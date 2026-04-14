Верховный суд принял резонансное решение в отношении мотоциклиста

Если с точки зрения ПДД вы были признаны виновным в аварии, то неважно, с какой скоростью ехало ТС второго участника. Верховный суд в очередной раз подтвердил этот тезис, разобрав спорное ДТП с мотоциклистом, который оказался на больничной койке.

Авария, ставшая в итоге предметом рассмотрения Верховного суда, произошла в самом начале осени 2024 года. Утром 9 сентября Оксана Кунгурцева ехала на своем Opel Meriva по Черкасской улице в Краснодаре. Примерно в 7:20 утра в районе дома 22 она решила повернуть налево. Для понимания ситуации скажем, что в этом месте Черкасская — это двухполосная улица, по одну сторону которой расположены несколько многоэтажек и «Диализный центр». А по другой стороне — практически сплошной жилой частный сектор. К воротам каждого дома должен быть обеспечен заезд с любой полосы движения. Видимо, по этой причине осевая разделительная линия на этом отрезке улицы выполнена прерывистой.

Так вот, когда машина Кунгурцевой поворачивала, в её левый борт влетел мотоцикл Benelli. Его водитель пошёл на обгон легковушки (осевая ведь — прерывистая!) и не ожидал, что машина начнёт такой манёвр. Так порой бывает, когда водитель перед тем, как повернуть руль, не посмотрит в левое боковое зеркало. Или когда мотоциклист внезапно, на очень большой скорости, выскакивает для обгона на встречную полосу.

Как бы то ни было, но в результате ДТП мотоциклист отправился на больничную койку. А административное дело в отношении владелицы Opel Meriva возбудили по части 2 статьи 12.24 КоАП — «нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». На момент аварии за это полагался штраф в размере от 10 000 до 25 000 рублей либо лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет.

То, что мотоциклисту в этом столкновении сильно досталось, косвенно подтверждается внушительным сроком между самим ДТП (9 сентября 2024-го) и датой судебного решения — 12 мая 2025 года. Так обычно бывает, когда пострадавший достаточно длительное время проводит в больницах и иных медучреждениях, проходя лечение и реабилитацию. Кроме того, какое-то время у органов дознания уходит на медицинскую экспертизу увечий пострадавшего.

Позиция районного суда

Изучив рапорты полиции, оформлявшей ДТП Кунгурцевой, фото- и видеоматериалы с места происшествия, а также результаты медицинского заключения о травмах мотоциклиста, районный суд, а затем и апелляционная и кассационная инстанции решили, что водитель автомобиля нарушил требование пункта 8.1 ПДД: «при выполнении манёвра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения». То есть машина Кунгурцевой не уступила мотоциклу, который двигался в соответствии с ПДД — значит в ДТП виновата водитель Opel Meriva.

Кроме того, суд первой инстанции (райсуд, то есть) учёл, что автомобилистка не пыталась каким-либо образом возместить мотоциклисту причинённый ею в результате ДТП вред и даже не интересовалась состоянием его здоровья. Между тем, по словам пострадавшего, полученные им травмы продолжали причинять ему неудобства и на момент вынесения приговора о лишении автовладелицы её ВУ. В итоге Октябрьский райсуд города Краснодара лишил Оксану Кунгурцеву прав на 1,5 года.

Позиция водителя

Оксана Кунгурцева виновной в ДТП себя не считала. Поэтому решила оспорить решение районного суда. Далее во всех судебных заседаниях она последовательно заявляла, что мотоциклист перед столкновением с её машиной двигался с превышением скорости. Поэтому она не ожидала его появления, а он, мол, не смог отреагировать на её маневр и врезался в машину. Именно с такой позицией она дошла до высшей инстанции — Верховного суда.

Решение Верховного суда

Верховный суд изучил материалы дела по жалобе Кунгурцевой и пришёл к выводу, что прав её лишили совершенно справедливо и отклонил её доводы о нарушении требований скоростного режима мотоциклистом.

В решении высшей судебной инстанции сказано следующее:

«При рассмотрении дела об административном правонарушении судья разрешает вопрос о наличии вины … исключительно в отношении лица, привлекаемого к ответственности. В связи с этим, решение … не может содержать выводы о виновности иных лиц, производство по делу в отношении которых не осуществлялось».

Вывод

Когда ДТП происходит из-за действий водителя, противоречащих ПДД, он в любом случае будет считаться виновником аварии. Даже если и второй участник происшествия тоже нарушил Правила. С точки зрения закона это обстоятельство не аннулирует нарушений первого.