новелле, для граждан наказание должно быть установлено на уровне 20 000 рублей. А должностным лицам за выпуск «оглушительных» ТС в эксплуатацию — 20 000–30 000 рублей штрафа. С конца мая прошлого года о движении законопроекта в Государственной Думе ничего слышно не было.

Московский шумомер

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что в Москве разработали комплекс фото- и видеофиксации, способный также измерять уровень шума на дорогах. С помощью него планируется штрафовать владельцев машин «без глушителей или со слишком громкой музыкой».

Согласно данным всё того же ЦОДД, этот комплекс, названный «Эфир», ещё в январе 2025 года прошёл сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте. Работы над устройством велись с 2021 года.

Многолетняя практика использования любых комплексов автоматической фиксации по любым составам нарушений ПДД говорит, что камеры ГИБДД иногда допускают ошибки. Которые потом не отсеиваются инспекторами центров автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Таким образом ошибки техники обретают юридическую силу штрафа для собственника машины.

«При определении шума и привязке результата измерения к одному из множества ТС в зоне контроля возможны как ошибки измерения (завышение уровня шума), так и ошибки присвоения результата конкретному объекту (нарушил один, а камера приписала результат соседней машине). Ключевая особенность данного состава правонарушения — непроверяемость результатов фиксации», — считает участник рабочей группы Защиты прав автомобилиста при ОНФ Григорий Шухман.

По мнению Григория Шухмана, обоснованность штрафов за такие правонарушения как превышение скорости, нарушение требований разметки, непристегнутые ремни и прочие, как правило, можно перепроверить визуально — оценивая объективные материалы фиксации (фотографии и видеозаписи). А шум никак объективно не визуализируется.

«Я могу назвать как минимум одну более чем вероятную ситуацию, когда постановление будет вынесено в отношении невиновного автовладельца. Представьте, что в момент измерения уровня шума комплексом автоматической фиксации мимо него одновременно проезжает обычная легковая машина и ТС, например, со "спортивным выхлопом", чьи децибелы превышают установленные нормы. В звуковом шлейфе тюнингованной машины неминуемо окажется и авто законопослушного автовладельца. В отношении которого в итоге может быть ошибочно составлено постановление "за громкий выхлоп"». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Разработчики «Эфира» предлагают полностью доверять оценке, сделанной математической моделью комплекса. Человек в материале увидит лишь цифру зафиксированного уровня шума и метку на фотографии, указывающую на ТС, которому комплекс приписал полученный результат.

Получается, что ни инспектор, ни автовладелец опровергнуть или перепроверить эти данные никак не смогут. А значит, водитель будет лишён возможности объективно защититься от возможной ошибки или сбоя электроники. Гражданам предлагается слепо верить очередному комплексу автофиксации — только потому, что у него имеется сертификат соответствия и отметка о поверке.

«С моей точки зрения, применять такие комплексы по стандартной схеме — через "автоматические" штрафы ЦАФАП на собственника ТС — нельзя. Единственное разумное применение для шумомеров — работа в паре с дежурящим на дороге экипажем ГИБДД. Который, получив сигнал от камеры, должен будет остановить ТС и провести проверку работоспособности его системы выпуска. Или наличие нештатных изменений в конструкции», — подытоживает Шухман.

