Электронный СТС: как работает и можно ли предъявить ДПС

Приложение «Госуслуги Авто» стало привычным инструментом для многих водителей, но возлагать на него слишком большие надежды опасно. Разбираемся, как работают электронные СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), почему смартфон может не спасти от эвакуатора и как правильно поделиться цифровым СТС, если вы допускаете к управлению автомобилем других водителей.

Законна ли «цифра»?

Законодательство не стоит на месте, и Правила дорожного движения адаптируются под цифровые реалии. Поправки в пункт 2.1.1 ПДД разрешили водителям предъявлять документы в электронном виде.

Однако здесь кроется главная юридическая ловушка: ПДД разрешают такой формат только для тех документов, которые изначально оформлены государством в электронном виде (яркий пример — полис е-ОСАГО).

Свидетельство о регистрации транспортного средства до сих пор выпускается на бланке строгой отчётности. Поэтому QR-код в вашем смартфоне — это не стопроцентная замена оригиналу, а лишь удобный цифровой дубликат, работающий в режиме эксперимента.

Как инспектор ГИБДД проверяет QR-код

Процедура проверки на дороге занимает считанные секунды:

Водитель открывает приложение «Госуслуги Авто» и переходит во вкладку «Предъявить документы». На экране смартфона генерируется динамический QR-код. Инспектор ДПС наводит камеру служебного планшета на экран вашего телефона. Планшет связывается с «Витриной данных ГИБДД», и сотрудник полиции мгновенно видит электронный документ.

Важный нюанс: показать код можно даже там, где не ловит мобильный интернет. Главное — хотя бы раз зайти в приложение «Госуслуги Авто», находясь в зоне уверенного приёма сети. Данные закэшируются и будут доступны офлайн (QR-коды обновляются раз в 24 часа).

Отличия бумажного и электронного СТС

Чтобы наглядно оценить разницу между форматами, давайте разберём их ключевые отличия:

Юридический статус. Бумажное СТС — это основной обязательный документ. QR-код — экспериментальный дубликат.

Риск штрафа по ст. 12.3 КоАП. С оригиналом на руках он исключён. За езду только с приложением предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.

Риск эвакуации авто. Электронное СТС от эвакуации не защищает. По ст. 27.13 КоАП РФ отсутствие физических документов — это законное основание для задержания авто. Предъявление QR-кода юридически не считается «устранением причины задержания».

Выезд за пределы РФ. Физический документ обязателен для пересечения границы. Цифровой формат не имеет юридической силы за рубежом.

Как получить электронное СТС на авто

Алгоритм работы с цифровыми документами зависит от того, кому принадлежит машина, то есть кто собственник по ПТС.

Ваш автомобиль

Скачайте «Госуслуги Авто» и авторизуйтесь. Приложение автоматически свяжется с базами МВД. Если автомобиль зарегистрирован на вас, СТС подтянется на главный экран само (при наличии интернета).

Чужой автомобиль

Просто вбить данные чужого СТС вручную можно — но это позволит только отслеживать штрафы. Сгенерировать QR-код для инспектора таким способом не выйдет. Чтобы законно предъявить электронное СТС на чужую машину, нужно в приложении нажать «Добавить ТС другого владельца». Сформируется ссылка, которую следует переслать собственнику. Он должен перейти по ней и делегировать право через функцию «Разрешить управление». Только тогда у вас появится рабочий QR-код.

Резюме

Пока что электронное СТС — это удобное технологичное дополнение, но никак не замена розовой карточке. Наличие QR-кода может расположить к вам инспектора и ускорить проверку, но закон неумолим: отсутствие оригинала даёт полное право выписать вам штраф и вызвать эвакуатор. Пользуйтесь сервисом «Госуслуги Авто», делитесь доступом с родственниками в пару кликов, но физическое СТС всегда держите при себе во время управления машиной.

Частые вопросы об электронных СТС:

Обязательно ли менять бумажные СТС на электронные?

Нет, такой обязанности не существует, и принудительного обмена не планируется. Переход на цифровой формат носит исключительно добровольный характер. Более того, физическое свидетельство (привычная розовая карточка) остаётся главным юридическим документом на автомобиль. Электронный QR-код в приложении «Госуслуги Авто» создаётся параллельно и работает как удобный дубликат, а Госавтоинспекция продолжает выдавать классические бумажные бланки при каждой новой регистрации машины.

Как скачать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства?

Скачивать отдельный файл (например, PDF) не нужно. Достаточно установить на смартфон официальное приложение «Госуслуги Авто» и авторизоваться в нём под своей учётной записью с портала «Госуслуги». Если машина официально оформлена на вас, система сама свяжется с базой МВД и подтянет актуальные данные — СТС появится на главном экране в виде динамического QR-кода. Если же вы управляете чужим автомобилем, собственник должен сформировать в своём приложении специальную ссылку-допуск и переслать её вам.

Сколько водителей уже пользуются электронными форматами СТС?

По данным Минцифры за 2023 год, 4 миллиона СТС и 2,5 миллиона водительских удостоверений было добавлено пользователями приложения «Госуслуги Авто» в личные кабинеты.