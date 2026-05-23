Штраф за превышение скорости на 20 км/ч в 2026 году

Контроль скорости на российских дорогах стал еще пристальнее, а штрафы — выше. Несмотря на долгие дискуссии об отмене «бесплатного порога», минимальным штрафуемым пределом по-прежнему остается 20 км/ч. В этом материале мы разберем, сколько придется заплатить за превышение и как изменились правила оплаты в текущем сезоне.

Сколько стоит спешка

Если на спидометре +21 км/ч к разрешенному лимиту, это квалифицируется по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ. В 2026 году сумма административного штрафа за такое нарушение составляет 750 рублей. Это базовый уровень санкций, который применяется при превышении скорости в диапазоне от 20 до 40 км/ч.

Как работают камеры

Основная масса постановлений сегодня приходит с автоматических комплексов фотовидеофиксации. Они точно распознают номер, а радары последнего поколения имеют минимальную погрешность (около 1-2 км/ч).

Как только камера фиксирует нарушение, данные улетают в ЦАФАП. Инспектор в цифровом режиме подтверждает нарушение, и постановление появляется в базе. Уведомление приходит через «Госуслуги» в виде push уведомления и на почту. Если вы активно пользуетесь этим сервисом, то узнаете о штрафе раньше, чем письмо дойдет до почтового ящика. Это важно для сохранения права на скидку.

Скидка 25% и сроки оплаты

Главное изменение 2026 года коснулось правил «льготной» оплаты, установленных статьей 32.2 КоАП РФ. Теперь дисконт составляет не 50%, а 25%. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно закрыть долг в течение 30 дней с момента вынесения постановления. В таком случае штраф составит 562,5 рубля.

Срок для добровольного погашения остался прежним — 60 дней. Если не успели, дело уходит к судебным приставам, которые добавят к сумме исполнительский сбор. В 2026 году автоматизация взысканий работает почти бесшовно: приставы могут списать долг с банковской карты или счета буквально через неделю после истечения срока на оплату. Поэтому мониторинг личного кабинета через «Госуслуги» остается лучшим способом избежать блокировок и лишних трат.