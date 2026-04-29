Что считается проезжей частью по ПДД: инструкция для начинающих водителей

Что такое проезжая часть: определение по ПДД
Для многих начинающих водителей понятия «дорога» и «проезжая часть» кажутся идентичными. Однако в ПДД между ними есть принципиальная разница. Понимание этих терминов — это не просто формальность, а основа безопасности и законного поведения на любой трассе.
Проезжая часть: определение по ПДД
Если обратиться к пункту 1.2 ПДД, то проезжая часть — это лишь один из элементов, составляющих дорогу. Её ключевое предназначение — движение безрельсовых механических транспортных средств. Сюда относятся легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы.
В свою очередь, дорога — это более широкое понятие. Это инженерное сооружение или обустроенный участок земли, предназначенный для движения транспорта в принципе. В состав дороги могут входить:
- несколько проезжих частей (например, на шоссе с разделителем);
- трамвайные пути;
- обочины;
- тротуары;
- разделительные полосы.
Как визуально определить границы проезжей части
Чтобы правильно расположить автомобиль, нужно чётко видеть, где заканчивается проезжая часть. Её края всегда обозначены другими элементами дорожного обустройства:
- Обочина. Это полоса, примыкающая к проезжей части на одном уровне. Она может отличаться типом покрытия (например, асфальт переходит в гравий) или выделяться сплошной линией разметки 1.2. Движение машин по ней запрещено.
- Тротуар. Элемент, предназначенный исключительно для пешеходов. Он может примыкать к проезжей части вплотную или отделяться от неё газоном.
Главное отличие: проезжая часть создана для колёсного транспорта. Дорога же как система включает в себя и зоны для трамваев (рельсового транспорта), и пространства для пешеходов.
Из чего состоит проезжая часть
Сама проезжая часть имеет сложную структуру, состоящую из следующих элементов:
- Полоса движения. Это продольный участок, достаточный для проезда одного ряда автомобилей. Полосы могут быть выделены разметкой или определяться водителями интуитивно при её отсутствии.
- Горизонтальная разметка. Это «язык» дороги. Постоянная белая и временная оранжевая разметка задают правила поведения машин на дороге: обгон, остановка/стоянка, перестроение. Синие пунктирные говорят о зоне платной парковки.
- Пешеходный переход. Специально выделенная зона для перехода людей. Она обозначается знаками 5.19.1/5.19.2 и/или «зеброй» (разметка 1.14).
- Разделительная полоса. Это барьер (газон, ограждение или широкая разметка), который делит смежные проезжие части или отделяет их от трамвайных путей. Проезд по ней строго запрещён.
- Островки безопасности. Технические элементы для разделения потоков и защиты пешеходов.
- Велосипедные дорожки. Могут быть частью проезжей части (отделены разметкой) или полностью обособленным объектом.
Геометрия дороги: ширина и количество частей
Согласно ГОСТ-Р 52399-2022, ширина полосы движения магистралей и улиц населенных пунктов может составлять от 3 до 3,75 метров. Для сельских проселочных дорог – 4,5-6 метров.
Количество проезжих частей определяется наличием разделителя. Если посередине есть физический барьер или широкая газонная полоса — дорога состоит из двух проезжих частей. Если разделителя нет — проезжая часть одна. Пересечение проезжих частей происходит на перекрёстках и развилках.