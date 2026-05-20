Сигналы регулировщика в 2026 году: полный гид для водителей и пешеходов

Светофор сломался, на перекрёстке затор после ДТП, на дорогу выехала военная колонна или там идут аварийные работы — в любой из этих ситуаций движение транспорта на участке регулируется вручную: всем управляет человек с жезлом. В эту минуту его жесты оказываются важнее любого сигнала светофора и любого знака. В этой статье разберём, кто имеет право быть регулировщиком в 2026 году, как читать положение регулировщика и движения его рук, какие исключения предусмотрены ПДД и сколько стоит ошибка чтения жеста.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Кто может быть регулировщиком на дороге

Согласно пункту 1.2 ПДД, регулировщик — это лицо, наделённое в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью предусмотренных Правилами сигналов. Ключевая формулировка здесь — «в установленном порядке»: одного желания и жезла недостаточно, полномочия должны опираться на закон или должностную инструкцию.

Не только инспекторы ГИБДД: полномочия других должностных лиц

В абсолютном большинстве случаев на перекрёстке вы увидите именно инспектора ДПС Госавтоинспекции МВД. Однако ПДД и ведомственные акты допускают, что регулировщиками могут быть и другие должностные лица: управляет движением далеко не только сотрудник ДПС.

К ним относятся: сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) — при сопровождении военных колонн и на участках, где введён особый режим движения; работники дорожно-эксплуатационных служб — обычно при ремонтных работах и временных ограничениях; дежурные по линиям железнодорожных переездов и паромных переправ — в пределах своих служебных обязанностей; сотрудники подразделений транспортной безопасности — на участках дорог, определённых постановлением Правительства РФ от 18 июля 2016 года № 686.

Кроме того, требование об остановке вправе предъявить и иные сотрудники полиции (например, участковый уполномоченный) — на основании статьи 13 Федерального закона «О полиции». В столица также в качестве регулировшиков могут выступать сотрудники ЦОДД.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Экипировка и отличительные признаки

Регулировщик обязан быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. У инспектора ДПС форма дополняется именным нагрудным знаком с персональным номером; служебное удостоверение он обязан предъявить по первому требованию участника дорожного движения.

Если же речь идёт о работнике ВАИ или о дежурном на переездах и паромных переправах, то ориентироваться нужно по форменной одежде, экипировке и отличительному знаку конкретного ведомства.

В качестве средств подачи сигналов используются чёрно-белый жезл со светоотражающим покрытием либо диск с красным световозвращателем (пункт 6.10 ПДД), свисток (пункт 6.12 ПДД), а также громкоговорящее устройство (пункт 6.11 ПДД).

Если перед вами человек в форме без опознавательных признаков сотрудника полиции и без удостоверения — его указания исполнять вы не обязаны, и в этом случае имеет смысл связаться с дежурной частью.

Три базовых жеста: схема «позиция → разрешение»

Главная сложность для водителя — необходимость одновременно учитывать два параметра: положение регулировщика относительно вас и то, как расположены его руки. Все варианты движения описаны в пункте 6.10 ПДД и складываются из трёх базовых жестов.

© ГИБДД

Правая рука поднята вверх — стоп всем

Самый простой и однозначный сигнал. Когда правая рука поднята вверх, движение всех транспортных средств запрещено во всех направлениях, и точно так же запрещён переход проезжей части пешеходами — независимо от того, какой стороной к вам обращён регулировщик. По смыслу это аналог жёлтого сигнала светофора: нужно остановиться перед стоп-линией или, если её нет, перед пересекаемой проезжей частью. Исключение из этого правила — только пункт 6.14 ПДД, о котором речь пойдёт ниже.

Руки разведены в стороны или опущены — проезд с боков

В этом положении грудь и спина регулировщика «закрыты» для движения: со стороны груди и со стороны спины ехать и переходить дорогу нельзя. А вот с боков — можно. Когда руки вытянуты в стороны или опущены, для транспортных средств и пешеходов со стороны левого бока и со стороны правого бока разрешено: трамваю — только прямо; безрельсовым транспортным средствам (легковым, грузовым, мотоциклам) — движение прямо или направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть. Иными словами, действует «правило открытых боков»: прямо и направо пешеходы переходят дорогу, а автомобили продолжают движение вперёд или сворачивают.

Правая рука вытянута вперёд — разрешение зависит от стороны

Это самый «многозначный» жест, и именно его обычно труднее всего распознать. Когда правая рука вытянута вперёд, разрешённые направления распределяются так. Со стороны левого бока трамваю разрешён поворот налево, а безрельсовым транспортным средствам — движение во всех направлениях (прямо, направо, налево, разворот). Со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо. Со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Кто куда может ехать: разделение потоков

Легковые и грузовые автомобили: допустимые манёвры

Безрельсовые транспортные средства — автомобили, мотоциклы, автобусы — получают наибольшую свободу манёвра. При вытянутой вперёд правой руке со стороны левого бока им открыты все направления, а руки в стороны разрешают с обоих боков движение прямо или направо. Важно соблюсти пункт 8.5 ПДД: перед поворотом или разворотом необходимо заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, а при наличии знаков 5.15.1, 5.15.2 или разметки 1.18 — перестроиться согласно их указаниям. При повороте направо отдельно действует пункт 13.1: водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает.

