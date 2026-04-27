Штраф за тонировку в 2026 году: грозит ли арест за отказ от устранения

В России в 2026 году штраф за нарушение правил тонировки остаётся относительно небольшим, однако сама система наказаний включает дополнительные меры воздействия.

Основное правило заключается в том, что лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Если это требование нарушено, водитель привлекается к административной ответственности.

Размер штрафа за неправильную тонировку составляет 500 рублей. Он установлен ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ и применяется при каждом выявленном нарушении.

Несмотря на небольшой размер штрафа, последствия могут быть более серьёзными. После фиксации нарушения инспектор обычно выдает требование устранить тонировку (например, снять пленку). Если водитель игнорирует это требование и продолжает ездить с нарушением, возможны дополнительные санкции.

Если водитель не устраняет тонировку после предписания полиции о ликвидации нарушения, применяется уже другая статья — ст. 19.3 КоАП РФ, которая за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции предусматривает:

штраф от 2000 до 4000 рублей,

обязательные работы от 40 до 120 часов,

либо административный арест до 15 суток.

При этом важно учитывать, что штраф может выписываться неоднократно — каждый раз при остановке автомобиля с незаконной тонировкой. Но повторная встреча с инспектором ГИБДД, если уже выписано предписание об устранении нарушений, можно отправиться и под арест.

Также действует льгота на быструю оплату: если оплатить штраф в установленный срок, его можно уменьшить на 25%.

Таким образом, в 2026 году прямой штраф за тонировку в России составляет 500 рублей, но при игнорировании требований полиции ответственность существенно ужесточается вплоть до ареста.