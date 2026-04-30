Можно ли выполнять разворот на пешеходном переходе

В России в 2026 году выполнение разворота на пешеходном переходе запрещено. Это прямо следует из действующих Правил дорожного движения (ПДД РФ).

Основное правило

Согласно пункту 8.11 ПДД, разворот запрещается на пешеходных переходах.

Это означает, что сам манёвр нельзя выполнять непосредственно на «зебре», независимо от ситуации — есть ли пешеходы или нет.

Дополнительные разъяснения

Запрет распространяется не только на сам момент нахождения автомобиля на переходе, но и на любые манёвры:

нельзя начинать, выполнять или завершать разворот на переходе

это относится к любым видам переходов — регулируемым и нерегулируемым

Также важно учитывать, что:

водитель обязан уступить дорогу пешеходам, находящимся на переходе или вступившим на него

любые манёвры в этой зоне считаются потенциально опасными

Есть ли исключения?

Формально — нет. Однако есть нюанс — перед пешеходным переходом или сразу после него разворот может быть разрешён, если:

нет запрещающих знаков или разметки

манёвр безопасен и не создаёт помех

То есть ключевое различие:

на переходе — запрещено

вне его (даже рядом) — возможно, при соблюдении условий

Ответственность

За нарушение предусмотрен штраф. В 2026 году санкции за неправильный разворот могут варьироваться примерно от 500 до 7500 рублей (в зависимости от ситуации и последствий). Базовым штрафом является наказание по ч. 2 ст. 12.14 КоАП РФ в 500 рублей.

Итог

Разворот на пешеходном переходе в России в 2026 году однозначно запрещён. Это жёсткое правило без исключений. Допустимо выполнять манёвр только вне границ перехода и при соблюдении общей безопасности движения.