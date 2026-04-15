Штраф за поворот налево под запрещающий знак в 2026 году: полный разбор

Дорожные знаки — ключевой инструмент регулирования транспортных потоков, обеспечивающий безопасность на перекрёстках. Одним из самых строгих ограничительных знаков является знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён». Рассказываем про зону его действия и размер штрафа за нарушение в 2026 году.

Как выглядит знак «Поворот налево запрещён»

Знак 3.18.2 выполнен в соответствии с ГОСТ: это круглая табличка с белым фоном и красной окантовкой, на которой изображена перечёркнутая стрелка, указывающая влево.

Важный нюанс: если вы видите этот знак на жёлтом фоне, он носит временный характер. Это означает, что ограничение введено на период дорожных работ или особых обстоятельств и может быть снято в любой момент.

Где действует запрет

Знак устанавливается непосредственно перед тем пересечением проезжих частей, где манёвр запрещён. Его действие распространяется от места установки до первого пересечения дорог.

Если на следующем пересечении нет такого же знака, поворот налево снова становится разрешённым.

Иногда знак устанавливается на некотором расстоянии до перекрёстка. В этом случае он сопровождается информационной табличкой 8.1.1, где указано точное расстояние до зоны запрета, что позволяет водителю заранее перестроиться.

Важно помнить: действие знака распространяется не на весь сложный перекрёсток, а именно на то конкретное слияние дорог, перед которым он установлен. Исключение составляют случаи, когда перекрёсток образован только одним слиянием — тогда запрет действует на всю его площадь.

Кто может игнорировать знак

Единственные участники движения, которым разрешено не соблюдать требование знака 3.18.2, — это водители маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов). Это сделано для оптимизации их маршрутов и обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров.

Другие знаки, запрещающие поворот налево

Помимо 3.18.2, существует ряд указателей, исключающих возможность поворота налево:

4.1.1 «Движение прямо», 4.1.2 «Движение направо», 4.1.4 «Движение прямо или направо»: эти знаки разрешают движение только в указанных направлениях, запрещая поворот налево и разворот.

5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением»: поворот налево здесь приведёт к выезду на встречную полосу.

6.3.1 «Место для разворота» и 6.3.2 «Зона для разворота»: разрешают только разворот, но не поворот.

5.13.1 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств».

Размер штрафа за поворот налево под запрещающий знак в 2026 году

За игнорирование требований знака 3.18.2 или совершение запрещённого поворота налево предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ.

В 2026 году штраф за данное нарушение составляет сумму от 1 500 до 2 250 рублей. Если нарушение зафиксировано инспектором ГИБДД или камерой автоматической фиксации, избежать наказания не удастся.