Эксперт оценил изменения в КоАП как откат в прошлое

«Это откат на 10 лет назад» — эксперт оценил майские изменения в КоАП
В первой половине мая 2026 года для вступили в силу сразу два значимых изменения в КоАП. Оба напрямую касаются водителей, оказавшихся фигурантами дел ГИБДД, — и оба меняют не составы и санкции, а процессуальные действия. Так, 10 мая заработали поправки к статье 30.13 КоАП о порядке кассационного обжалования, а 13 мая — нормы статьи 25 КоАП, дающие право снимать копии и делать выписки из материалов дела. Вместе с юристом разбирались, как эти изменения повлияют на жизнь рядовых водителей.
Что именно меняется при получении копий
Поправки затрагивают три ключевые статьи главы 25 «Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности», описывающие процессуальный статус участников производства:
- часть 1 статьи 25.1 — «Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении»;
- часть 2 статьи 25.2 — «Потерпевший»;
- часть 5 статьи 25.5 — «Защитник и представитель».
Во всех трёх случаях тексты в статьях дополняются одинаковыми уточнениями: после «права знакомиться с материалами дела» появляется сформулированное право:
«Знакомиться с аудио- и видеозаписями, делать выписки из материалов дела об административном правонарушении, снимать за свой счёт копии с материалов дела об административном правонарушении, в том числе с помощью технических средств».
Иными словами, водитель, в отношении которого составлен протокол, теперь может прийти на ознакомление с делом со своим ноутбуком или флэшкой и скопировать всё, что в этом деле есть, — от рапорта инспектора и схемы происшествия до записей с патрульного видеорегистратора и камер фотовидеофиксации.
Копирование происходит за счёт самого участника, но именно это и снимает прежний барьер: должностное лицо или суд не обязаны предоставлять технику или делать копии за свой счёт, а значит — нет и формального повода отказать водителю.
Зачем понадобились эти поправки
До 13 мая 2026 года КоАП допускал лишь ознакомление с материалами дела. А право снимать копии и делать выписки было закреплено Гражданским процессуальным, Арбитражным процессуальным и Уголовным процессуальным кодексами, а также Кодексом судопроизводства, но не КоАП.
На практике это создавало парадокс: участник уголовного процесса мог получить копии куда более серьёзных материалов, чем водитель, которому грозит наказание, например, за выезд на встречную полосу или отказ от медосвидетельствования.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что без возможности зафиксировать содержание документов сложно «полноценно подготавливаться к рассмотрению дел». На практике автомобилист, приехавший на ознакомление, должен был либо запоминать содержание материалов, либо переписывать ключевые места от руки, либо подавать ходатайство о выдаче копий на руки, которое суды и должностные лица удовлетворяли далеко не всегда.
Что это даёт водителю на практике
Главное практическое следствие — возможность работать с доказательной базой по своему делу так же, как это давно делают участники гражданских и уголовных процессов. К моменту рассмотрения дела водитель и его защитник могут:
- получить копии видеозаписей с патрульных автомобилей, нагрудных камер инспекторов, стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации и проанализировать их покадрово;
- сделать копию протокола, схемы места происшествия, рапорта, объяснений свидетелей и проверить их на противоречия;
- передать материалы независимому эксперту (например, для оценки скорости движения по видео, расчёта траекторий при ДТП или анализа показаний прибора, измеряющего степень опьянения);
- заранее подготовить письменную позицию, ходатайства и контрдоказательства для судебного заседания.
Особенно важна формулировка про аудио- и видеозаписи: до сих пор именно с ними возникали наибольшие сложности. Просмотр видео в кабинете инспектора в течение нескольких минут — далеко не то же самое, что покадровый разбор записи с защитником или экспертом.
По словам автоюриста Михаила Никитина, поправки принципиально ни на что не повлияют, однако серьёзно помогут водителям, устранив потенциальную возможность для отказа в получении материалов дела.
«Что касается предоставления возможности получать выписки из материалов дела и делать копии — не думаю, что это сделало какую-то революцию в КоАП, просто устранили серьёзный пробел».
