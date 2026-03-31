Объезжать остановившуюся перед вами машину стоит с большой осторожностью, поскольку это может оказаться ловушкой. Причём организованной сотрудниками ГАИ абсолютно случайно. Разбираем подобный инцидент, из-за которого автомобилист из Перми дошёл до Верховного суда.

Почти год назад, 25 марта 2025 года, Станислав Шестаков из Перми в, казалось бы, совершенно безобидной ситуации «попал» на немалый штраф. Дело было вечером на дороге, соединяющей Ново-Гайвинскую улицу с микрорайоном Ширяево. Для понимания ситуации: дело было на узкой двухполосной дороге, проложенной через лес. Она соединяет частный сектор и СНТ на берегу Камы с шоссе, идущем параллельно реке.

В тот весенний вечер на этой самой дорожке через лес обосновался экипаж местной ДПС. Патрульные останавливали проезжающий транспорт с целью проверки документов. В районе 23 часов там оказался и Станислав Шестаков на своём Mitsubishi. Впереди него двигалась другая машина, которую остановила полиция. Шестаков не стал ждать, пока его коллегу отпустят, и объехал остановленное полицией транспортное средство по встречной полосе. После чего был немедленно остановлен другим членом экипажа ДПС. Полицейский сообщил Шестакову, что тот выехал на встречную полосу в неположенном месте и заслуживает за это соответствующего наказания. На водителя оформили протокол, который затем отправился к мировому судье. Часть 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу в нарушение ПДД) грозит не только 7500 рублями штрафа, но и лишением прав на 4–6 месяцев. Следовательно, вынесение решения по этому составу — прерогатива суда.

© Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

Позиция судов

11 июня 2025 года мировой судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района Перми за выезд на встречку назначил Шестакову минимальное (в рамках части 4 статьи 12.15 КоАП) наказание — штраф. Поскольку, хоть сплошной осевой разметки на той лесной дороге видно не было, в её начале был установлен знак «обгон запрещён». Следовательно, нарушение водителем требований ПДД имело место. Вышестоящие суды, куда впоследствии жаловался Шестаков, согласились с таким выводом мирового судьи.

Позиция водителя

Следовавшая перед автомобилем Шестакова машина была остановлена сотрудником ГИБДД. Она полностью прекратила движение, фактически превратившись в препятствие на проезжей части. Объезжать дорожные препятствия закон не запрещает. Осуществить такой маневр в том месте можно лишь с выездом на встречную полосу. Нарушение ПДД Шестаковым было вынужденным. Следовательно, в такой ситуации штрафовать водителя нельзя.

Позиция Верховного суда

Верховный суд в ходе рассмотрения жалобы сослался на пункт 1.2 ПДД. Он определяет препятствие как «неподвижный объект на полосе движения (неисправное или повреждённое ТС, дефект проезжей части, посторонние предметы и прочее), не позволяющий продолжить движение по выбранной полосе». Причём в нём специально оговаривается, что дорожный затор или остановившаяся машина препятствием не считаются.

Поэтому, изучив рапорты сотрудников полиции, а также приложенные к ним видеоматериалы, Верховный суд решил, что «транспортное средство, обгон которого совершил Шестаков С. Л., не являлось неисправным либо повреждённым, а остановилось по требованию инспектора ДПС». То есть водитель в описанной ситуации, следуя ПДД, должен был остановиться и терпеливо ждать, пока сотрудник ГИБДД отпустит остановленное им авто. И продолжить движение, только когда путь освободится.

© VILTVART/Shutterstock

Подобные ловушки некоторое время были на слуху в больших городах. В них частенько фигурировал автобус, высаживающий пассажиров на остановке, расположенной на улочке, где имеется лишь по одной полосе движения в каждую сторону. Причём в тех местах, где объезд по встречной был запрещён — знаком или сплошной линией разметки. Нетерпеливые водители объезжали остановившийся транспорт по встречной полосе и попадали «в объятья» сотрудников ДПС, карауливших неподалёку. Как ни возмущались потом попавшие в подобную ловушку водители, обжаловать наказания за объезд через сплошную стоящего автобуса у них не получалось.

Главное

Если остановившаяся перед вами машина не сломана (не выставлен знак аварийной остановки и не мигают аварийные сигнальные огни), то объезжать её по встречной полосе или по обочине ни в коем случае нельзя.

Если на дороге настоящее препятствие, например машины после аварии, упавшее дерево или провал в асфальте, и объехать его можно исключительно через сплошную осевую линию либо по обочине (то есть физически отсутствует иной способ проехать вперёд без нарушения ПДД), то при таком раскладе за объезд препятствия (и через сплошную, и через обочину) допускается. Наказания за такой манёвр не последует, поскольку в КоАП на этот счёт имеется специальная статья 2.7 — «Крайняя необходимость». Она гласит, что «не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости… если причинённый вред является менее значительным, чем предотвращённый вред».

Например, объезд через сплошную осевую упавшей на оживлённую трассу ёлки наносит куда меньший вред для «интересов общества или государства», чем образование на это дороге многокилометровой пробки из машин, дисциплинированно ожидающих прибытия дорожников. В таком случае можно не опасаться штрафа за выезд на встречную полосу.