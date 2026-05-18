Верховный суд внес ясность в самом спорном вопросе ПДД

Довольно распространенная среди водителей практика – «проскакивать» перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. Но довольно часто подобные «маневры на грани» приводят к штрафу. Рассказываем, как такого типа дела рассматривают правоохранители и верховынй судебный орган.

Старт истории под общим названием «проскок на мигающий» в исполнении Гарика Балаяна был дан вечером 16 апреля 2025 года. В постановлении за подписью заместителя начальника ЦАФАП ОГИБДД МВД России по Республике Башкортостан сказано, что в 17 часов 07 минут 20 секунд на перекрестке улиц Энтузиастов и Рудольфа Нуреева в Уфе, водитель Audi А6 «совершил проезд на запрещающий сигнал светофора». Гражданин повернул налево под уже «покрасневшую» дополнительную секцию светофора со «стрелкой».

Нарушение зафиксировала камера автоматической фиксации модели «Лобачевский». Постановлением от 21 апреля 2025 года водитель-нарушитель был оштрафован на 7500 рублей – в соответствии с частью 3 статьи 12.12 КоАП («повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»). Поскольку менее чем за год до того момента (20 августа 2024 года) Балаян уже совершил аналогичный проступок, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Позиция водителя

Водитель Балаян не согласился с выводами инспектора ЦАФАП Башкортостана и отправился обжаловать постановление в суд. Он утверждал, что перед перекрестком двигался с достаточно высокой скоростью и если бы он предпринял торможение, то его машина остановилась на пересечении проезжих частей двух улиц.

Поэтому, основываясь на пункте 13.7 ПДД, он и проехал перекресток. Напомним, что этот пункт Правил гласит:

«Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка».

Позиция судов

Судьи Октябрьского районного суда города Уфы, Верховный суд Республики Башкортостан, а также Шестого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрели жалобу водителя, изучив при этом и видеозапись нарушения.

На ней зафиксировано, как Audi А6 Балаяна на высокой скорости приближалась к перекрестку в то время, когда разрешающая поворот зеленая стрелка светофора уже мигала, предупреждая о скором переключении.

В момент включения запрещающего красного сигнала вместо «зеленой стрелки» машина (цитируем текст решения Октябрьского суда) «…находилась перед светофорным объектом, установленным на значительном расстоянии от пересечении проезжих частей, однако, не снижая скорости, выехала на регулируемый перекресток в момент действия этого сигнала».

Исходя из увиденного на видеозаписи, суды пришли к выводу, что водитель Балаян проигнорировал требование запрещающего сигнала, нарушил тем самым ПДД и потому был оштрафован совершенно справедливо.

Позиция Верховного Суда

Верховный суд также изучил материалы дела Гарика Балаяна и согласился с решениями нижестоящих судов. В его решении сказано:

«Вопреки доводам жалобы представленные в дело фотоматериалы, а также видеозапись момента совершения правонарушения, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Балаяна Г.В. административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 КоАП».

В итоге штраф в размере 7500 рублей за повторный проезд «на красный» для водителя Балаяна остался в силе.