Технические и финансовые нюансы
В законе прямо сказано: копии снимаются «за свой счёт» и «с помощью технических средств». При этом поправки в закон не уточняют, каких именно — на практике это означает любые устройства, позволяющие зафиксировать содержание материалов: смартфон, фотоаппарат, портативный сканер, ноутбук с подключённой камерой. Заверение копий не требуется, поскольку речь идёт о технической фиксации, а не о выдаче официальных дубликатов.
При этом сам факт, что копирование производится за счёт участника, снимает с органа, ведущего производство, организационную нагрузку.
Тем самым лишает должностных лиц аргумента о невозможности предоставить копии «по техническим причинам».
Новый порядок кассации по делам мировых судей
Несколькими днями раньше — 10 мая 2026 года — вступил в силу Федеральный закон от 9 апреля 2026 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Поправки меняют адрес, по которому подаются кассационные жалобы на постановления, прошедшие через мирового судью и районный суд.
Для водителей это особенно чувствительная норма: именно через мирового судью проходят все «серьёзные» дела ГИБДД — те, по которым санкция предусматривает лишение прав или административный арест. Это, в частности, статья 12.8 КоАП (управление в состоянии опьянения), статья 12.26 (отказ от медицинского освидетельствования), статья 12.15, часть 4 (выезд на встречную полосу), статья 12.27 (оставление места ДТП).
Ранее жалоба на постановление мирового судьи подавалась в районный суд, а следующей инстанцией был кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ). Однако с 10 мая схема изменилась. Жалобы и протесты на вступившие в законную силу постановления мировых судей, а также на решения районных судов теперь необходимо направлять в суды субъектов РФ — то есть в областные, краевые и приравненные к ним суды.
Меняется и сам формат рассмотрения. Жалобу рассматривает председатель Верховного суда региона, его заместитель или — по их поручению — другой судья этого суда. По существу это так называемая выборочная кассация: судья сначала решает, есть ли основания для пересмотра по существу, и только после этого жалоба может быть удовлетворена, изменена или отклонена. Прежняя сплошная кассация, при которой каждая жалоба рассматривалась с заседанием, для дел мировых судей больше не применяется.
Возможность дальнейшего обжалования в Верховном суде РФ закон сохраняет — но для этого жалоба должна сначала пройти региональный уровень.
«Что касается порядка обжалования, то ситуация двоякая. Применительно к столичным реалиям — обжалование по ранее действовавшим правилам позволяло после неудачи в суде первой инстанции "проскочить" стадию обжалования в вышестоящем суде, который, как правило, оставлял решение без изменения. Сейчас безальтернативно придётся обжаловать последовательно. По сути, это откат к порядку, который существовал более 10 лет назад. Насколько мера окажется оправданной и разгрузит суды — время покажет».
Впрочем, поправка в закон содержит важную оговорку. Если жалоба или протест были поданы в кассационный суд общей юрисдикции до 10 мая 2026 года, они рассматриваются по прежним правилам — то есть в том же КСОЮ и в обычной кассационной процедуре. Новый порядок применяется только к жалобам, поступившим после этой даты.
Это значит, что водителю, у которого уже есть зарегистрированная в КСОЮ жалоба, ничего переделывать не нужно. А вот тем, кто только готовится подать кассационную жалобу, важно не ошибиться с адресом: ошибка в выборе суда грозит потерей времени и риском пропустить срок обжалования.
Главное
Майские поправки не вводят новых составов, не меняют размеры штрафов и не отменяют ответственность за уже совершённые нарушения. Их смысл — процессуальный, и для водителя они работают разнонаправленно.
С одной стороны, закон № 119-ФЗ расширяет арсенал защиты: впервые автомобилист получает право полноценно работать с материалами дела на стадии ознакомления — копировать видео, схемы, рапорты, объяснения, передавать всё это юристу и эксперту.
С другой — закон № 80-ФЗ перестраивает процедуру кассационного обжалования так, что добиться пересмотра вступившего в силу постановления станет сложнее: жалоба теперь идёт не в КСОЮ со сплошной кассацией, а в региональный суд с выборочной.
Для простых дел о небольших штрафах ни то, ни другое существенно не изменит привычный сценарий. Но для тех, кому грозит лишение прав, крупный штраф или арест, новые редакции статей 25.1, 25.2, 25.5 и 30.13 КоАП становятся одними из самых заметных процессуальных изменений последних лет — и игнорировать их при выстраивании защиты уже не получится.