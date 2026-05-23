Штраф за превышение скорости на 60 км/ч в 2026 году

В 2026 году превышение скорости на 60 км/ч и более в России квалифицируется как серьёзное административное правонарушение и подпадает под часть 4 статьи 12.9 КоАП РФ. Речь идёт о диапазоне превышения от 60 до 80 км/ч относительно установленного ограничения скорости.

Превышение скорости на 60 км/ч резко увеличивает риск тяжёлых ДТП. Например, при такой разнице в скорости существенно возрастает тормозной путь и снижается возможность контроля над автомобилем, особенно в городской среде. Именно поэтому законодатель относит это нарушение к категории грубых и предусматривает альтернативу в виде лишения прав.

Базовые санкции за такое нарушение:

штраф от 3000 до 3750 рублей,

либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Выбор между штрафом и лишением прав зависит от способа фиксации и обстоятельств дела. Если нарушение зафиксировано автоматической камерой, применяется только денежный штраф — лишение прав в таком порядке не назначается. Если же водителя остановил инспектор, дело может быть передано в суд, где с учётом факторов (дорожная обстановка, наличие опасных манёвров, история нарушений водителя) может быть принято решение о лишении водительского удостоверения.

Повторность существенно усиливает ответственность. Повторным считается нарушение, совершённое в течение одного года после вступления в силу предыдущего постановления:

при повторном превышении более чем на 60 км/ч — лишение прав на 1 год;

если повторное нарушение зафиксировано камерой — назначается штраф 7500 рублей вместо лишения.

Процедурные и юридические нюансы:

при остановке инспектором составляется протокол, после чего материалы могут быть направлены в суд (если рассматривается вопрос о лишении прав);

водитель имеет право давать объяснения, заявлять ходатайства и обжаловать постановление в течение 10 дней;

срок лишения начинает исчисляться с момента сдачи водительского удостоверения в подразделение ГИБДД.

Финансовые аспекты:

для штрафов действует механизм льготной оплаты — при уплате в течение 30 дней возможно снижение суммы на 25% (это правило распространяется и на данное нарушение, если оно не повторное);

при неуплате штрафа в установленный срок возможно привлечение по статье 20.25 КоАП РФ, что влечёт удвоение штрафа или иные меры принудительного взыскания.

Итоги

В итоге в 2026 году превышение скорости на 60 км/ч в России рассматривается как серьёзное нарушение с возможным лишением прав. Водитель может получить штраф 3000–3750 рублей, но при определённых условиях — временно утратить право управления транспортным средством, а при повторности наказание становится значительно жёстче.