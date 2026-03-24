Верховный суд поставил точку в спорном вопросе с алкотестером

Процедура проверки водителя на алкотестере предельно проста и чётко прописана в законах. Но «дьявол» кроется в деталях. Забыв про них, можно потерять возможность оспорить результаты проверки на опьянение. Это подтверждает очередное решение Верховного суда по делу о лишении прав за нетрезвое вождение.

Полицейская история с «пьяным вождением» Максима Буренина стартовала 8 июля 2023 года. Около двух часов дня он вместе с супругой ехал на своём Kia Rio по трассе «Тамбов-Пенза» на участке Рассказовского муниципального округа Тамбовской области. В районе 33-го километра шоссе их остановил экипаж ДПС. Сотрудникам показалось, что водитель нетрезв и они решили «продуть» его с помощью алкотестера.

Алкодетектор марки «Юпитер» показал в выдыхаемом Бурениным воздухе концентрацию паров алкоголя на уровне 0,392 мг/л. При пороговом значении — не более 0,16 мг/л. Факт опьянения был зафиксирован. На основании этих материалов мировой суд в итоге (после повторного рассмотрения дела) лишил водителя прав на 1 год и 8 месяцев со штрафом в 30 000 рублей.

Позиция водителя

Буренин решил обжаловать постановление мирового судьи судебного участка № 2 Уваровского района и города Уварово Тамбовской области, вынесенное 21 июня 2024 года.

Аргументы водителя в пользу отмены этого решения сводились к следующим тезисам:

С результатом проверки на алкотестере он не согласен.

Он требовал у сотрудников ДПС (что запечатлено на снятом полицейскими видео) направить его на повторное медосвидетельствование в наркодиспансер. Однако те проигнорировали просьбу автовладельца.

Сотрудники ДПС ввели его в заблуждение: пообещали отвезти его после «продувки» в наркодиспансер, а затем отказались это делать.

Видеосъёмка процедуры проверки на алкотестере велась не служебной нагрудной видеокамерой, а с помощью личного телефона патрульного ДПС. Следовательно, это видео нельзя считать допустимым в суде доказательством.

Протокол с результатами «продувки» автомобилист не подписывал и требовал у суда назначить графологическую экспертизу.

В день заседания мирового суда автовладельца экстренно госпитализировали, потому он не мог участвовать в слушании его дела по уважительной причине. Заседание состоялось в его отсутствие, из-за чего он оказался лишён своего права на защиту.

Позиция судов

Прежде чем попасть в Верховный суд, апелляцию водителя на приговор после Уваровского районного суда Тамбовской области рассматривал и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Кассация поддержала выводы районного суда.

Апелляционная инстанция сочла, что «… использование сотрудниками ДПС средства видеофиксации, не состоящего на балансе ОМВД, не противоречит требованиям КоАП РФ». То есть использование патрульным ГИБДД своего личного смартфона для ведения процессуальной видеосъёмки вполне допустимо.

Суд рассмотрел дело водителя в его отсутствие потому, что до этого заседания неоднократно переносились на различных основаниях по инициативе стороны защиты автомобилиста. Мировой судья оправданно решил прекратить это затягивание дела и рассмотрел его в отсутствии обвиняемого.

На видео процесса оформления результатов проверки судьи увидели, что водитель подписывает «согласие» с результатами освидетельствования. В связи с чем «…учитывая наличие согласия с результатом пройденного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, у должностных лиц не имелось законных оснований для направления Буренина М. М. на медицинское освидетельствование, в том числе и при его последующем несогласии с результатами освидетельствования…»

Позиция Верховного суда

Изучив все материалы дела Максима Буренина, Верховный суд счёл, что автовладелец отмены приговора не заслуживает. Поскольку «…с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Буренин М. М. согласился, о чём собственноручно указал в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. При таких обстоятельствах оснований для направления Буренина М. М. на медицинское освидетельствование не имелось. Нарушений процедуры освидетельствования Буренина М. М. на состояние алкогольного опьянения из материалов дела не усматривается».

Кроме того, Верховный суд подчеркнул, что «вопреки доводам жалобы, какого-либо давления на Буренина М. М. либо введения его в заблуждение относительно … последствий согласия с результатами освидетельствования со стороны сотрудников ГИБДД не допущено, что подтверждается содержанием видеозаписи». На этих основаниях решение осталось в силе.

«Полагаю, что в описанном выше случае водителя вполне обоснованно можно считать "кузнецом собственного счастья". Садиться за руль стоит, будучи уверенным в отсутствии "выхлопа" от возлияний накануне. А при концентрации 0,39 мг/л всё более чем очевидно... К тому же он ещё и с результатами освидетельствования согласился, причем письменно». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Главное

Оказаться в положении проверяемого на алкоголь сотрудниками ДПС может каждый автовладелец. Что бы там не показал алкотестер, если вы не согласны с цифрами на экране прибора — следует это разборчиво писать во всех документах, предлагаемых полицейскими на подпись.

Кроме того, необходимо обязательно написать, что требуете повторного медосвидетельствования в медицинском учреждении. Не следует обращать внимания на возможные советы или обещания полицейских. Для последующих разбирательств, в том числе и в судах, подпись водителя и его письменное ходатайство в постановлении гораздо важнее, чем устные обещания.