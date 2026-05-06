Права по-новому: порядок сдачи экзамена в ГИБДД изменился

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее правила получения прав в ГАИ. Часть положений документа вступит в силу сразу после окончания майских праздников 2026 года, а часть — в будущем году. Разбираемся в тонкостях сдачи на права по новым правилам.

Правительство одобрило поправки в правила приёма экзаменов на права 30 апреля 2026 года, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 508 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097».

Документ был официально опубликован 4 мая 2026 года. По общему правилу, постановления Правительства РФ вступают в силу через семь дней после публикации, если в самом постановлении не оговорены иные сроки. В данном случае часть изменений в правилах сдачи экзаменов на права в ГИБДД заработает 12 мая 2026 года, однако другие новеллы вступят в силу лишь с 1 марта 2027-го.

Что изменится с 12 мая 2026-го

Главное изменение — это сокращение максимально допустимого срока между теоретическим и практическим экзаменами в ГИБДД. До сих пор этот период мог быть растянут до шести месяцев. По новым правилам, после успешной сдачи «теории» практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через два месяца.

В новой редакции правил приёма экзаменов на право управления транспортными средствами отдельно оговаривается, что по желанию кандидата в водители как теоретический, так и практический экзамены могут быть перенесены на более поздний срок — относительно установленных законом рамок. Однако для этого гражданину придётся подать письменное заявление в экзаменационный орган ГИБДД.

Если кандидат в водители по каким-то причинам в течение полугода после сдачи «теории» не пришёл на экзамен по вождению, ему придётся пересдавать повторно и теоретический экзамен. Он должен быть назначен «не позднее, чем через 30 календарных дней с момента истечения полугодичного опоздания».

Татьяна Шутылева, президент «Межрегиональной ассоциации автошкол», считает это нововведение позитивным. Ведь чем больше времени проходит с момента выпуска курсанта из автошколы до практического экзамена в ГАИ, тем существеннее потеря им навыков практического вождения. И тем меньше у него шансов успешно сдать «практику».

Что изменится с 1 марта 2027-го

Изменения, которые вступят в силу с 1 марта следующего года, более масштабные и существенные. Так, в документе отмечается, что если кандидат в водители в ходе сдачи теоретического экзамена в ГИБДД попытается использовать какие-то средства связи, приборы, «справочные материалы или иные средства хранения и передачи информации», то результат его теоретического экзамена аннулируется. Кроме того, повторно записаться на экзамен в ГАИ он сможет не ранее чем через год после подобного прецедента.

Другое важное изменение касается пакета документов, который сейчас подготавливают кандидаты в водители для допуска к экзаменам в ГИБДД. Так, с 1 марта 2027 года больше не нужно будет предъявлять в ГАИ бумажную медицинскую справку. После прохождения медицинского осмотра инспекторы её сами увидят в межведомственной электронной базе данных. Если срок действия медсправки истечёт до момента выдачи водительского удостоверения, кандидату в водители придётся заново проходить медосвидетельствование для ГИБДД.

Кроме того, с марта следующего года весь процесс сдачи теоретического экзамена будет в обязательном порядке документироваться с использованием аудио- и видеозаписи. Причём так, чтобы в кадре находились рабочие места и кандидатов в водители, и экзаменаторов.

Помимо этого, устанавливается обязательный порядок фотографирования кандидата в водители перед теоретическим экзаменом. Материалы фото- и видеофиксации процесса экзамена будут храниться в базе ГИБДД.

И, пожалуй, самое важное нововведение: после 1 марта 2027-го водительское удостоверение любого автомобилиста может быть аннулировано, если тот проигнорирует прохождение внеочередного медосмотра. Последний назначается водителю, если у того выявят заболевание, с которым запрещается садиться за руль. Его могут обнаружить, например, в процессе рядовой диспансеризации в поликлинике: упавшее зрение, серьёзные проблемы с сердцем и т. д и т. п. Или, скажем, когда гражданин из-за травмы потерял пальцы на руке и в больнице ему оказывали соответствующую медпомощь. Все новые диагнозы ГИБДД также может заметить через электронную систему межведомственного взаимодействия, назначив такому автомобилисту внеочередной медосмотр, чтобы убедиться в его способности управлять автомобилем.

«Изменения в правилах сдачи экзамена в ГИБДД назрели и полностью адекватны как последним изменениям в законодательстве, так и в качестве ответа новым технологическим реалиям», — подытоживает Татьяна Шутылева, президент «Межрегиональной ассоциации автошкол».

