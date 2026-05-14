Водительские права: какими авто можно управлять с разными категориями

Весь транспорт в России разделён на несколько категорий, для управления каждой из которых требуются свои водительские удостоверения. В зависимости от типа, назначения, массы и уровня сложности управления водитель должен осваивать в автошколе разные программы, а потом сдавать соответствующие экзамены в ГИБДД. Все сведения о допусках указываются в водительском удостоверении, где отражены открытые категории, внесены специальные отметки и указаны ограничения.

Зачем нужны категории водительских прав и как они работают

Основная задача деления водительских удостоверения заключается в обеспечении безопасности дорожного движения. Управлять транспортом без специальной подготовки невозможно поэтому для допуска к управлению требуется пройти обучение в автошколе, медицинское обследование и сдать экзамен в ГИБДД.

Категории водительских прав также помогают контролировать соответствие навыков водителя характеристикам транспорта, потому что езда на мотоцикле, автобусе или тяжёлом грузовике сильно отличается от поездок на легковом автомобиле. Например, для автобусов, предназначенными для перевозки пассажиров, действуют повышенные требования к возрасту, стажу и состоянию здоровья водителя.

Дополнительно система учитывает наличие медицинских ограничений. Некоторые отметки в водительском удостоверении обязывают использовать очки, слуховые аппараты или допускают управление только автомобилями с автоматической коробкой передач.

Полная система категорий и подкатегорий

В России в 2026 году продолжают действовать категории M, A, A1, B, B1, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, а также Tm и Tb. «Старшая» категория включает в себя «младшие», так что можно сразу отучиться на одну и получить все подразделы, но при необходимости сэкономить на обучении или понимании, что нужна какая-то одна конкретная категория, можно открыть именно её.

Мототранспорт: М, А, А1

Категория M считается базовой для маломощного двухколёсного транспорта. Она позволяет управлять мопедами, скутерами и лёгкими квадрициклами, максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч. Получить такую категорию можно с 16 лет.

Категория A открывает доступ ко всем типам мотоциклов, включая спортивные, туристические и тяжёлые дорожные модели. При открытии категории A подкатегория A1 присваивается автоматически без дополнительного экзамена.

Подкатегория A1 предназначена для лёгких мотоциклов с объёмом двигателя до 125 кубических сантиметров и мощностью не более 11 кВт. Её также можно получить с 16 лет.

Легковые автомобили и прицепы: B, B1, BE

Категория B остаётся самой востребованной среди российских водителей. Она позволяет управлять легковыми автомобилями, кроссоверами, небольшими фургонами и микроавтобусами, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны, а количество пассажирских мест не превышает восьми без учёта места водителя. Дополнительно допускается использование лёгкого прицепа массой до 750 кг без открытия категории BE.

Подкатегория B1 распространяется на трициклы и квадрициклы. Однако фактический допуск зависит от отметок AS или MS. Если водитель сдавал экзамен на автомобиле, обычно проставляется отметка AS, разрешающая управление техникой с автомобильным типом рулевого управления. Если экзамен сдавался на мотоцикле, в правах может появиться отметка MS.

Категория BE необходима в случаях, когда масса прицепа превышает установленные ограничения для обычной категории B. Чаще всего она требуется владельцам автодомов, тяжёлых лодочных прицепов и коммерческих платформ. Для открытия BE обычно нужен как минимум один год стажа по категории B.

Грузовой транспорт: C, C1, CE, C1E

Категория C даёт право управлять грузовыми автомобилями массой свыше 3,5 тонн. Она автоматически включает подкатегорию C1, поэтому водитель получает право управлять и среднетоннажными грузовиками без дополнительного обучения.

Подкатегория C1 применяется к грузовым автомобилям массой от 3,5 до 7,5 тонн. Такой транспорт часто используется в логистике, доставке и коммунальной сфере.

Категория CE необходима для управления грузовыми автомобилями с тяжёлыми прицепами и полуприцепами. Именно эта категория требуется для работы на магистральных тягачах и международных перевозках. При открытии CE водитель автоматически получает подкатегорию C1E.

Подкатегория C1E распространяется на составы транспортных средств на базе категории C1 с тяжёлыми прицепами.

Пассажирский транспорт: D, D1, DE, D1E

Категория D используется для управления автобусами и электробусами, рассчитанными более чем на восемь пассажирских мест. Она востребована в общественном транспорте, междугородних перевозках и корпоративной логистике.

При открытии категории D автоматически присваивается подкатегория D1, позволяющая управлять небольшими автобусами вместимостью до 16 пассажиров.

Категория DE предназначена для автобусов с тяжёлыми прицепами, которые в большинстве случаев представляют собой сочленённые автобусы-«гармошки». Она автоматически включает подкатегорию D1E.

Подкатегория D1E применяется к небольшим автобусам с прицепами — чаще всего это именно привычный прицеп.

Для большинства пассажирских категорий действуют повышенные требования к возрасту, стажу и медицинскому состоянию водителя.

Трамваи и троллейбусы: Tm, Tb

Категория Tm требуется для управления трамваем. Для её получения необходимо пройти специализированное обучение и профессиональную подготовку.

