Наказания за нетрезвое вождение в 2026 году: штраф, лишение, арест
В 2026 году ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России остаётся одной из самых строгих в сфере дорожного права. Она регулируется прежде всего статьёй 12.8 КоАП РФ, а при повторных нарушениях — статьёй 264.1 УК РФ.
Основной штраф за нетрезвое вождение
За первое выявленное нарушение предусмотрено административное наказание:
- 45 000 рублей штрафа
- лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет
Это базовая санкция, которая применяется, если водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и факт опьянения подтверждён медицинским освидетельствованием.
Важно: лишение прав является обязательным дополнением к штрафу.
Передача управления пьяному водителю
Если владелец автомобиля передал управление человеку в состоянии опьянения, то владельцу авто грозят:
- 45 000 рублей штрафа
- лишение прав на 1,5–2 года
Ответственность несёт именно тот, кто допустил такое управление.
Отказ от медосвидетельствования
Отказ от прохождения проверки на алкоголь приравнивается к признанию факта опьянения, а потому и наказание аналогичное:
- 45 000 рублей штрафа
- лишение прав на 1,5–2 года
Это одна из наиболее распространённых ошибок водителей.
Вождение в нетрезвом виде без прав
Если водитель не имеет прав, либо уже лишён их, то наказание ужесточается:
- административный арест на 10–15 суток, или штраф 45 000 рублей (если арест неприменим)
Повторное нарушение: уголовная ответственность
Если водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения (в течение года после возврата прав), наступает уже уголовная ответственность:
- штраф от 200 000 до 300 000 рублей,
- обязательные работы до 480 часов,
- принудительные работы до 2 лет,
- лишение свободы до 2 лет.
- Дополнительно: лишение прав до 3 лет.
Третье и последующие нарушения по описанным выше статьям
При систематическом нарушении закона санкции ещё более жёсткие:
- штраф до 300 000–500 000 рублей,
- либо лишение свободы до 3 лет,
- возможна конфискация автомобиля
Важное
- Скидка в 25% не применяется на штрафы за нетрезвое вождение.
- Нарушение не фиксируется камерами — требуется остановка сотрудником ГИБДД, который уже будет проводить необходимые процедуры по освидетельствованию.
- При повторных нарушениях по уголовным статьям транспортное средство может быть изъято в доход государства
Главное
В 2026 году наказание за нетрезвое вождение в России включает:
- 45 000 рублей и лишение прав сроком на 1,5–2 года за первое подобное нарушение;
- арест или 45 000 рублей — если пьяный водитель за рулём оказался без прав;
- 200 000–300 000 рублей и уголовная ответственность за повторное нарушение;
- до 500 000 рублей и лишение свободы за систематическую пьяную езду.
Ключевая тенденция законодательства — максимальное ужесточение ответственности, особенно за повторные нарушения. Это связано с высокой общественной опасностью нетрезвого вождения и его последствиями.