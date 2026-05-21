Наказания за нетрезвое вождение в 2026 году: штраф, лишение, арест

В 2026 году ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России остаётся одной из самых строгих в сфере дорожного права. Она регулируется прежде всего статьёй 12.8 КоАП РФ, а при повторных нарушениях — статьёй 264.1 УК РФ.

Основной штраф за нетрезвое вождение

За первое выявленное нарушение предусмотрено административное наказание:

45 000 рублей штрафа

лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет

Это базовая санкция, которая применяется, если водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и факт опьянения подтверждён медицинским освидетельствованием.

Важно: лишение прав является обязательным дополнением к штрафу.

Передача управления пьяному водителю

Если владелец автомобиля передал управление человеку в состоянии опьянения, то владельцу авто грозят:

45 000 рублей штрафа

лишение прав на 1,5–2 года

Ответственность несёт именно тот, кто допустил такое управление.

Отказ от медосвидетельствования

Отказ от прохождения проверки на алкоголь приравнивается к признанию факта опьянения, а потому и наказание аналогичное:

45 000 рублей штрафа

лишение прав на 1,5–2 года

Это одна из наиболее распространённых ошибок водителей.

Вождение в нетрезвом виде без прав

Если водитель не имеет прав, либо уже лишён их, то наказание ужесточается:

административный арест на 10–15 суток, или штраф 45 000 рублей (если арест неприменим)

Повторное нарушение: уголовная ответственность

Если водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения (в течение года после возврата прав), наступает уже уголовная ответственность:

штраф от 200 000 до 300 000 рублей,

обязательные работы до 480 часов,

принудительные работы до 2 лет,

лишение свободы до 2 лет.

Дополнительно: лишение прав до 3 лет.

Третье и последующие нарушения по описанным выше статьям

При систематическом нарушении закона санкции ещё более жёсткие:

штраф до 300 000–500 000 рублей,

либо лишение свободы до 3 лет,

возможна конфискация автомобиля

Важное

Скидка в 25% не применяется на штрафы за нетрезвое вождение.

Нарушение не фиксируется камерами — требуется остановка сотрудником ГИБДД, который уже будет проводить необходимые процедуры по освидетельствованию.

При повторных нарушениях по уголовным статьям транспортное средство может быть изъято в доход государства

Главное

В 2026 году наказание за нетрезвое вождение в России включает:

45 000 рублей и лишение прав сроком на 1,5–2 года за первое подобное нарушение;

арест или 45 000 рублей — если пьяный водитель за рулём оказался без прав;

200 000–300 000 рублей и уголовная ответственность за повторное нарушение;

до 500 000 рублей и лишение свободы за систематическую пьяную езду.

Ключевая тенденция законодательства — максимальное ужесточение ответственности, особенно за повторные нарушения. Это связано с высокой общественной опасностью нетрезвого вождения и его последствиями.