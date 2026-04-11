Штраф за езду без прав в 2026 году: к чему нужно быть готовым

В России в 2026 году штраф за езду без водительских прав зависит от конкретной ситуации — закон различает несколько видов нарушений, и санкции могут существенно отличаться.

Основная норма установлена статьёй 12.7 КоАП РФ, которая регулирует ответственность за управление автомобилем без водительского удостоверения

Если у водителя никогда не было прав или они просрочены, применяется часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В этом случае штраф составляет от 5000 до 15 000 рублей. Аналогичное наказание действует, если:

права просрочены,

нет нужной категории,

удостоверение не получено вообще.

Если водитель лишён прав, но всё равно сел за руль, ответственность значительно строже (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Наказание следующее:

штраф 30 000 рублей,

либо административный арест до 15 суток,

либо обязательные работы 100–200 часов.

Если нарушение совершается повторно после лишения, санкции усиливаются (часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ):

штраф от 50 000 до 100 000 рублей,

либо обязательные работы до 200 часов.

Отдельная ситуация — когда водитель просто забыл права дома. Тогда применяется другая статья 12.3 КоАП РФ. Наказание в этом случае значительно мягче — предупреждение или штраф в 500 рублей.

Также предусмотрена ответственность за передачу управления автомобилем человеку без прав — штраф 30 000 рублей для владельца транспортного средства (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).

Таким образом, в 2026 году штраф за езду без прав в России варьируется от 500 рублей до 100 000 рублей и более. Минимальное наказание применяется при забытых документах, а максимальное — при повторной езде после лишения, где возможны уже не только штрафы, но и арест или обязательные работы.