ГИБДД лишила прав водителя за магнитные крепления номера

Избыточное служебное рвение сотрудников ГИБДД привело автовладелицу из Екатеринбурга в суд, который лишил её прав за фактически несуществующее нарушение. Подробно рассказываем о том, как можно остаться без водительского удостоверения из-за нестандартного, но вполне законного способа крепления госномеров.

В Сети набирает популярность ролик блогерки из Екатеринбурга Светы Ананас (Светлана Бонор), разместившей в своих соцсетях видео, в котором она рассказала, как её лишили прав на год и один месяц. Причина — магнитные рамки госномеров её Mercedes-Benz G-Class.

Для понимания скажем, что это такое приспособление, которое удерживает стандартный и законный госномер на его месте с помощью магнитов, а не винтами, саморезами или иными механическими приспособлениями. Блогерка утверждает, что магниты — вынужденная мера. Поскольку её «Гелик» часто используется для съёмок, в ходе которых требуется временно демонтировать номерные знаки авто. Однако это обстоятельство не смутило инспектора ДПС, обнаружившего у машины Бонор магнитные рамки. Он оформил протокол, а мировой судья судебного участка № 7 Чкаловского района Екатеринбурга позже лишил её водительского удостоверения.

Позиция судов

В официальном сообщении Судов Свердловской области от 26 февраля, посвящённому делу Бонор, сказано, что её приговорили к лишению прав по части 2 статьи 12.2 КоАП за «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков» на 1 год и 1 месяц.

А в результативной части заседания районного суда по жалобе на приговор мирового судьи приводится следующее объяснение:

«09 ноября 2025 года в 00 часов 55 минут по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 197 она управляла транспортным средством марки «Мерседес-Бенц» с установленными магнитными рамками государственного регистрационного знака, то есть оборудованным с применением устройств, препятствующих идентификации, чем нарушила требования п. 2.3.1 Правил дорожного движения РФ, п. 10.1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Пока неизвестно, отправится ли девушка обжаловать приговор в Свердловский областной суд, однако характерно, что в данном случае и сотрудник ДПС, и оба судьи (мировой и районный), принимавшие решение по делу блогерки, ссылались на постановление Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года, якобы подтвердившее недопустимость крепления государственных регистрационных знаков с помощью магнитов. Хотя в тексте документа об этом не сказано. Вот цитата из него:

«Видоизменённым является … государственный регистрационный знак, … способ установки которого препятствует его прочтению и идентификации. … В качестве устройств или материалов, препятствующих идентификации ГРЗ могут расцениваться различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (шторки, электромагниты и т. п.)».

Но дело в том, что магнитное крепление государственных регистрационных знаков — это не механизм. Мы же не называем механизмом, например, шуруп или саморез.

Физику не обмануть, но её можно игнорировать

Надо полагать, что свою роль в решениях судов (и подходе сотрудника ДПС к вопросу) сыграло употребление в Постановлении Верховного суда термина «электромагнит». Его отличие от простого магнита в том, что это электрическое устройство. Оно обретает магнитные свойства исключительно при включении электротока. Именно поэтому в тексте постановления Пленума нет ни слова о простых магнитах, внутренними магнитными свойствами которых невозможно произвольно управлять извне.

Видимо, в представлении сотрудника ГИБДД и судей магнит и электромагнит — одно и то же. Хотя это совершенно не так. Результатом подобного некорректного подхода стало лишение водительского удостоверения, по сути, невиновного человека.

Удивительное — рядом

На самом деле, поразителен сам факт претензий инспектора ДПС к водителю машины с магнитным креплением госномера. Дело в том, что Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов уже неоднократно официально обращался в МВД за разъяснениями относительно позиции ведомства в вопросе магнитных креплений госномеров.

И каждый раз, как, например, в ответе министерства депутату за подписью первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового от 24 ноября 2024 года, МВД однозначно утверждало:

«Указанные магнитные рамки, предназначенные исключительно для крепления ГРЗ на ТС, не могут быть отнесены к устройствам (материалам), препятствующим идентификации ГРЗ либо позволяющим их видоизменить или скрыть».

Таким образом, сотрудник екатеринбургского ГИБДД, с которого вся эта история началась, как минимум полагает себя более продвинутым юристом, чем его далекое московское начальство.

Судей — «понять и простить»?

Не менее удивительна позиция екатеринбургских судей, по-своему интерпретировавших как букву, так и смысл правовой позиции Верховного суда, изложенной в упоминавшемся выше постановлении Пленума ВС.

«При наличии довольно однозначного толкования, содержащегося в постановлении Пленума Верховного суда РФ, складывается ощущение, что нижестоящие суды просто боятся принять решение в пользу автовладельца. Руководствуются подходом "как бы чего не вышло", чтобы их нельзя было упрекнуть за оправдательные решения по подобным составам. Лишённый прав водитель может обжаловать приговор в вышестоящем суде. Тот, если что, поправит нижестоящие инстанции. Вот только никаких последствий для последних за неправосудное постановление, скорее всего, не будет». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

