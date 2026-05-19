Эксперт оценил изменения в КоАП как откат в прошлое

В первой половине мая 2026 года для вступили в силу сразу два значимых изменения в КоАП. Оба напрямую касаются водителей, оказавшихся фигурантами дел ГИБДД, — и оба меняют не составы и санкции, а процессуальные действия. Так, 10 мая заработали поправки к статье 30.13 КоАП о порядке кассационного обжалования, а 13 мая — нормы статьи 25 КоАП, дающие право снимать копии и делать выписки из материалов дела. Вместе с юристом разбирались, как эти изменения повлияют на жизнь рядовых водителей.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Что именно меняется при получении копий

Поправки затрагивают три ключевые статьи главы 25 «Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности», описывающие процессуальный статус участников производства:

часть 1 статьи 25.1 — «Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении»;

часть 2 статьи 25.2 — «Потерпевший»;

часть 5 статьи 25.5 — «Защитник и представитель».

Во всех трёх случаях тексты в статьях дополняются одинаковыми уточнениями: после «права знакомиться с материалами дела» появляется сформулированное право:

«Знакомиться с аудио- и видеозаписями, делать выписки из материалов дела об административном правонарушении, снимать за свой счёт копии с материалов дела об административном правонарушении, в том числе с помощью технических средств».

Иными словами, водитель, в отношении которого составлен протокол, теперь может прийти на ознакомление с делом со своим ноутбуком или флэшкой и скопировать всё, что в этом деле есть, — от рапорта инспектора и схемы происшествия до записей с патрульного видеорегистратора и камер фотовидеофиксации.

Копирование происходит за счёт самого участника, но именно это и снимает прежний барьер: должностное лицо или суд не обязаны предоставлять технику или делать копии за свой счёт, а значит — нет и формального повода отказать водителю.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Зачем понадобились эти поправки

До 13 мая 2026 года КоАП допускал лишь ознакомление с материалами дела. А право снимать копии и делать выписки было закреплено Гражданским процессуальным, Арбитражным процессуальным и Уголовным процессуальным кодексами, а также Кодексом судопроизводства, но не КоАП.

На практике это создавало парадокс: участник уголовного процесса мог получить копии куда более серьёзных материалов, чем водитель, которому грозит наказание, например, за выезд на встречную полосу или отказ от медосвидетельствования.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что без возможности зафиксировать содержание документов сложно «полноценно подготавливаться к рассмотрению дел». На практике автомобилист, приехавший на ознакомление, должен был либо запоминать содержание материалов, либо переписывать ключевые места от руки, либо подавать ходатайство о выдаче копий на руки, которое суды и должностные лица удовлетворяли далеко не всегда.

Что это даёт водителю на практике

Главное практическое следствие — возможность работать с доказательной базой по своему делу так же, как это давно делают участники гражданских и уголовных процессов. К моменту рассмотрения дела водитель и его защитник могут:

получить копии видеозаписей с патрульных автомобилей, нагрудных камер инспекторов, стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации и проанализировать их покадрово;

сделать копию протокола, схемы места происшествия, рапорта, объяснений свидетелей и проверить их на противоречия;

передать материалы независимому эксперту (например, для оценки скорости движения по видео, расчёта траекторий при ДТП или анализа показаний прибора, измеряющего степень опьянения);

заранее подготовить письменную позицию, ходатайства и контрдоказательства для судебного заседания.

Особенно важна формулировка про аудио- и видеозаписи: до сих пор именно с ними возникали наибольшие сложности. Просмотр видео в кабинете инспектора в течение нескольких минут — далеко не то же самое, что покадровый разбор записи с защитником или экспертом.

© Виктор Коротаев/Коммерсантъ

По словам автоюриста Михаила Никитина, поправки принципиально ни на что не повлияют, однако серьёзно помогут водителям, устранив потенциальную возможность для отказа в получении материалов дела.

«Что касается предоставления возможности получать выписки из материалов дела и делать копии — не думаю, что это сделало какую-то революцию в КоАП, просто устранили серьёзный пробел». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Технические и финансовые нюансы

В законе прямо сказано: копии снимаются «за свой счёт» и «с помощью технических средств». При этом поправки в закон не уточняют, каких именно — на практике это означает любые устройства, позволяющие зафиксировать содержание материалов: смартфон, фотоаппарат, портативный сканер, ноутбук с подключённой камерой. Заверение копий не требуется, поскольку речь идёт о технической фиксации, а не о выдаче официальных дубликатов.

