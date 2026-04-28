Штрафы за нарушение правил парковки: сколько нужно платить в 2026 году

Штрафы за неправильную парковку могут стать ощутимым ударом по кошельку: минимальная сумма в регионах составляет 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге ошибки обходятся в 3 000 рублей и дороже. Ситуация осложняется риском принудительной эвакуации, расходы на которую превышают само взыскание. В этой статье мы подробно разберемся в вопросе — от «запретных» 15 метров у остановок до нюансов парковки на местах для инвалидов — и расскажем, как воспользоваться предусмотренной скидкой.

Базовые взыскания и региональные коэффициенты

Административная ответственность за несоблюдение правил остановки или стоянки транспортных средств (ТС) регламентируется статьей 12.19 КоАП РФ. В случаях, когда нарушение не подпадает под специальные составы, предусмотренные частями 2–6 данной статьи, применяется часть 1, влекущая предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Для городов федерального значения, Москвы и Санкт-Петербурга, аналогичное правонарушение квалифицируется по части 5 и влечет наложение штрафа в размере 2 500 рублей. Под нарушением понимается любое преднамеренное прекращение движения ТС в местах, где это запрещено знаками или разметкой, если оно не связано с технической неисправностью или опасностью, создаваемой грузом.

Парковка на местах, отведенных для инвалидов

Нарушение правил остановки или стоянки в местах, предназначенных для ТС инвалидов, регулируется частью 2 статьи 12.19. Штраф для водителя составляет 5 000 рублей. Основанием для наложения взыскания является отсутствие ТС в федеральном реестре инвалидов или отсутствие на автомобиле соответствующего опознавательного знака. Данная норма применяется на всех типах парковочных пространств, включая территории, прилегающие к торговым объектам, медицинским и социальным учреждениям. Ответственность наступает независимо от продолжительности нахождения автомобиля на указанном месте.

Стоянка на пешеходных переходах, тротуарах и трамвайных путях

Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а равно нарушение правил парковки на тротуаре, влечет штраф в размере 1 000 рублей по части 3 статьи 12.19. В Москве и Санкт-Петербурге данные действия наказываются по части 6 со штрафом 3 000 рублей. Остановка на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части квалифицируется по части 3.2 и влечет штраф в размере 1 500 рублей. Юридически значимым фактом является создание препятствий для пешеходов или иных транспортных средств, при этом для фиксации нарушения достаточно самого факта нахождения ТС в границах запретной зоны.

Парковка в зоне остановок маршрутных транспортных средств

Правила запрещают остановку или стоянку в местах остановки маршрутных ТС, стоянки легковых такси, а также в пределах 15 метров от них. Исключение допускается только для посадки или высадки пассажиров при условии отсутствия помех движению автобусов или троллейбусов. Нарушение данных требований регулируется частью 3.1 статьи 12.19 и влечет штраф в размере 1 000 рублей. В городах федерального значения применяется часть 6 со штрафом 3 000 рублей. Дистанция в 15 метров отсчитывается от дорожного знака «Место остановки автобуса» или от границ специальной разметки 1.17.1 (желтая «зигзагообразная» линия).

Создание препятствий для движения и остановка в тоннелях

Если нарушение правил остановки на проезжей части повлекло создание препятствий для движения других ТС, а равно при остановке в тоннеле, применяется часть 4 статьи 12.19 со штрафом 2 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге данное деяние наказывается по части 6 со штрафом 3 000 рублей. Под созданием препятствий понимается ситуация, при которой другие участники дорожного движения вынуждены существенно изменять траекторию, совершать экстренное торможение или совершать выезд на встречную полосу для объезда припаркованного ТС.

Принудительное задержание транспортного средства

При пресечении правонарушений, предусмотренных частями 2, 3, 3.1, 3.2, 4 и 6 статьи 12.19, должностные лица применяют меру обеспечения в виде задержания ТС. Согласно статье 27.13 КоАП РФ, автомобиль подлежит перемещению на специализированную стоянку. Процесс эвакуации может быть прекращен до момента начала движения эвакуатора, если водитель устранил причину задержания на месте. Расходы на перемещение и хранение ТС возлагаются на правонарушителя сверх суммы административного штрафа.

На данные штрафы распространяется возможность оплаты со скидкой 25% в течение 30 календарных дней согласно статье 32.2 КоАП РФ.