Категория Tb предназначена для водителей троллейбусов. Эти категории обычно открываются при трудоустройстве в муниципальные транспортные предприятия.

Помимо нюансов управления специфическим транспортными средствами обучение подразумевает изучение особенностей работы с электрическими системами этих видов общественного транспорта.

Как выбрать подходящую категорию

Для личных поездок и города

Выбор категории зависит от целей, опыта водителя и финансовых возможностей. Для повседневной эксплуатации автомобиля в городе обычно достаточно категории B. Если человек планирует управлять мотоциклом, потребуется категория A или A1.

Для перевозки грузов и коммерции

Для коммерческой деятельности и логистики нужны категории C, C1 или CE. Именно они дают возможность управлять тяжёлым грузовым транспортом и использовать прицепы.

Для пассажирских перевозок и такси

Если работа связана с перевозкой людей, необходимы категории D и D1. Для автобусов, предназначенными для перевозки пассажиров, работодатели часто требуют дополнительный стаж и отсутствие серьёзных нарушений ПДД.

Особые отметки в водительском удостоверении

Особые отметки в водительском удостоверении определяют ограничения и дополнительные условия допуска к управлению транспортом.

АТ (автомат) vs механика: как снять ограничение

Отметка AT означает, что водитель прошёл обучение водителей и сдавал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач. Такой водитель может управлять только автомобилями с АКПП. Чтобы снять ограничение, необходимо пройти обучение на машине с механической коробкой передач и повторно сдать экзамен в ГИБДД.

AS / MS: тип руля и посадки

Отметки AS и MS относятся к подкатегории B1. Обозначение AS позволяет использовать транспорт с автомобильным типом управления, а MS — технику с мотоциклетной посадкой и мотоциклетным рулём. Снятие ограничений аналогичное — прохождение обучения на транспортном средстве с тем типом управления, которое необходимо открыть, и новый экзамен.

Медицинские отметки (GCL, HA/CF)

Медицинские коды также имеют обязательную силу. Например, отметка GCL указывает на необходимость использования очков или контактных линз. Отметки HA или CF связаны с компенсацией нарушений слуха и требуют наличия слухового аппарата в процессе управления. Нарушение медицинских ограничений может привести к административной ответственности и проблемам со страховой компанией.

Как открыть новую категорию: пошаговый алгоритм

Для открытия новой категории водитель должен:

Пройти обучение в лицензированной автошколе, Получить медицинское заключение, Сдать экзамен в ГИБДД.

Подготовка включает теоретическую часть и практические занятия. Для отдельных категорий, особенно связанных с прицепами, грузовым и пассажирским транспортом, дополнительно требуется подтверждённый стаж по уже открытым категориям.

Экзамен в ГИБДД состоит из проверки теории и практического вождения. Практика включает выполнение упражнений и движение в городских условиях. Предварительно может потребоваться сдача внутреннего экзамена в автошколе.

Сроки обучения зависят от категории и региона. Для категории B обучение обычно занимает от двух до четырёх месяцев, тогда как профессиональные категории могут потребовать более длительной подготовки. Госпошлина за получение водительского удостоверения в 2026 году составляет 4000 или 6000 рублей в зависимости от поколения документа.

Стаж вождения: как считается и на что влияет

Стаж рассчитывается отдельно по каждой категории с даты её открытия, указанной в водительском удостоверении.

Этот показатель влияет на стоимость ОСАГО, возможность трудоустройства, получение допуска к международным перевозкам и открытие новых категорий. Например, для категорий BE, CE и DE обычно требуется минимум один год стажа по «базовой» категории.

Для пассажирских перевозок требования к стажу могут быть ещё строже, особенно при работе с детьми или на регулярных маршрутах.

Ответственность за управление без нужной категории

Управление транспортным средством без соответствующей категории считается нарушением части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В 2026 году за это предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Если владелец автомобиля передал управление лицу без нужной категории, применяется часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ. В этом случае штраф для собственника составляет 30 000 рублей.

Дополнительно инспектор вправе задержать транспортное средство и отправить его на специализированную стоянку в соответствии со статьёй 27.13 КоАП РФ. Это означает дополнительные расходы на эвакуацию и хранение автомобиля.

Если водитель одновременно не имеет права управления и находится в состоянии опьянения, могут применяться более серьёзные санкции, включая административный арест по статье 12.8 КоАП РФ.

Страховая компания при ДТП также может предъявить регрессные требования, если выяснится, что водитель управлял транспортом без необходимой категории — например, если при открытой одной только категории B человек управлял автобусом или грузовиком.

Чек-лист: что проверить перед подачей документов

Перед поступлением в автошколу и подачей документов проверьте:

подходит ли возраст под нужную категорию;

нет ли медицинских противопоказаний;

требуется ли стаж по другой категории;

действует ли медицинская справка;

есть ли регистрация и паспорт;

подходит ли автошкола под нужную категорию;

включены ли госпошлины в стоимость обучения;

соответствует ли категория будущей работе или задачам.

Правильный выбор категории при получении водительского удостоверения позволит избежать проблем с законом и ограничений при трудоустройстве.