Как работает трамвайный светофор: значения сигналов

Трамвайный светофор вызывает вопросы не только у начинающих водителей, но и у опытных автомобилистов. Его сигналы отличаются от привычных автомобильных, а правильное понимание значений помогает избежать аварийных ситуаций и штрафов. В этом материале мы подробно разберём, как устроен трамвайный светофор, какие сигналы он подаёт и что они означают для участников движения.

Особенности конструкции и отличия от обычных светофоров

Трамвайный светофор обладает уникальной T-образной конфигурацией и отличается использованием исключительно белого света. Это отличает его от традиционных дорожных светофоров, которые применяют стандартную комбинацию красного, жёлтого и зелёного цветов. Устройство обычно оснащено четырьмя сегментами: тремя горизонтальными вверху и одним вертикальным внизу. Горизонтальная группа показывает направления движения (налево, прямо, направо), тогда как вертикальный сегмент регулирует разрешение или запрет передвижения вообще.

Такие специализированные светофоры монтируются преимущественно там, где требуются особые меры контроля движения — на сложных развязках, переплетениях путей, крутых уклонах, местах ограниченной видимости, а также на территориях трамвайных парков и кольцевых маршрутов. Когда отсутствует необходимость в сложной регулировке направлений, применяется упрощённый вариант — одиночный светофор с символом «Т»: включение сигнала означает разрешённое движение, отсутствие свечения — стоп.

Значения сигналов трамвайного светофора

Правила трактовки сигналов трамвайного светофора закреплены в пункте 6.8 Правил дорожного движения РФ. Ниже приведены ключевые комбинации сигналов и соответствующие им разрешения:

Горят все сегменты: разрешается движение в любом направлении.

Нижний + центральный верхний: движение возможно только вперёд.

Нижний + правый верхний: поворот вправо разрешён.

Нижний + левый верхний: поворот влево разрешён.

Нижний + правый + центральный верхний: движение прямо и вправо.

Нижний + центральный + левый верхний: движение прямо и влево.

Нижний + правый + левый верхний: повороты вправо и влево разрешаются.

Только верхние сегменты активны, нижний погашен: движение запрещено.

Ни один сегмент не включён: светофор неисправен, участники движения руководствуются общими правилами пересечения дорог.

Список транспортных средств, подчинённых сигналам

До недавнего времени сигналы трамвайного светофора распространялись лишь на сами трамваи и общественный транспорт, движущийся по специально выделенным полосам. Но начиная с 1 марта 2023 года, перечень транспортных средств, обязанных соблюдать сигналы трамвайного светофора, значительно увеличился. Теперь по таким сигналам обязаны передвигаться:

Школьные автобусы,

Такси,

Автобусы специальных маршрутов,

Велосипеды,

Другие виды транспорта, имеющие право пользоваться выделенными полосами.

Однако важно помнить, что въезд на выделенную полосу с нарушениями ПДД остаётся недопустимым действием. Водители остальных автомобилей не имеют права воспринимать трамвайный светофор как основной ориентир, если стандартный дорожный светофор вышел из строя.