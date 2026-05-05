Россиян предупредили о новых дорожных знаках

Любителям летних автопутешествий важно помнить, что в 2026 году в России заработали новые дорожные знаки. Рассказываем, как в них не запутаться и не получить нечаянный штраф.

С 1 января 2026 года вступил в силу ГОСТ Р 52290−2024, касающийся технических средств организации дорожного движения: от дорожных знаков и разметки на асфальте до табличек и указателей.

Он внёс в существовавшую ранее привычную систему знаков и указателей более 60 изменений. Рассказываем о наиболее существенных нововведениях для водителей, непосредственно влияющих на удобство и безопасность дорожного движения.

Знак «Движение СИМ запрещено» (3.35)

Этот новый знак запрещает движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколёс и других устройств подобного типа. На велосипедистов действие этого знака не распространяется.

Знак «Начало полос» (5.15.9)

Знак «Начало полос» показывает место на трассах, где увеличивается количество полос движения в одном направлении.

Знак «Велосипедная зона» 5.39

Устанавливается на границе территории (улицы, квартала), где велосипедисты и обладатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) имеют приоритет в движении перед автомобилями.

Знак «Зона с ограничением остановки» (5.41)

Это новый знак запрета остановки ТС, действующий сразу на обе стороны дороги. Он также может сопровождаться табличкой ограничения по времени или, например, типу транспортного средства.

В отличие от привычного запрета остановки, действие нового знака не заканчивается на ближайшем перекрёстке. Его отменяет только другой новый знак «Конец зоны с ограничением остановки» (5.42).

Знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (6.2.1)

Знак искусственной неровности объединили со знаком рекомендуемой скорости при её пересечении. Он устанавливается непосредственно перед «лежачим полицейским» и даёт рекомендации по снижению скорости для комфортного проезда и минимизиции ущерба подвеске проезжающего автомобиля.

Знак «Парковка (парковочное место)» (6.4)

Знаки парковки объединены с табличками способа парковки, условий оплаты и прочими. То есть непосредственно на знаке «Р» может присутствовать указание, например, на способ расположения припаркованной машины: под углом или перпендикулярно к бордюру, на тротуаре и т. п.

Также на знаке «Р» может быть нанесено указание на стоянку для инвалидов или платную парковку (в том числе и со способами оплаты). Таким образом, старый знак 6.4 совмещён с табличками 8.6.1–8.6.9. Он действует до ближайшего перекрёстка, конца дороги, других знаков, сужения проезжей части и т. д. и т. п.

Знак «Стоп-линия» (6.16.1)

Добавляет вертикальный вариант привычного горизонтального знака 6.16 «Стоп-линия». Он устанавливается в местах, где направление нанесённой на асфальте стоп-линии пересекается с обочиной.

Знак «Автозаправочная станция с зарядкой электромобилей» (7.21)

Оповещает о наличии впереди по ходу движения АЗС, оснащённой терминалом для подзарядки электромобилей. Устанавливается за 400–800 метров до объекта.

Табличка «Направление действия» (8.3.4 и 8.3.5)

На ней изображается стрелка чёрного цвета, указывающая направление, в котором действует знак. Ранее «стрелочки» были исключительно прямые. Теперь они могут быть изогнутыми, в частности, под прямым углом («Г-образные»), проецируя действие знака, например, на определённую полосу движения.

Таблички «Вид транспортного средства» (8.4.3.1 и 8.4.3.3)

Новые таблички указывают вид транспортного средства, на которое распространяется действие знака. Табличка 8.4.3.1 касается электромобилей и гибридных авто, имеющих возможность зарядки от внешнего источника. А табличка 8.4.3.3 говорит о легковом такси.

Табличка «Время действия» (8.5.8)

Применяется вместе с тем или иным знаком. Дает возможность ограничивать действие знаков по месяцам.

Табличка «Только для ТС дипломатического корпуса» (8.9.3)

Обозначает место, где стоянка разрешена исключительно для ТС с красными дипломатическими номерами — транспортом аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и т. п.

Табличка «Глухие пешеходы» (8.15.1)

Устанавливается в комплекте со знаками пешеходного перехода вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие люди.

Табличка «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (8.16.2)

Новую табличку применяют совместно со знаками ограничения скорости в периоды сложных погодных условий. Табличка объединяет действие двух старых — «Влажное покрытие» и «Заснеженное (обледенелое) покрытие».

Табличка «Без пропуска» (8.27)

Табличка с такой надписью применяется в дополнение к основному знаку, запрещающему проезд всем или определённым типам ТС. Предупреждает о том, что дальнейшее движение в зоне действия запрещающего знака возможно только при наличии соответствующего пропуска, выданного уполномоченным органом исполнительной власти.

Отмена действия знаков и указателей

Временно не действующие дорожные знаки, таблички, указатели «перечёркиваются» красной магнитной лентой. Например, на время ремонта или реконструкции дороги. Ранее в подобных случаях недействующие знаки приходилось либо демонтировать, либо закрывать черными полиэтиленовыми мешками.

