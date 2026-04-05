Штраф за проезд по автобусной полосе: сколько нужно платить в 2026 году

Штраф за выезд на автобусную полосу является весомой статьей расходов для невнимательных водителей: суммы взысканий в Москве и Санкт-Петербурге достигли 4 500 рублей, а за «встречную выделенку» теперь можно лишиться прав на полгода.

С учетом того, что современные нейросетевые камеры фиксируют нарушения с точностью до сантиметра, апеллировать к случайности маневра стало практически невозможно. В этой статье мы разберем актуальную сетку штрафов, выясним, кто имеет законное право на проезд по спецполосе, и как не попасть в «встречную ловушку» в незнакомом месте.

Цифровой контроль и неотвратимость наказания

Полосы для маршрутных транспортных средств стали неотъемлемой частью транспортного каркаса любого крупного города. Их основная задача — обеспечить бесперебойное движение автобусов и троллейбусов, однако для обычных водителей они часто становятся источником крупных штрафов. Важно понимать, что сегодня контроль за «выделенками» практически на сто процентов автоматизирован. Камеры фиксируют не только факт заезда на полосу, но и длительность нахождения на ней, а также пересечение сплошной линии разметки, отделяющей поток. В условиях 2026 года, когда точность фиксации достигла сантиметров, апеллировать к «случайному маневру» становится всё сложнее, а санкции за нарушение правил проезда по таким участкам заметно выросли.

Региональная дифференциация штрафных санкций

Законодатель сохраняет разделение ответственности в зависимости от региона совершения нарушения. Основным инструментом наказания здесь выступает статья 12.17 КоАП РФ. Для большинства регионов России движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на ней в нарушение правил карается штрафом в размере 2 250 рублей согласно части 1.1 указанной статьи. Однако в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — действует часть 1.2 той же статьи, где сумма взыскания составляет уже 4 500 рублей.

Опасность «встречной» выделенной полосы

Крайне важно различать попутные выделенные полосы и те, что направлены навстречу основному потоку. Если водитель по ошибке или умышленно выезжает на полосу для автобусов, идущую навстречу движению, квалификация нарушения кардинально меняется. В этом случае применяется часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ, карающая за выезд на встречную полосу. В 2026 году такое действие обойдется нарушителю в 7 500 рублей штрафа или, что более вероятно, приведет к лишению водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. Это одна из самых опасных ловушек для иногородних водителей, плохо ориентирующихся в разметке незнакомого города.

Исключения

Несмотря на строгие запреты, существует категория транспорта, имеющая законное право находиться на «выделенке». Согласно пункту 18.2 ПДД РФ, помимо маршрутных транспортных средств, по полосе могут двигаться школьные автобусы, велосипедисты, а также легковые такси, имеющие соответствующую лицензию, опознавательные знаки и работающий таксометр. Обычным же водителям разрешено заезжать на эту полосу только для поворота направо или для посадки и высадки пассажиров у правого края дороги, и только в тех местах, где разметка является прерывистой. Если вы пересекли сплошную линию, чтобы совершить поворот, камера зафиксирует нарушение правил разметки, даже если сам маневр был продиктован необходимостью.