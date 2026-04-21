Верховный суд лишил прав вопреки медсправке и нулям на алкотестере

Можно ли лишиться водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, если алкотестер инспектора показал нули, а на руках у вас есть официальная справка от врачей? Оказывается, можно. Верховный суд вынес решение по поучительной истории автомобилиста, который сам загнал себя в юридическую ловушку.

© Global Look Press

Инцидент, ставший предметом разбирательства Верховного суда, произошел 1 июля 2024 года, в Республике Северная Осетия — Алания. Около 15:00 на посту «Гермен» сотрудники ДПС остановили для проверки ВАЗ-21074, за рулём которого находился Магомед-Амир Харсиев.

В ходе общения полицейским показалось, что водитель нетрезв. Инспекторы, как положено по регламенту, предложили автомобилисту «дунуть в трубку» на месте. Дальнейшие события развивались по классическому сценарию. Алкотестер на месте показал нули. Однако поведение водителя вызывало сомнения и подозрения у инспектора, поскольку прибор не способен обнаружить наркотические вещества. Поэтому сотрудник ГИБДД настоял на поездке в медучреждение для освидетельствования.

В лаборатории (обычно это ПНД) врачи могут взять анализ крови или мочи, который со 100% вероятностью выявляет и алкоголь, и любые виды запрещённых препаратов.

В 15:23 (время зафиксировано в протоколе) Харсиев отказался от поездки в медучреждение. Согласно статье 12.26 КоАП отказ от медосвидетельствования автоматически влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Позиция водителя

Автомобилист был уверен в своей правоте. Чтобы доказать необоснованность обвинений, он прибегнул к следующим аргументам.

Во-первых, 3 июля 2024 года Харсиев сам прошёл медицинское освидетельствование в клинике, получив справку о том, что в его организме нет никаких веществ.

Во-вторых, время на часах видеорегистратора экипажа ГИБДД не совпадало с указанным в протоколе, что, по мнению водителя, делало запись недействительной.

Позиция судов

Мировой суд участка № 14 Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, взвесив все аргументы и изучив ту самую «оправдательную» справку, снисхождения не проявил. Вердикт оказался стандартным для такой статьи: Магомед-Амира Харсиева отправили в ряды пешеходов на полтора года, заставив при этом пополнить бюджет на 30 000 рублей.

Логика суда была простой: Харсиева наказывают не за то, что он ехал пьяным, а за то, что он отказался выполнить законное требование полицейского. С этим решением согласились и районный, и Пятый кассационный суды. Не смирившись с потерей прав, автомобилист дошел до Верховного суда РФ.

© AnnaStills/iStock.com

Решение Верховного суда

Изучив материалы дела, высшая судебная инстанция поставила в этом деле окончательную точку. Верховный суд подтвердил правоту нижестоящих коллег и оставил приговор в силе.

В постановлении Верховного суда РФ чётко указано: состав правонарушения по статье 12.26 КоАП является формальным. Это означает, что преступление считается совершённым в ту самую секунду, когда водитель произносит слово «отказываюсь» или пишет его в протоколе.

Что касается медицинской справки, полученной водителем самостоятельно 3 июля, то Верховный суд дал на этот счёт однозначный ответ:

«Установление состояния опьянения у лица, привлекаемого к административной ответственности по данной норме, правового значения для квалификации правонарушения не имеет, а потому результат пройденного самостоятельно медицинского освидетельствования на квалификацию содеянного не влияет».

Проще говоря: суду абсолютно неважно, был ли водитель пьян или абсолютно трезв, если он отказался от освидетельствования.

Доводы водителя о сбитом времени на видеорегистраторе Верховный суд также отклонил, отметив, что факт неправильного времени на видеозаписи не ведёт к признанию этой самой записи недопустимым доказательством.

Главное

Ошибка многих водителей — путаница между проверкой на алкотестере на дороге и медицинским освидетельствованием в клинике. От «продувки» на дороге вы имеете полное право отказаться — за это не накажут, но инспектор тут же выпишет направление на медицинское освидетельствование в клинику.

А вот от поездки к врачу (медосвидетельствования) отказываться нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже если вы не выпили ни капли спиртного за последние десять лет, даже если алкотестер инспектора показал идеальные нули. Ваш отказ автоматически приравнивается законом к признанию вины в нетрезвом вождении и гарантированно приведёт к лишению прав на срок до двух лет и штрафу в 30 000 рублей. И никакие справки, полученные хоть в тот же день, в суде уже не помогут.