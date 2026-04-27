Штрафы за превышение скорости в 2026 году: сколько составляет, есть ли скидка и как обжаловать

Превышение скорости остается самым распространенным нарушением ПДД в России. По данным столичного департамента транспорта, на него приходится 53% всех фиксируемых нарушений, причем в 98% случаев водители превышают скорость на 20–40 км/ч. С 2025 года система штрафов претерпела существенные изменения, а подход к контролю стал более технологичным и жестким. Разбираемся во всех нюансах.

Допустимый порог превышения

Многие водители привыкли считать, что превышение до 20 км/ч не наказывается. Формально это действительно так — часть 1 статьи 12.9 КоАП РФ по-прежнему не предусматривает штрафа за превышение до 20 км/ч включительно.

Актуальные размеры штрафов за превышение скорости в 2026 году

С 2025 года все штрафы за превышение скорости были увеличены. В списке ниже приведены актуальные данные на 2026 год.

Таблица штрафов за превышение скорости

Превышение скорости на 20–40 км/ч: 750 рублей

Превышение скорости на 40–60 км/ч: 1 500–2 250 рублей, (3 000–3 750 рублей за повторное нарушение)

Превышение скорости на 60–80 км/ч: 3 000–3 750 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев в случае фиксации патрулем ДПС (при повторном – лишение прав на 1 год в случае фиксации патрулем ДПС)

Превышение скорости на 80 км/ч и выше: 7 500 рублей или лишение прав на 6 месяцев в случае фиксации патрулем ДПС (за повторное нарушение 7 500 рублей или лишение прав на 1 год в случае фиксации патрулем ДПС)

Важно! Если нарушение зафиксировано автоматической камерой, наказание назначается только в виде штрафа (даже если по закону возможно лишение прав). Если же нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД, дело может быть передано в суд, который вправе принять решение о лишении прав.

На что обратить внимание:

Штраф за превышение 20–40 км/ч вырос до 750 рублей (ранее за такое нарушение штрафовали на 500 рублей, на которые при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления давалась скидка в размере 50%, что делало его символическим наказанием в 250 рублей).

Штраф за превышение 80 км/ч и более увеличен с 5 000 до 7 500 рублей

Повторное превышение 40–60 км/ч теперь карается штрафом до 3 750 рублей.

Повторное превышение 60–80 км/ч автоматически влечет лишение прав на 1 год, если нарушение зафиксировано инспектором.

Как фиксируют нарушения: камеры, радары

Типы камер и их возможности

Сегодня контроль скорости осуществляют:

Стационарные камеры — установлены на столбах или опорах, работают в автоматическом режиме.

Мобильные камеры («треноги») — устанавливаются на обочинах или в автомобилях ДПС.

Передвижные радары — используются инспекторами для ручной фиксации.

Что такое «штраф за среднюю скорость» и штрафуют ли за нее?

Средняя скорость рассчитывается как отношение длины участка дороги к времени его прохождения. В 2019 году Верховный суд РФ отменил практику наказания за среднюю скорость, указав, что она не позволяет точно определить место нарушения.

Однако ситуация может измениться. Минтранс разрабатывает поправки, которые могут вернуть штрафы за среднюю скорость. Предполагается, что понятие «средняя скорость» будет внесено в ПДД, а нарушение начнут фиксировать системы, объединяющие несколько камер на длинном участке дороги. МВД пока выступает против этой инициативы.

Особенности наказания: повторность и скидки

Повторное нарушение

Нарушение считается повторным, если оно совершено в течение одного года с момента вынесения предыдущего постановления. Для превышения 20–40 км/ч повторного наказания не предусмотрено — штраф остается 750 рублей. Для более серьезных превышений санкции ужесточаются (см. список выше).

Скидка за быструю оплату штрафа

С 2025 года система скидок изменилась. Размер скидки теперь составляет 25% (ранее было 50%) при оплате в первые 30 дней (ранее было 20) с момента вынесения постановления. После 30 дней скидка не действует

Скидка не распространяется на:

повторные нарушения;

нарушения, зафиксированные в состоянии опьянения;

нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью .

Сроки оплаты и последствия просрочки

Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вынесения постановления. В случае просрочки сумма штрафа удваивается (но не менее чем на 1 000 рублей). Кроме того, может быть назначен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Как проверить и оплатить штраф

Штрафы можно проверить и оплатить:

Через портал «Госуслуги»;

Через официальный сайт ГИБДД;

Региональные порталы (например, mos.ru для Москвы);

Банковские приложения. Например, в разделе «Авто» приложения Сбербанк Онлайн.

В отделении банка или через платежный терминал

Как оспорить штраф за превышение скорости

Штраф можно оспорить в течение 10 дней с момента получения копии постановления. Основания для обжалования:

нарушение правил эксплуатации камеры (отсутствие предупреждающего знака 6.22);

техническая неисправность прибора фиксации (должна быть подтверждена сертификатом);

если за рулем был не владелец автомобиля (в случае фиксации камерой);

если нарушение совершено в состоянии крайней необходимости .

Общалование осуществляется либо через портал «Госуслуги», личной явкой в отделение ГИБДД, вынесшее постановление.

Главные изменения с 1 января 2025 года:

Увеличены все штрафы за превышение скорости.

Снижена скидка за быструю оплату: с 50% до 25%.

Новые камеры фиксируют не только скорость, но и манеру вождения, а также работают в единой федеральной базе.

Обсуждается возврат штрафов за среднюю скорость, однако вопрос пока не решен окончательно.

Для тех, кто все же получил штраф, важно оплатить его в первые 20 дней, чтобы воспользоваться скидкой, и помнить, что повторное нарушение в течение года может привести к лишению прав.