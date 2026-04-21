Штраф за отсутствие детского кресла в 2026 году: что грозит за нарушение правил перевозки

В России в 2026 году штраф за отсутствие детского кресла был увеличен и регулируется нормами Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Основная ответственность закреплена в статье 12.23 КоАП РФ, которая касается нарушений правил перевозки людей, включая детей.

Основное правило заключается в том, что дети младшего возраста должны перевозиться только с использованием специальных удерживающих устройств (автокресел или бустеров), соответствующих их росту и весу. Нарушение этих требований влечёт административную ответственность.

В 2026 году размер штрафа для водителя составляет 5000 рублей. Это увеличение вступило в силу с января 2026 года (ранее штраф был 3000 рублей).

При этом закон предусматривает дифференцированную ответственность в зависимости от категории нарушителя:

водитель (физическое лицо) — 5000 рублей

должностное лицо (водитель такси) — до 50 000 рублей

юридическое лицо (компания) — до 200 000 рублей

Отдельно стоит отметить, что для водителей такси и самозанятых перевозчиков штраф приравнен к уровню должностных лиц — около 50 000 рублей, поскольку они оказывают услугу перевозки пассажиров.

Нарушением считается не только полное отсутствие детского кресла, но и другие случаи:

использование кресла, не подходящего по росту и весу ребёнка,

неправильная установка устройства,

перевозка нескольких детей в одном кресле,

отсутствие фиксации ремнями безопасности.

Таким образом, в 2026 году штраф за детское кресло в России значительно ужесточён: для обычного водителя он составляет 5000 рублей, но при коммерческой перевозке или систематических нарушениях санкции могут увеличиваться в десятки раз.