$71.2982.79

Доверенность на управление автомобилем в 2026 году: где и как оформить

Максим Вершинин

В 2026 году традиционной доверенности на управление автомобилем в России больше нет. Привычный некогда документ больше не требуется, чтобы передать свою машину другому водителю.

Доверенность на управление автомобилем в 2026 году: где и как оформить
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

С 2012 года доверенность на управление автомобилем в России исключена из перечня обязательных документов. В 2026 году водитель не обязан иметь при себе доверенность, и инспектор не вправе её требовать при проверке.

Для законного управления чужим автомобилем достаточно:

  • водительского удостоверения,
  • свидетельства о регистрации ТС (СТС),
  • полиса ОСАГО (водитель должен быть вписан или полис должен быть без ограничений).

Однако доверенность полностью не исчезла из практики. Она требуется или фактически необходима в отдельных ситуациях:

  • забрать автомобиль со штрафстоянки;
  • пройти техосмотр или оформить страховку за владельца;
  • представлять интересы собственника в ГИБДД;
  • выезжать за границу на чужом автомобиле (обычно нужна нотариальная доверенность).
© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Доверенность — это письменный документ, с помощью которого владелец транспортного средства (доверитель) передаёт другому лицу (доверенному) право управлять автомобилем, а при необходимости — совершать иные действия, например, проходить техосмотр, страховать машину или представлять интересы в органах ГИБДД.

Нотариальное удостоверение не требуется, однако если в документ включаются полномочия на продажу автомобиля, постановку или снятие с учёта, оформление документа должно быть нотариальным.

В тексте доверенности обязательно указываются:

  1. дата и место составления (без даты документ недействителен);
  2. данные владельца автомобиля (ФИО, паспортные данные);
  3. данные доверенного лица;
  4. сведения об автомобиле (марка, модель, VIN, государственный номер);
  5. перечень передаваемых полномочий;
  6. срок действия (если не указан — по умолчанию действует один год);
  7. подпись доверителя.

Итоги

В итоге, в 2026 году для повседневного использования автомобиля другим человеком никакой доверенности не надо — достаточно корректно оформленного страхового полиса. Но при наличии грамотно составленной простой письменной доверенности или заверенной нотариусом, можно разрешить не-собственнику машины совершение некоторых юридически значимых действиях с автомобилем, выходящих за рамки обычного управления.