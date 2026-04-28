Неожиданный вердикт: Верховный суд оправдал пьяного водителя

Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования — одно из самых серьёзных нарушений, за которое закон предусматривает суровые наказания. Однако в деле водителя из Нижневартовска сложилась парадоксальная ситуация: имея за плечами историю лишения прав, он снова отказался от проверки на опьянение, но в итоге избежал ответственности. Своим решением Верховный суд продемонстрировал, что совокупность процедурных огрехов и упущенного времени делает наказание юридически невозможным, даже если факт нарушения не вызывает сомнений.

Эта история началась 31 декабря 2023 года в 14:38 — в день повышенной бдительности сотрудников ГИБДД. В Нижневартовске, в районе дома 19А по улице Дружбы Народов, экипаж ДПС остановил автомобиль «Лада Калина». За рулём находился Нурмагамед Гаджиев. У сотрудников полиции возникли подозрения, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Гаджиев ответил отказом.

Ситуация усугублялась предыдущими проступками водителя. Как следует из материалов дела, в августе 2020 года он уже был признан виновным в аналогичном правонарушении и лишён права управления автомобилем на полтора года со штрафом в 30 000 рублей.

Полагая, что перед ними злостный нарушитель, всё еще находящийся в статусе «лишенца», инспекторы оформили протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Данная норма применяется к тем, кто отказывается от осмотра врачей, не имея права управления или будучи уже лишённым такого права. Мировой судья, рассмотрев дело 2 января 2024 года, назначил Гаджиеву наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Позиция судов

Гаджиев решил оспорить это решение. При пересмотре дела в вышестоящих инстанциях выяснилось, что сторона обвинения выбрала не ту статью. Защита Гаджиева указала на то, что на момент предновогоднего инцидента срок его предыдущего наказания давно истёк.

Для понимания правового статуса водителя стоит воссоздать хронологию событий по его старому делу.

Так, 27 июля 2020 года мировой судья судебного участка № 10 Нижневартовского судебного района города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа вынес постановление о лишении Гаджиева прав за первый отказ от медицинского освидетельствования.

Но уже 3 августа 2020 года, не дожидаясь вступления решения в силу, водитель заявил в полицию об утрате водительского удостоверения. Это позволило запустить отсчёт срока лишения без фактической сдачи документа в ГИБДД (хотя при последующих судебных разбирательствах выяснилось, что у Гаджиева на руках всё же имелось водительское удостоверение со сроком действия до 19 июля 2029 года).

19 августа 2020 года постановление вступило в законную силу, и начался официальный отсчёт полутора лет лишения, а 19 февраля 2022 года этот период официально завершился.

Год спустя, 19 февраля 2023 года, статус «подвергнутого наказанию» был снят с Гаджиева автоматически. Это значит, что закон перестал рассматривать водителя как рецидивиста, фактически обнулив его историю нарушений по данному эпизоду.

Таким образом, 31 декабря 2023 года злоумышленник формально уже не считался лицом, «лишённым права управления». Несмотря на то, что к этому моменту Гаджиев не выполнил обязательные условия возврата прав — не оплатил старый штраф и не сдал экзамен ПДД, — это не давало законных оснований судить его по части 2 статьи 12.26 (отказ от медосвидетельствования для лиц, не имеющих или лишённых прав, что влечет арест до 15 суток).

По этой причине 2 сентября 2025 года судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции своим постановлением отменили решение мирового судьи на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении».

Ниржневартовских правоохранителей такое решение кассационного суда не удовлетворило, и начальник УМВД России по городу Нижневартовску Хаматов Ф. М. подал жалобу в Верховный суд РФ.

Позиция Верховного суда

Согласно позиции Верховного суда РФ, в такой ситуации действия водителя должны были квалифицироваться либо по более «мягкой» части 1 статьи 12.26 (просто отказ водителя, влекущий штраф 30 000 рублей и лишение прав), либо вовсе по статье 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Попытка сотрудников УМВД России по г. Нижневартовску оспорить оправдательное решение в Верховном суде РФ успехом не увенчалась. Высшая инстанция подтвердила, что возобновить дело юридически невозможно из-за истечения срока давности, который для данных правонарушений составляет ровно один год.

Напомним хронологию событий: инцидент произошел 31 декабря 2023 года, следовательно, крайний срок для привлечения к ответственности наступил 31 декабря 2024 года, в то время как кассационный суд приступил к рассмотрению материалов дела лишь в сентябре 2025 года.

Закон запрещает суду при пересмотре дела изменять статью на более тяжкую или иным образом усиливать ответственность, если сроки давности уже вышли. В такой ситуации возобновление преследования нарушило бы права гражданина. Проще говоря, нельзя наказывать человека заново по «правильной» статье, когда время на привлечение к ответственности истекло. В итоге Верховный суд оставил решение об отмене наказания без изменений, а жалобу полиции — без удовлетворения.

Главное

Разбор дела Гаджиева обнажает системную проблему: когда формальные ошибки правоохранителей накладываются на медлительность судебной машины, принцип неотвратимости наказания перестаёт работать. Из этой истории можно извлечь несколько важных уроков.

Ошибка инспектора или судьи при выборе части статьи — это фактически прямой путь к развалу дела. Вменив Гаджиеву «арестную» норму вместо штрафной, система сама сделала обвинение максимально уязвимым для обжалования.

Годичный срок давности по «водительским» делам также играет на руку нарушителям. Если вышестоящий суд находит ошибку в квалификации уже за рамками этого срока, он лишён возможности направить дело на пересмотр.

Штрафы также имеют свой срок годности. Если государство не смогло принудительно взыскать с нарушителя 30 000 рублей в течение двух лет, это обязательство аннулируется, что в данном случае лишь дополняет общую картину безнаказанности.

В конечном итоге из-за бюрократической неповоротливости и неверно оформленных бумаг человек, демонстративно проигнорировавший требования закона и вероятнее всего повторно управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, не понёс никакой ответственности. Этот случай — наглядное подтверждение того, что в административных спорах юридические нормы порой оказываются сильнее справедливости.