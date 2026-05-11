Корова виновата: Верховный суд принял необычное решение

В авариях с животными достаточно часто признают виновными водителей автотранспорта: не ехал с безопасной скоростью, не справился с управлением, не внял предупреждающим дорожным знакам… Мы же расскажем о случае, когда виновником ДТП был признана корова... точнее её хозяин, не уследивший за своим животным.

Деревенское ДТП, ставшее в итоге предметом рассмотрения Верховного суда, произошло 29 июня 2025 года в районе дома 78 по улице Щетинкина в селе Шира Республики Хакассия. Около 23 часов въехавший в село со стороны поселка Малый Спирин Honda Accord, как сказано в протоколе, «совершил наезд на домашнее животное – корова красно-белой масти с левого кювета по ходу движения, находящейся под присмотром погонщика (собственника) Караева В.В».

Прибывший на место наряд ДПС, выяснив обстоятельства произошедшего, оформил на владельца коровы Владимира Караева постановление с 800-рублевым штрафом по части 2 статьи 12.29 КоАП – за «нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения».

Полицейские сочли, что фермер «осуществлял перегон домашнего животного (корова) в темное время суток по дороге с асфальтобетонным покрытием, не убедившись в безопасности перегона, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством».

Скотовод не согласился с наказанием и отправился обжаловать штрафное постановление в Ширинский райсуд Республики Хакасия. Надо полагать, что его не устроил не штраф как таковой, а то, что его признали виновником ДТП. Ведь это означало обязанность возместить ущерб от аварии хозяину разбитого Honda Accord.

Позиция владельца коровы

В своей жалобе Караев утверждал, что перегон животного через дорогу осуществлялся не в темное время суток, а при вполне удовлетворительной видимости. Поскольку солнце еще не скрылось за горизонтом. Кроме того, в районе перегона имеются фонари уличного освещения. При том, что ПДД всего лишь рекомендует, а не обязывает выбирать для перегона животных светлое время суток.

Владелец коровы также настаивал, что в селе нет специально организованных мест для перегона скота через дорогу. Поэтому приходится это делать там, где удобно.

Перед перегоном скота через дорогу фермер убедился в безопасности. Поскольку непосредственно перед аварией другая машина, ранее двигавшаяся навстречу Honda Accord, остановилась и пропускала стадо Караева. Последний, убедившись, что ТС остановилось, а других авто не видно приступил к перегону животных через дорогу.

Помимо всего этого, водитель Honda Accord, сбивший первую из переходивших дорогу коров, не соблюдал скоростной режим. Поэтому не смог вовремя среагировать и избежать стрлкновения.

Позиция водителя Honda Accord

По утверждению водителя Honda, на улице было уже темно, когда он приближался к месту будущего ДТП со скоростью 80 км/ч. Навстречу двигалась другая машина. В свете ее фар он увидел силуэт коровы на расстоянии примерно 60 метров. Применил экстренное торможение с уходом на правую обочину, попытавшись избежать наезда. Однако домашнее животное продолжило движение и столкновение все-таки произошло - уже на обочине.

Позиция судов

Из представленной суду самим Владимиром Караевым видеозаписи произошедшего видно, что ДТП произошло уже в темное время суток. Этот факт подтверждается и рапортом сотрудника ДПС, оформлявшего аварию. Кроме того, фонарь уличного освещения, расположенный непосредственно в месте ДТП, в этот момент не работал.

Сотрудник ДПС, пришедший к выводу о виновности фермера ДТП, был также допрошен в ходе заседания Ширинского районного суда. Он подтвердил свою точку зрения на произошедшее. Судья пришел к выводу, что «оснований для недоверия сведениям, изложенным инспектором ДПС, находившимся при исполнении служебных обязанностей, в постановлении о привлечении к административной ответственности не имеется».

В итоге штраф за неправильный перегон коровы для фермера Караева остался в силе. Кассационная инстанция впоследствии также согласилась с полицейскими, составившими протокол на хозяина коровы. В итоге его жалоба дошла до Верховного Суда.

Позиция Верховного суда

Высшая судебная инстанция, ознакомившись с материалами дела, также признала справедливым штраф Караеву за неправильный перегон коровы через дорогу.

В решении ВС также подчеркивается, что «утверждение заявителя о нарушении ПДД вторым участником дорожно-транспортного происшествия и, как следствие, о наличии его вины в ДТП, не может быть принято во внимание. Поскольку согласно статье 25.1 КоАП, решение по делу об административном правонарушении выносятся исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не может содержать выводов о виновности иных лиц».

В итоге 800 рублей штрафа так и остались на совести Владимира Караева. А вместе с ними и факт виновности в ДТП. И, как следствие, обязанность возместить ущерб за разбитую об корову Honda Accord.

Выводы

Хозяин коровы, конечно, виновник аварии по букве закона. Но, на самом деле, с водителя, врезавшейся в животное, тоже нельзя снимать всю ответственность. Сумерки, плохо освещенная, с неработающими уличными фонарями деревенская улица: ну зачем в таких условиях ехать «около 80 км/ч»?! Да, еще и при разрешенных в населенном пункте 60 км/ч.

Но! Если ты не особо различаешь, что творится впереди и не в состоянии вовремя и правильно среагировать на внезапно появившееся препятствие (например, корову) – то зачем нестись в ночи?! Ведь на месте животного вполне мог оказаться, например, ребенок.

В случае наезда на человека, автомобилист внезапно выяснил бы для себя, что допущенное им «нештрафуемое» превышение скорости, это тоже – нарушение ПДД. Тем более, если бы оно привело к травмам или даже гибели человека.