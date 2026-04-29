Штраф за стоянку на инвалидном месте: сколько он составляет в 2026

В 2026 году наказание за стоянку на месте для инвалидов остаётся строгим и фиксированным. Это административное правонарушение регулируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ). Объясняем, за что его можно получить и насколько придется раскошелиться в случае получения постановления.

Штраф за парковку на инвалидном месте составляет 5000 рублей. Он одинаков для всех регионов страны и назначается независимо от того, как долго автомобиль находился на таком месте — даже кратковременная остановка считается нарушением.

Основание — часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ, которая прямо устанавливает ответственность за остановку или стоянку в местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов.

Кроме самого штрафа, водителя могут ожидать дополнительные последствия. В большинстве случаев автомобиль подлежит эвакуации на штрафстоянку, что влечёт дополнительные расходы за услуги эвакуатора и хранение машины.

Что считается нарушением

Нарушением считается любая парковка без законных оснований. Право занимать такие места имеют только автомобили, которые:

перевозят человека с инвалидностью,

имеют опознавательный знак «Инвалид»,

зарегистрированы в соответствующем реестре.

Отдельно наказывается и незаконное использование знака «Инвалид» — за это также предусмотрен штраф в размере 5000 рублей по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ.

При этом закон допускает снижение суммы штрафа при быстрой оплате: если оплатить его в установленный срок (обычно в течение 20-30 дней), возможно уменьшение суммы примерно на 25-50% в зависимости от условий.

Таким образом, в 2026 году незаконная стоянка на месте для инвалидов в России — это не только штраф 5000 рублей, но и риск дополнительных затрат, связанных с эвакуацией автомобиля.