Скоростной режим на автомагистралях в 2026 году: минимум и максимум по ПДД

В России в 2026 году скоростной режим на автомагистралях регулируется ПДД и имеет чётко определённые границы как по максимальному, так и по минимальному значениям.

© sankai/E+/Getty Images

ПДД РФ определяют автомагистраль как «дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющую для каждого направления движения проезжие части, отделённые друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии — дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками».

Минимальная скорость

Формально в ПДД не установлено конкретного значения минимальной скорости движения. Однако действует косвенное ограничение, прописанное в п.16 ПДД РФ, где указано, что на автомагистраль запрещён выезд транспортных средств, которые не могут развивать скорость более 40 км/ч

Это означает:

фактически движение должно происходить со скоростью не ниже примерно 40 км/ч, если нет вынужденных причин (поломка, пробка и т.п.);

при этом водитель не должен создавать помех другим участникам движения слишком медленной ездой

© Максим Богодвид/РИА Новости

Максимальная скорость

Максимальная скорость зависит от типа транспортного средства и условий дороги, что прописано в п. 10 ПДД РФ.

Основные значения (вне населённых пунктов):

легковые автомобили и мотоциклы — до 110 км/ч

грузовые автомобили до 3,5 т — до 110 км/ч

автомобили с прицепом, грузовики свыше 3,5 т, автобусы — до 90 км/ч

Особые случаи:

на отдельных участках автомагистралей при наличии соответствующих знаков скорость может быть увеличена до 130 км/ч

если автомагистраль проходит через населённый пункт — действует ограничение 60 км/ч, если нет повышающего знака

© Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Итог

Минимальная скорость прямо не установлена, но фактически — не ниже 40 км/ч (по допуску ТС на магистраль). Максимальная скорость: стандартно — 110 км/ч, на отдельных участках — до 130 км/ч, а для некоторых видов транспорта — 90 км/ч и ниже

Таким образом, автомагистраль в России предназначена для скоростного движения, и её режим ориентирован на поддержание высокой, но безопасной скорости потока.