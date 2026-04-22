Штраф за стоянку на обочине в 2026 году: какое наказание за такое нарушение

В России в 2026 году ответственность за стоянку на обочине зависит от конкретной ситуации — сама по себе остановка на обочине не всегда запрещена, но нарушение требований знаков, разметки или правил движения влечёт суровые штрафы.

© Лев Романов/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Общее правило таково: обочина предназначена в первую очередь для пешеходов, велосипедистов и вынужденной остановки транспортных средств. Если водитель использует её с нарушением ПДД (например, паркуется там, где это запрещено, или создаёт помехи), наступает административная ответственность.

В 2026 году наиболее распространённый штраф за стоянку на обочине составляет 2250 рублей по ст. 12.16 КоАП РФ. Он применяется, если остановка или стоянка осуществляется в месте, где это запрещено дорожными знаками или разметкой. В городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — штраф может быть увеличен до 4500 рублей, что связано с более строгим контролем соблюдения парковки.

Если нарушение связано не только с фактом стоянки, но и с движением по обочине (например, объезд пробки), применяется другая норма — ст. 12.15 КоАП РФ. В этом случае штраф также составляет 2250 рублей.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Дополнительная ответственность возможна, если водитель создаёт помехи другим участникам движения. Например, если стоянка на обочине мешает пешеходам или велосипедистам, штраф может увеличиться до 1500–2500 рублей по отдельной ст. 12.18 КоАП РФ.

Важно учитывать, что не всякая остановка на обочине является нарушением. Закон допускает:

вынужденную остановку (поломка автомобиля, плохое самочувствие водителя),

кратковременную остановку при отсутствии запрещающих знаков,

использование обочины в специально разрешённых местах.

Таким образом, в 2026 году штраф за стоянку на обочине в России обычно составляет 2250 рублей, но может увеличиваться в зависимости от региона и обстоятельств нарушения.