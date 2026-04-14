Штраф за езду по обочине в 2026 году: детальный разбор нарушения

Многие водители воспринимают обочину как резервную полосу для объезда заторов и других препядствий. Однако с точки зрения закона это не так. Разберёмся, что такое обочина, для чего она действительно предназначена и какие финансовые последствия ждут за её неправомерное использование.

Что такое обочина

Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, обочина — это конструктивный элемент дороги, который непосредственно примыкает к проезжей части и находится с ней на одном уровне. Она может отличаться типом покрытия (например, грунт или гравий рядом с асфальтом) либо быть выделенной специальной разметкой 1.2.

Ключевое отличие заключается в функциональности: проезжая часть предназначена для движения транспортных средств, в то время как обочина выполняет вспомогательные функции (укрепление дороги, место для остановки в экстренных случаях).

Кто имеет право находиться на обочине

Движение механических транспортных средств по обочине запрещено пунктом 9.9 ПДД. При этом закон предусматривает исключения для определённых категорий участников движения и ситуаций. По обочине могут двигаться:

Пешеходы — если поблизости нет тротуаров или пешеходных дорожек.

Велосипедисты (старше 14 лет) — при отсутствии велополосы или возможности ехать по правому краю проезжей части.

Водители мопедов — при условии отсутствия помех для пешеходов.

Гужевой транспорт — с соблюдением безопасности и без создания помех.

Специальный транспорт: дорожно-коммунальная техника и автомобили экстренных служб (МЧС, скорая помощь, пожарные).

Служебный транспорт: автомобили, доставляющие грузы к торговым или иным объектам, расположенным непосредственно у обочины, при условии отсутствия альтернативных путей подъезда.

Рядовой водитель может выехать на обочину только в строго определённых случаях:

Для вынужденной остановки (поломка автомобиля) или стоянки в разрешённом месте.

При плохом самочувствии водителя или пассажиров.

Для объезда препятствия (например, неисправного автомобиля или места ДТП). Важно помнить: затор не является препятствием, объезжать его по обочине нельзя.

Для выполнения разворота вне перекрёстка, если ширина проезжей части не позволяет совершить манёвр из крайнего левого положения (выполняется с правой обочины с пропуском всех участников движения).

Если край проезжей части обозначен сплошной линией разметки, пересекать её для выезда на обочину запрещено.

Размеры штрафов за обочину в 2026 году

Движение по правой обочине (в попутном направлении): наказывается штрафом в размере 2 250 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

Движение по левой обочине (фактически — выезд на встречную полосу): карается штрафом 7 500 рублей либо лишением права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Повторное нарушение грозит лишением прав на 1 год.

Если нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме камерами — штраф 7 500 рублей (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ).

Заезд на тротуар или газон: влечёт наложение административного штрафа в размере до 2 000 рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).

Создание помех пешеходам: если водитель помешал движению пешеходов по обочине, ему полагается штраф от 1 500 до 2 500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

Льготный период оплаты

Закон позволяет сэкономить на штрафе за обочину 25% оплатить его в течение первых 30 дней после получения водителем копии постановления. Скидка не распространяется на штраф за движение по встречной обочине.