Штраф за сплошную попутного направления: сколько нужно платить в 2026 году
Штраф за пересечение сплошной линии в попутном направлении стал одним из распространенных «писем счастья» из-за тотального контроля рядности перед перекрестками и в тоннелях. Несмотря на то, что это нарушение считается относительно легким и наказывается суммой в 750 рублей, массовость фиксации делает его ощутимым для бюджета. В этом материале мы разберем, где чаще всего наносится сплошная разметка, как камеры распознают наезд колесом на черту и в каких случаях можно рассчитывать на скидку 25% при оплате.
Цена ошибки по КоАП РФ
Пересечение сплошной линии разметки 1.1, разделяющей попутные полосы движения, классифицируется как несоблюдение требований дорожной разметки. Данное правонарушение регулируется первой частью статьи 12.16 КоАП РФ. В 2026 году размер административного штрафа за это действие составляет 750 рублей. Важно учитывать, что этот состав применяется только в случаях, когда маневр совершен без выезда на полосу для общественного транспорта или без нарушения правил поворота и разворота. Юридически нарушением считается даже наезд на линию одним колесом, так как разметка 1.1 разделяет потоки в местах, где маневрирование запрещено.
Зоны нанесения и цели ограничения маневров
Сплошная разметка между попутными рядами наносится на участках дорог с повышенной опасностью или сложной организацией движения. Основные места ее применения — это подступы к регулируемым перекресткам, тоннели, мосты, эстакады и путепроводы. Разметка 1.1 также используется для разделения потоков перед крутыми поворотами и в зонах с ограниченной видимостью. Запрет на перестроение в этих местах призван исключить хаотичное маневрирование, которое приводит к созданию помех другим транспортным средствам и возникновению заторов. Водитель обязан заблаговременно занять нужный ряд до появления непрерывной линии разметки.
Автоматическая фиксация и технические аспекты
Контроль за соблюдением рядности осуществляется преимущественно автоматическими комплексами видеофиксации. Для вынесения постановления достаточно снимка, на котором виден контакт протектора шины с разметкой 1.1. Оспорить такое нарушение можно только в случае, если разметка была не видна из-за снега, грязи или имела значительные повреждения, что должно быть подтверждено записью с видеорегистратора.
Порядок оплаты и скидки На штраф за пересечение попутной сплошной линии распространяется возможность оплаты со скидкой 25% (итоговая сумма 562 рубля) в течение 30 календарных дней согласно статье 32.2 КоАП РФ.