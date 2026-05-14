Эксперт рассказал, как защититься от доноса в ГИБДД

Каждый знает: водитель не имеет права находиться за рулём в состоянии опьянения. Однако если такое происходит, долг окружающих — сообщить об этом полиции. С недавних пор власти некоторых регионов России даже платят за подобную информацию. Рассказываем, как работает новый механизм, сколько выплачивают за подобные жалобы и можно ли защититься от беспочвенного доноса.

Что сделает ответственный гражданин, если увидит пьяного за рулём? Правильно — сообщит в ГИБДД. Однако то ли из чувства солидарности, то ли от равнодушия этого, казалось бы, разумного правила наши люди придерживаются не всегда. Поэтому начиная с 2020 года в ряде регионов власти пытаются подкреплять гражданскую позицию жителей с помощью денежных вознаграждений. «Гонорар» можно получить за каждое подтвердившееся сообщение о нетрезвом водителе.

Подобная практика уже применяется в Амурской, Магаданской, Вологодской, Брянской, Мурманской, Нижегородской, Воронежской, Пензенской, Оренбургской областях, в республиках Алтай, Бурятия, Коми и Тыва, в Пермском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком автономном округе. Последний, кстати, первым в стране запустил программу платы гражданам за «сданного» властям пьяницу за рулём. В зависимости от региона «цена» такого сообщения сейчас варьируется от 2 500 до 20 000 рублей.

Получив подобный «сигнал», ГИБДД оперативно отправляет экипажи на поиски машины с потенциально нетрезвым водителем, останавливает его, а дальше — всё по стандартной процедуре проверки на опьянение. Если информация от «неравнодушного гражданина» подтверждается, и за рулём действительно оказывается нарушитель, то власти выплачивают ему вознаграждение.

Изредка и за деньги

По данным «Коммерсанта» из регионов, где власти платят за информацию о пьяных водителях, количество подтвердившихся (и оплаченных!) сообщений такого рода не превышает сотни-другой на каждый субъект Федерации — причём за всё время наблюдений.

Так, например, в ЯНАО за шесть лет действия программы было пресечено 90 нарушений ПДД вообще, а не только случаев пьяного вождения. В Пермском крае за два прошлых года было оплачено 32 подтвердившихся сообщения о пьяных за рулём. В Магаданской области к текущему моменту пожаловались на нетрезвых водителей в общей сложности 141 раз. Из которых подтвердилось только 29 случаев.

По другим регионам картина примерно такая же — в каждом менее сотни «результативных» сообщений за всё время. Суммарные выплаты по всей стране составили около 2,3 миллиона рублей.

Много и бескорыстно

Однако мизерное (в масштабах страны) количество «платных» жалоб на пьяных водителей отнюдь не означает, что окружающие предпочитают покрывать нарушителей. Наоборот, подавляющее большинство граждан «сдаёт» полиции нетрезвых водителей совершенно бескорыстно.

Согласно данным «Научного центра БДД МВД России» за 2024 год (статистика за 2025-й пока не опубликована), «на основании информации, полученной от представителей общественности, ГИБДД пресекла 70 388 случаев управления ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения или отказавшимся впоследствии от прохождения медосвидетельствования». Полагаем, что в 2025 году картина была примерно такой же.

Лично я прекрасно понимаю и одобряю решение этих более чем 70 000 граждан, сообщивших о пьяных водителях сотрудникам ГИБДД. Нетрезвый за рулём — потенциальный убийца, способный в любой момент устроить ДТП и оборвать жизнь или покалечить кучу ни в чем не повинных людей.

Личный опыт редактора «Рамблер/авто»

Однажды, несколько лет назад, я обратил внимание на крайне странное поведение водителя ехавшего впереди меня кроссовера. Неадекватные разгоны и торможения, дикие виляния по полосам и тому подобные «фокусы» вызвали у меня подозрение, что за рулём находится человек в неадекватном состоянии.

В Москве нет выплат за сообщения о пьяных за рулём. Тем не менее без раздумий позвонил по экстренному номеру 112 и сообщил о происходящем. Просто потому, что знаю: если вовремя не останавливать пьяных водителей, не исключено, что рано или поздно такой «персонаж» может устроить на дороге непоправимое.

По телефону я сообщил оператору марку, модель и госномер автомобиля, а также улицу и направление движения, по которой ехал подозрительный водитель. После этого я планировал двигаться за странной машиной, периодически связываясь со службой 112.

Но мой замысел быстро потерпел фиаско. В какой-то момент объект моего наблюдения, продолжая вилять и рыскать, проехал на красный свет через оживленный перекрёсток. От него чудом отвернули и экстренно оттормозились несколько машин с поперечных направлений. Создавать аварийную ситуацию, пытаясь повторить за неадекватным водителем его фокус, я не стал и он скрылся из видимости. Увы, при дальнейших звонках на 112 мне не удалось выяснить дальнейшую судьбу нарушителя, но очень надеюсь, что экипаж ДПС всё же перехватил его по моей наводке.

С тех пор, кстати, появился дополнительный способ сообщить о нарушителях. Помимо звонка на номер 112 или в дежурную часть местной ГАИ, оперативно оповестить полицию о пьяном за рулём можно через специальные чат-боты в популярных мессенджерах. Госавтоинспекция завела их уже во многих регионах.

Злоупотребление следует

Если внимательно присмотреться к соотношению полученных и подтвердившихся сообщений, возникает логичный вопрос: а все ли «неравнодушные граждане» хотели сообщить о пьяном за рулём? Или ими двигало желание, например, досадить таким образом недругу — руками полиции создать ему неприятности.

Судите сами:

Вологодская область — 167 обращений, из которых подтвердилось 93.

Магаданская область — 141 жалоба, подтвердилось 29.

Амурская область — из 142 обращений граждан подтвердилось только 99.

По словам автоюриста Михаила Никитина, никаких законных способов защититься от недобросовестного доноса-обвинения в нетрезвом вождении со стороны окружающих не существует.

«Допустим, показалось какому-то участнику дорожного движения, что автомобиль под чьим-то управлением ведёт себя на дороге подозрительно. Например, виляет, не держит полосу, необоснованно ускоряется или, наоборот, едет существенно медленнее потока — дело «сознательного гражданина» сообщить в полицию. А там уже ГИБДД пусть отрабатывает. В конце концов, может, человеку за рулём действительно нездоровится или у него приступ-припадок. Это тоже неприемлемо для безопасности дорожного движения». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

То есть если кто-то планомерно сообщает в полицию о ваших якобы нарушениях, никакого способа защититься нет. Подобная жалоба является основанием для проверки. А далее всё происходит по стандартной процессуальной схеме. Если факт правонарушения не подтверждается, то просто оформляется отказ в возбуждении административного дела — вот и всё.

Главное