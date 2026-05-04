Верховный суд объяснил, когда штраф за парковку не удастся оспорить

За неоплату парковки обычно наказывают собственника машины. Даже если в момент нарушения за её рулем сидел не он сам, а другой человек. Впрочем, доказать это крайне сложно. Причем, не поможет даже чистосердечное признание в суде истинного нарушителя. Автовладелец из Казани убедился в этом лично, когда дошел с жалобой до Верховного суда.

Лишь недавно до рассмотрения в Верховном Суде добралась жалоба автовладельце по административному делу о неоплате парковки, начатому почти 2,5 года назад.

Завязка истории случилась 12 сентября 2025 года, когда Renault Kaptur Олега Карасева припарковался у бордюра на муниципальной парковке № 137 по улице профсоюзной в Казани. Оплату парковки в тот момент там контролировали машины с установленными на них комплексами автоматической фиксации «Дозор-М».

Камеры двух машин зафиксировали, что Renault Карасева был припаркован на платном месте с 15 часов 24 минуты по 16 часов 00 минут. И в этот период оплата произведена не была, хотя, согласно правилам, у водителя было 15 минут, чтобы перечислить деньги.

На этом основании постановлением «Административной комиссии города Казань по отдельным вопросам благоустройства» 16 октября 2023 года № 85100001231016003889 Олег Карасев был оштрафован на 2500 рублей – в соответствии со статьей 3.16 КоАП Республики Татарстан. Автовладелец не согласился с решением и отправился обжаловать его в суд.

© Казанский паркинг

Позиция автомобилиста

По заявлению автовладельца, на момент нарушения за рулем машины находилась его мать Карасева В. Я. Она в ходе судебных заседаний подтверждала этот факт. То есть штраф был оформлен на невиновное лицо.

Кроме того, оплата парковки, согласно банковским документам, всё же была произведена со смартфона матери автовладельца – но только в 16 часов 00 минут 42 секунды. То есть через 42 секунды после того, как машину «зафиксировал» второй из проехавших мимо «парконов». В связи с чем, автовладелец счёл, что нарушение правил парковки было малозначительным – деньги-то в итоге все-таки были перечислены. На основании этих фактов он просил суды разных инстанций отменить наказание.

Позиция судов

Сначала Вахитовский райсуд Казани, а затем Верховный суд Республики Татарстан и Шестой кассационный суда общей юрисдикции отказали Карасеву в удовлетворении его жалобы на постановление административной комиссии.

По мнению судов, «доказательствами, подтверждающими факт нахождения ТС во владении (пользовании) другого лица, могут, в частности, являться: полис ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению данным ТС другого лица, либо договор аренды или лизинга транспортного средства, либо показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения».

Однако судьи не приняли во внимание заявления матери оштрафованного автовладельца о том, что за рулём его машины в момент той злополучной парковки была именно она. В решении Верховного суда Республики Татарстан сказано, в частности, что «документ, свидетельствующий о том, что В. Я. Карасева имеет допуск к управлению, принадлежащим О. А. Карасеву транспортным средством, так и не был представлен».

На этом основании судья сделал вывод, что «вопреки доводам жалобы, О.А. Карасевым не представлено объективных и допустимых доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что в момент фиксации административного правонарушения, находящимся в его собственности автомобилем управляла его мама – В. Я. Карасева».

© Казанский паркинг

Позиция Верховного Суда

Верховный суд в целом поддержал мнение коллег из нижестоящих судебных инстанций. В своем решении он отметил, в частности, что «довод жалобы … с указанием на то, что уплата за размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке была произведена, не влечет отмену принятых по делу актов».

По мнению Верховного суда, «невнесение оплаты вне зависимости от того, по каким причинам эта обязанность не выполнена своевременно и какие действия в этих целях были совершены, является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 3.16 КоАП Республики Татарстан». Суд пояснил, что исходя из пункта 2.4 казанских «Правил пользования муниципальными парковками», если плату не удалось внести в течение 15 минут, машина должна покинуть платную парковку.

Кроме того, Верховный суд счёл, что в данном случае нельзя освободить автовладельца от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения. Он сослался на пункт 21 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП.

Верховный суд счёл, что данном случае нельзя считать «размер вреда и тяжесть наступивших последствий не представляющими существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений». В итоге наказание для Олега Карасева (за неоплаченную вовремя его мамой парковку) осталось в силе.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главное

Если вы на любое время передали машину в распоряжение даже самого близкого родственника – оформляйте на него доверенность на право управления авто. Это может сыграть ключевую руль в ситуации, аналогичной вышеописанной. И уж тем более – обязательно вносите его данные в полис ОСАГО. В рассмотренном выше случае мама автовладельца явно ездила на машине без страховки. А это – само по себе нарушение.

Кроме того, если у вас по каким-то причинам не получается оплатить парковку в отведенный бесплатный период (в Казани, как видим, он равен 15 минутам, а в Москве, например – всего 5 минут), то обязательно уезжайте с места остановки. Даже если у вас какие-то проблемы с парковочным приложением или пропал мобильный интернет. По закону эти ваши проблемы не касаются служб, контролирующих оплату и не снимают с вас ответственность за нарушение КоАП. Поэтому, порой, дешевле сделать лишний круг и вернуться к парковочным местам для повторной попытки оплаты стоянки.