При этом сам факт, что копирование производится за счёт участника, снимает с органа, ведущего производство, организационную нагрузку.

Тем самым лишает должностных лиц аргумента о невозможности предоставить копии «по техническим причинам».

© BrianAJackson/iStock.com

Новый порядок кассации по делам мировых судей

Несколькими днями раньше — 10 мая 2026 года — вступил в силу Федеральный закон от 9 апреля 2026 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Поправки меняют адрес, по которому подаются кассационные жалобы на постановления, прошедшие через мирового судью и районный суд.

Для водителей это особенно чувствительная норма: именно через мирового судью проходят все «серьёзные» дела ГИБДД — те, по которым санкция предусматривает лишение прав или административный арест. Это, в частности, статья 12.8 КоАП (управление в состоянии опьянения), статья 12.26 (отказ от медицинского освидетельствования), статья 12.15, часть 4 (выезд на встречную полосу), статья 12.27 (оставление места ДТП).

Ранее жалоба на постановление мирового судьи подавалась в районный суд, а следующей инстанцией был кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ). Однако с 10 мая схема изменилась. Жалобы и протесты на вступившие в законную силу постановления мировых судей, а также на решения районных судов теперь необходимо направлять в суды субъектов РФ — то есть в областные, краевые и приравненные к ним суды.

Меняется и сам формат рассмотрения. Жалобу рассматривает председатель Верховного суда региона, его заместитель или — по их поручению — другой судья этого суда. По существу это так называемая выборочная кассация: судья сначала решает, есть ли основания для пересмотра по существу, и только после этого жалоба может быть удовлетворена, изменена или отклонена. Прежняя сплошная кассация, при которой каждая жалоба рассматривалась с заседанием, для дел мировых судей больше не применяется.

Возможность дальнейшего обжалования в Верховном суде РФ закон сохраняет — но для этого жалоба должна сначала пройти региональный уровень.

«Что касается порядка обжалования, то ситуация двоякая. Применительно к столичным реалиям — обжалование по ранее действовавшим правилам позволяло после неудачи в суде первой инстанции "проскочить" стадию обжалования в вышестоящем суде, который, как правило, оставлял решение без изменения. Сейчас безальтернативно придётся обжаловать последовательно. По сути, это откат к порядку, который существовал более 10 лет назад. Насколько мера окажется оправданной и разгрузит суды — время покажет». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Впрочем, поправка в закон содержит важную оговорку. Если жалоба или протест были поданы в кассационный суд общей юрисдикции до 10 мая 2026 года, они рассматриваются по прежним правилам — то есть в том же КСОЮ и в обычной кассационной процедуре. Новый порядок применяется только к жалобам, поступившим после этой даты.

Это значит, что водителю, у которого уже есть зарегистрированная в КСОЮ жалоба, ничего переделывать не нужно. А вот тем, кто только готовится подать кассационную жалобу, важно не ошибиться с адресом: ошибка в выборе суда грозит потерей времени и риском пропустить срок обжалования.

© Александр Кондратюк/РИА Новости

Главное

Майские поправки не вводят новых составов, не меняют размеры штрафов и не отменяют ответственность за уже совершённые нарушения. Их смысл — процессуальный, и для водителя они работают разнонаправленно.

С одной стороны, закон № 119-ФЗ расширяет арсенал защиты: впервые автомобилист получает право полноценно работать с материалами дела на стадии ознакомления — копировать видео, схемы, рапорты, объяснения, передавать всё это юристу и эксперту.

С другой — закон № 80-ФЗ перестраивает процедуру кассационного обжалования так, что добиться пересмотра вступившего в силу постановления станет сложнее: жалоба теперь идёт не в КСОЮ со сплошной кассацией, а в региональный суд с выборочной.

Для простых дел о небольших штрафах ни то, ни другое существенно не изменит привычный сценарий. Но для тех, кому грозит лишение прав, крупный штраф или арест, новые редакции статей 25.1, 25.2, 25.5 и 30.13 КоАП становятся одними из самых заметных процессуальных изменений последних лет — и игнорировать их при выстраивании защиты уже не получится.