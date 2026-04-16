Какой штраф за езду без ОСАГО в 2026 году: контроль нарушения и размер наказания
В 2026 году ответственность за езду без полиса ОСАГО в России регулируется статьёй 12.37 КоАП РФ. Несмотря на обсуждение ужесточения законодательства, базовые размеры штрафов в целом сохраняются, но усиливается контроль и наказание за повторные нарушения.
Общий штраф за езду без ОСАГО
Если водитель управляет автомобилем без оформленного полиса ОСАГО, ему грозит административный штраф 800 рублей — при первом выявлении нарушения
Это базовая санкция, которая применяется в большинстве случаев, включая:
- полное отсутствие страховки;
- просроченный полис (приравнивается к отсутствию).
Повторное нарушение
С 2025 года введено ужесточение штрафа за повторную езду без ОСАГО от 3000 до 5000 рублей — если нарушение зафиксировано повторно в течение года.
Размер штрафа в этом диапазоне определяется либо инспектором ГИБДД, либо автоматически при фиксации камерами. Это ключевое изменение, направленное на борьбу с систематическими нарушителями.
Частные случаи и отдельные штрафы
Размер санкции зависит от конкретной ситуации:
- если водитель не вписан в действующий полис — 500 рублей;
- управляет авто вне разрешённого периода страхования — 500 рублей;
- если полис есть, но водитель не может его предъявить (например, забыл) — 500 рублей;
- если нарушение зафиксировано камерой (как и при обычной проверке) — 800 рублей.
Важные изменения и особенности 2026 года
В 2026 году активно внедряется автоматическая проверка наличия ОСАГО по базам данных. Новые поправки предусматривают, что штраф за отсутствие ОСАГО может назначаться не чаще одного раза в сутки для одного автомобиля.
Главное
В 2026 году система штрафов за езду без ОСАГО выглядит следующим образом:
- 800 рублей — первое нарушение
- 3000–5000 рублей — повторное нарушение
- 500 рублей — частные случаи (не вписан, нет документа и т.д.)
Главная тенденция — не столько рост базового штрафа, сколько усиление контроля через камеры, ужесточение наказания за повторные нарушения, автоматизация выявления нарушителей.