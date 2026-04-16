Какой штраф за нарушение правил перестроения в 2026 году

Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, дорожные камеры теперь фиксируют не только пересечение разметки, но и отсутствие сигнала поворотника. Цена невнимательности начинается от 750 рублей и может доходить до 2 250 рублей. В этом материале мы разберем, как правильно совершать маневры, чтобы не попасть в объектив камеры и кто имеет приоритет при одновременном перестроении.

© FTiare/Shutterstock

Сигналы поворота и цифровая фиксация: правила маневрирования в 2026 году

Перестроение транспортного средства на проезжей части регламентировано. Согласно ПДД, водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом любого маневрирования. Сигнал не должен вводить в заблуждение или подаваться в момент фактического поворота рулевого колеса. Невыполнение этого требования квалифицируется по первой части статьи 12.14 КоАП РФ. В 2026 году административный штраф за данное нарушение составляет 750 рублей. Камеры автоматической фиксации в текущем режиме контроля способны распознавать отсутствие светового сигнала в корреляции с изменением траектории движения ТС.

Соблюдение приоритета при одиночном и одновременном перестроении

Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Нарушение этого правила, повлекшее создание помех, регулируется третьей частью статьи 12.14 КоАП РФ и влечет штраф в размере 750 рублей. Особого внимания требует ситуация одновременного перестроения транспортных средств, движущихся попутно. В этом случае действует правило «помехи справа»: водитель, находящийся слева, обязан уступить дорогу тому, кто совершает маневр справа. Ошибочная трактовка приоритета при таких маневрах в 2026 году является частой причиной ДТП, при которых автоматизированные системы анализа дорожной ситуации однозначно определяют виновника по вектору смещения и положению ТС в ряду.

© 54115341/Shutterstock

Перестроение через сплошную линию разметки между рядами

Пересечение сплошной линии 1.1, разделяющей попутные потоки перед перекрестками или в тоннелях, квалифицируется как нарушение правил расположения ТС на проезжей части или несоблюдение требований разметки. Если маневр совершен без выезда на встречную полосу, применяется первая часть статьи 12.16 КоАП РФ, штраф по которой составляет 750 рублей.

Нарушение правил расположения при перестроении в особых зонах

Существуют участки дорог, где перестроение запрещено законодательно или сопряжено с повышенным риском, что влечет за собой более строгие санкции. Так, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, включая опасные перестроения на мостах, путепроводах или в зонах с ограниченной видимостью, рассматривается по первой части статьи 12.15 КоАП РФ. В 2026 году сумма штрафа по данной статье составляет 2 250 рублей. К этой же категории относится «агрессивное» маневрирование, связанное с многократным перестроением в плотном потоке (так называемые «шашки»), если это создает реальную угрозу безопасности движения. Судебная практика 2026 года все чаще опирается на видеозаписи высокого разрешения, позволяющие детально разобрать последовательность и кратность таких маневров.