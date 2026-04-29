Знак «Обгон запрещен»: границы действия и приоритет над разметкой

Знак 3.20 «Обгон запрещен» является одним из самых «тяжелых» в арсенале ГАИ, поскольку его игнорирование ведет к лишению водительского удостоверения. Понимание того, где именно заканчивается зона запрета и в каких исключительных случаях маневр остается легальным, — это критический навык для любого водителя, желающего сохранить права. В этом материале мы разберем что приоритетнее: знак 3.20 или разметка на асфальте.

© Агентство «Москва»

Юридическая сила и исключения знака 3.20

Согласно приложению 1 к ПДД РФ, знак 3.20 запрещает обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа. Самая опасная ошибка здесь кроется в определении «тихохода». С точки зрения закона, транспортное средство считается тихоходным не потому, что оно едет медленно, а только при наличии на нем установленного заводом-изготовителем специального знака в виде красного треугольника с желтой каймой. Если вы обгоните через сплошную старый грузовик, ползущий со скоростью 20 км/ч без такого знака, ваши действия будут квалифицированы как грубое нарушение по статье 12.15 КоАП РФ.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Границы действия и условия отмены запрета

Зона действия знака 3.20 строго регламентирована и не всегда очевидна. По общему правилу, запрет распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Также действие знака прекращается в месте установки знака 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» или 3.31 «Конец всех ограничений». Важно помнить, что выезды с прилегающих территорий (дворы, АЗС, полевые дороги) перекрестками не являются и зону действия знака не прерывают. В современных реалиях нейросети камер четко отслеживают дистанцию от знака, и попытка начать обгон за 50 метров до «отменяющего» указателя моментально фиксируется как нарушение.

Приоритет знака над дорожной разметкой

Одной из самых частых «подстав» на трассе является сочетание знака 3.20 и прерывистой линии разметки. Юридический приоритет здесь однозначен: согласно приложению 2 к ПДД РФ, в случаях, когда значения дорожных знаков и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться дорожными знаками. Если вы начали обгон на прерывистой линии в зоне действия знака «Обгон запрещен», вы совершаете правонарушение по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Судебная практика непоколебима: знак всегда имеет высший приоритет, а прерывистая разметка в данном случае может быть лишь следствием износа или ошибки дорожных служб, что не освобождает водителя от ответственности.

© Виталий Тимкив/РИА Новости

Административные последствия и контроль

Ответственность за нарушение требований знака 3.20 — одна из самых суровых в дорожном кодексе. Выезд в нарушение правил на полосу встречного движения карается административным штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Современные интеллектуальные системы фотовидеофиксации формируют доказательную базу, состоящую из серии кадров, на которых виден знак, факт выезда на «встречку» и положение автомобиля относительно разметки. При повторном нарушении, зафиксированном инспектором лично, водитель рискует лишиться прав уже на один год, а камеры в автоматическом режиме в 2026 году выписывают за рецидив максимальный штраф.

Практические рекомендации для водителей

Главная заповедь эксперта: при виде знака 3.20 забудьте о возможности обгона, даже если впереди плетется трактор, а разметка кажется «разрешающей». Всегда дожидайтесь знака, отменяющего ограничение, или полноценного перекрестка. Помните, что современные комплексы фиксации работают в связке, и информация о проезде под запрещающий знак передается на следующий пост мониторинга мгновенно. Ваша юридическая безопасность на трассе строится на понимании иерархии ПДД: знак всегда главнее разметки, а цена ошибки в 2026 году — это не только крупная сумма, но и перспектива стать пешеходом на долгие месяцы. Трезвый расчет и строгое следование пунктам ПДД — единственный способ избежать проблем на дороге.