Штраф за сплошную попутного направления: сколько нужно платить в 2026 году

Штраф за пересечение сплошной линии в попутном направлении стал одним из распространенных «писем счастья» из-за тотального контроля рядности перед перекрестками и в тоннелях. Несмотря на то, что это нарушение считается относительно легким и наказывается суммой в 750 рублей, массовость фиксации делает его ощутимым для бюджета. В этом материале мы разберем, где чаще всего наносится сплошная разметка, как камеры распознают наезд колесом на черту и в каких случаях можно рассчитывать на скидку 25% при оплате.

© Toyakisphoto/Shutterstock

Цена ошибки по КоАП РФ

Пересечение сплошной линии разметки 1.1, разделяющей попутные полосы движения, классифицируется как несоблюдение требований дорожной разметки. Данное правонарушение регулируется первой частью статьи 12.16 КоАП РФ. В 2026 году размер административного штрафа за это действие составляет 750 рублей. Важно учитывать, что этот состав применяется только в случаях, когда маневр совершен без выезда на полосу для общественного транспорта или без нарушения правил поворота и разворота. Юридически нарушением считается даже наезд на линию одним колесом, так как разметка 1.1 разделяет потоки в местах, где маневрирование запрещено.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Зоны нанесения и цели ограничения маневров

Сплошная разметка между попутными рядами наносится на участках дорог с повышенной опасностью или сложной организацией движения. Основные места ее применения — это подступы к регулируемым перекресткам, тоннели, мосты, эстакады и путепроводы. Разметка 1.1 также используется для разделения потоков перед крутыми поворотами и в зонах с ограниченной видимостью. Запрет на перестроение в этих местах призван исключить хаотичное маневрирование, которое приводит к созданию помех другим транспортным средствам и возникновению заторов. Водитель обязан заблаговременно занять нужный ряд до появления непрерывной линии разметки.

Автоматическая фиксация и технические аспекты

Контроль за соблюдением рядности осуществляется преимущественно автоматическими комплексами видеофиксации. Для вынесения постановления достаточно снимка, на котором виден контакт протектора шины с разметкой 1.1. Оспорить такое нарушение можно только в случае, если разметка была не видна из-за снега, грязи или имела значительные повреждения, что должно быть подтверждено записью с видеорегистратора.

Порядок оплаты и скидки На штраф за пересечение попутной сплошной линии распространяется возможность оплаты со скидкой 25% (итоговая сумма 562 рубля) в течение 30 календарных дней согласно статье 32.2 КоАП РФ.