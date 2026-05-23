Штраф за превышение скорости на 40 км/ч в 2026 году

В 2026 году ответственность за превышение скорости в России регулируется статьёй 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», и наказание зависит от того, на сколько именно водитель превысил установленный лимит.

Нарушение фиксируется либо инспектором ГИБДД, либо автоматическими камерами, и конкретный размер санкции зависит от величины превышения и повторности. Под повторным нарушением понимается совершение аналогичного правонарушения, зафиксированного после вступления в силу предыдущего постановления (то есть с момента оплаты или истечения срока обжалования).

Если речь идёт о превышении примерно на 40 км/ч, то на практике это подпадает под диапазон от 40 до 60 км/ч, санкции за который прописаны в пункте 3: «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час».

Размер штрафа в этом случае следующий:

от 1500 до 2250 рублей — за первое нарушение

от 3000 до 3750 рублей — если нарушение повторное (в течение года)

Дополнительно:

при фиксации камерой обычно назначается минимальный штраф из диапазона;

при быстрой оплате (в течение 30 дней со дня вынесения постановления) может применяться скидка 25%.

Важно учитывать, что превышение до 20 км/ч в России по-прежнему не штрафуется, а начиная с превышения свыше 60 км/ч наказание уже может включать лишение водительских прав.

Процедурные особенности

Если нарушение зафиксировано камерой автоматической фиксации, постановление выносится без участия водителя и направляется собственнику автомобиля. В таких случаях, как правило, назначается минимальный размер штрафа из предусмотренного диапазона.

Если нарушение выявлено инспектором, размер штрафа может варьироваться в пределах установленной вилки с учётом обстоятельств (например, дорожной обстановки, поведения водителя).

Водитель имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней с момента получения.

В итоге, за превышение скорости примерно на 40 км/ч в 2026 году водитель заплатит от 1500 до 2250 рублей, а при повторном нарушении сумма существенно увеличивается и отменяется скидка на оплату штрафа.