Что считается проезжей частью по ПДД: инструкция для начинающих водителей

Для многих начинающих водителей понятия «дорога» и «проезжая часть» кажутся идентичными. Однако в ПДД между ними есть принципиальная разница. Понимание этих терминов — это не просто формальность, а основа безопасности и законного поведения на любой трассе.

Проезжая часть: определение по ПДД

Если обратиться к пункту 1.2 ПДД, то проезжая часть — это лишь один из элементов, составляющих дорогу. Её ключевое предназначение — движение безрельсовых механических транспортных средств. Сюда относятся легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы.

В свою очередь, дорога — это более широкое понятие. Это инженерное сооружение или обустроенный участок земли, предназначенный для движения транспорта в принципе. В состав дороги могут входить:

несколько проезжих частей (например, на шоссе с разделителем);

трамвайные пути;

обочины;

тротуары;

разделительные полосы.

Как визуально определить границы проезжей части

Чтобы правильно расположить автомобиль, нужно чётко видеть, где заканчивается проезжая часть. Её края всегда обозначены другими элементами дорожного обустройства:

Обочина. Это полоса, примыкающая к проезжей части на одном уровне. Она может отличаться типом покрытия (например, асфальт переходит в гравий) или выделяться сплошной линией разметки 1.2. Движение машин по ней запрещено.

Тротуар. Элемент, предназначенный исключительно для пешеходов. Он может примыкать к проезжей части вплотную или отделяться от неё газоном.

Главное отличие: проезжая часть создана для колёсного транспорта. Дорога же как система включает в себя и зоны для трамваев (рельсового транспорта), и пространства для пешеходов.

Из чего состоит проезжая часть

Сама проезжая часть имеет сложную структуру, состоящую из следующих элементов:

Полоса движения. Это продольный участок, достаточный для проезда одного ряда автомобилей. Полосы могут быть выделены разметкой или определяться водителями интуитивно при её отсутствии.

Это продольный участок, достаточный для проезда одного ряда автомобилей. Полосы могут быть выделены разметкой или определяться водителями интуитивно при её отсутствии. Горизонтальная разметка. Это «язык» дороги. Постоянная белая и временная оранжевая разметка задают правила поведения машин на дороге: обгон, остановка/стоянка, перестроение. Синие пунктирные говорят о зоне платной парковки.

Это «язык» дороги. Постоянная белая и временная оранжевая разметка задают правила поведения машин на дороге: обгон, остановка/стоянка, перестроение. Синие пунктирные говорят о зоне платной парковки. Пешеходный переход. Специально выделенная зона для перехода людей. Она обозначается знаками 5.19.1/5.19.2 и/или «зеброй» (разметка 1.14).

Специально выделенная зона для перехода людей. Она обозначается знаками 5.19.1/5.19.2 и/или «зеброй» (разметка 1.14). Разделительная полоса. Это барьер (газон, ограждение или широкая разметка), который делит смежные проезжие части или отделяет их от трамвайных путей. Проезд по ней строго запрещён.

Это барьер (газон, ограждение или широкая разметка), который делит смежные проезжие части или отделяет их от трамвайных путей. Проезд по ней строго запрещён. Островки безопасности. Технические элементы для разделения потоков и защиты пешеходов.

Технические элементы для разделения потоков и защиты пешеходов. Велосипедные дорожки. Могут быть частью проезжей части (отделены разметкой) или полностью обособленным объектом.

Геометрия дороги: ширина и количество частей

Согласно ГОСТ-Р 52399-2022, ширина полосы движения магистралей и улиц населенных пунктов может составлять от 3 до 3,75 метров. Для сельских проселочных дорог – 4,5-6 метров.

Количество проезжих частей определяется наличием разделителя. Если посередине есть физический барьер или широкая газонная полоса — дорога состоит из двух проезжих частей. Если разделителя нет — проезжая часть одна. Пересечение проезжих частей происходит на перекрёстках и развилках.