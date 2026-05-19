Доверенность на управление автомобилем в 2026 году: где и как оформить
В 2026 году традиционной доверенности на управление автомобилем в России больше нет. Привычный некогда документ больше не требуется, чтобы передать свою машину другому водителю.
С 2012 года доверенность на управление автомобилем в России исключена из перечня обязательных документов. В 2026 году водитель не обязан иметь при себе доверенность, и инспектор не вправе её требовать при проверке.
Для законного управления чужим автомобилем достаточно:
- водительского удостоверения,
- свидетельства о регистрации ТС (СТС),
- полиса ОСАГО (водитель должен быть вписан или полис должен быть без ограничений).
Однако доверенность полностью не исчезла из практики. Она требуется или фактически необходима в отдельных ситуациях:
- забрать автомобиль со штрафстоянки;
- пройти техосмотр или оформить страховку за владельца;
- представлять интересы собственника в ГИБДД;
- выезжать за границу на чужом автомобиле (обычно нужна нотариальная доверенность).
Доверенность — это письменный документ, с помощью которого владелец транспортного средства (доверитель) передаёт другому лицу (доверенному) право управлять автомобилем, а при необходимости — совершать иные действия, например, проходить техосмотр, страховать машину или представлять интересы в органах ГИБДД.
Нотариальное удостоверение не требуется, однако если в документ включаются полномочия на продажу автомобиля, постановку или снятие с учёта, оформление документа должно быть нотариальным.
В тексте доверенности обязательно указываются:
- дата и место составления (без даты документ недействителен);
- данные владельца автомобиля (ФИО, паспортные данные);
- данные доверенного лица;
- сведения об автомобиле (марка, модель, VIN, государственный номер);
- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия (если не указан — по умолчанию действует один год);
- подпись доверителя.
Итоги
В итоге, в 2026 году для повседневного использования автомобиля другим человеком никакой доверенности не надо — достаточно корректно оформленного страхового полиса. Но при наличии грамотно составленной простой письменной доверенности или заверенной нотариусом, можно разрешить не-собственнику машины совершение некоторых юридически значимых действиях с автомобилем, выходящих за рамки обычного управления.