© Майя Жинкина/Коммерсантъ

Трамваи: почему им разрешено только прямо

Трамвай — рельсовый транспорт, и в большинстве жестов регулировщика для него действует урезанный набор траекторий. При разведённых в стороны руках трамваю с обоих боков можно ехать только прямо. При вытянутой вперёд правой руке — только налево из положения «со стороны левого бока». Логика проста: повороты направо или развороты для трамвая конструктивно невозможны на большинстве перекрёстков, а пересечение встречных рельсовых путей в произвольных направлениях создавало бы очевидные конфликтные траектории. Поэтому регулировщик разрешает трамваю только те манёвры, которые соответствуют расположению путей.

Пешеходы и СИМ: где безопасно переходить

Для пешеходов работает простое правило: переходить можно там, где регулировщик «открыт» боком, а грудь и спина для движения закрыты. Конкретно: при разведённых в стороны руках — со стороны груди и со стороны спины; при правой руке вперёд — только за спиной регулировщика. Если же руки опущены и регулировщик стоит прямо и направо, пешеходы могут переходить дорогу со стороны левого и правого бока.

Отдельная норма с 1 марта 2023 года касается СИМ — средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколёса, сегвеи, электроскейтборды и аналогичные устройства). Согласно абзацу, введённому Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 № 1769 в пункт 6.10 ПДД, водители СИМ обязаны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов. Это значит, что независимо от того, где двигался самокат до перекрёстка — по велодорожке или по тротуару, — при появлении регулировщика он приравнивается к пешеходу. На пешеходном переходе самокатчик, как и прежде, обязан спешиться (пункт 24.8 ПДД).

Приоритет сигналов: что главнее на перекрёстке

Регулировщик vs светофор vs знаки vs разметка

Когда на перекрёстке появляется регулировщик, привычная иерархия сигналов перестраивается. Пункт 6.15 ПДД устанавливает абсолютный приоритет: водители и пешеходы должны выполнять сигналы и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметке.

© ГИБДД

Иерархия выглядит так: сначала — указания регулировщика, затем — сигналы светофора, далее — знаки приоритета, после них — прочие дорожные знаки, и в самом низу — разметка проезжей части. Поэтому знак «Уступите дорогу» (2.4) или «Главная дорога» (2.1) в присутствии регулировщика теряет своё значение: очерёдность проезда определяет он.

Как действовать при противоречии сигналов

Практика проста. Если светофор показывает зелёный, а регулировщик поднял руку вверх — нужно остановиться. Если светофор красный, а регулировщик стоит к вам боком с разведёнными руками — можно ехать прямо и направо. Если знаки разрешают только правый поворот, а правая рука регулировщика вытянута вперёд и обращена к вам со стороны левого бока, ехать можно в любом направлении — приоритет на стороне регулировщика. Сложнее всего бывает именно зрительная привычка: взгляд автоматически уходит на светофор. В присутствии регулировщика сигналы светофора лучше мысленно «выключить».

Исключения из правил: когда можно продолжить движение

Правило экстренного торможения (п. 6.14 ПДД)

Если рука регулировщика поднята вверх в тот момент, когда вы уже не успеваете остановиться без экстренного торможения, ПДД разрешают продолжить движение. Дословная формулировка пункта 6.14: водителям, которые при поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13, разрешается дальнейшее движение.

© ГИБДД

Главное здесь — критерий именно экстренного торможения, то есть резкого снижения скорости с максимальной интенсивностью. Если вы успеваете плавно остановиться, нужно останавливаться. Норма создана исключительно для предотвращения ДТП, а не для удобства водителя.

Если вы уже выехали на перекрёсток

Когда автомобиль уже находится на перекрёстке и в этот момент правая рука регулировщика поднята вверх, оставаться на месте нельзя — это создаст помехи для тех, кто получит разрешение двигаться с других направлений. Правильная тактика — освободить перекрёсток в том направлении, которое было разрешено перед запрещающим сигналом. Аналогичная норма действует и для пешеходов, и для водителей СИМ: те, кто при подаче запрещающего сигнала уже оказался на проезжей части, должны её освободить, а если это невозможно — остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Дополнительные сигналы и их значение

Свисток, вращение жезлом, громкоговоритель

Помимо трёх основных жестов регулировщик использует ряд вспомогательных сигналов. Сигнал свистком (пункт 6.12 ПДД) предназначен исключительно для привлечения внимания участников движения — самостоятельного регулирующего значения он не имеет. Громкоговорящее устройство и указание жестом руки в сторону конкретного автомобиля (пункт 6.11 ПДД) подаются как требование остановиться: водитель должен подъехать именно к тому месту, на которое указано.

© ГИБДД

Вращение жезлом — это сигнал водителям, которым разрешено движение, ускориться и быстрее покинуть перекрёсток. Резкий мах рукой вниз с одновременным указанием направления — просьба завершить уже начатый манёвр. Иногда инспектор поднимает левую руку, чтобы развести потоки на сложном перекрёстке: такие жесты не закреплены отдельной строкой ПДД, но прямо допускаются абзацем пункта 6.10 — «Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам».

Как распознать жесты в темноте или плохую погоду

В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, ливень) ПДД разрешают регулировщику использовать жезл со светоотражающим покрытием или диск с красным световозвращателем. Если погода неблагоприятная, водителю лучше заранее снизить скорость и приближаться к перекрёстку с готовностью остановиться, не полагаясь на видимость жестов с большого расстояния. При сомнениях в смысле сигнала действует общее правило пункта 1.5 ПДД: участник движения должен действовать так, чтобы не создавать опасности, — то есть остановиться и дождаться однозначного жеста.

Штрафы за нарушение указаний регулировщика

Проезд на запрещающий жест, стоп-линия, повторные нарушения

С 1 января 2025 года действуют новые размеры штрафов из главы 12 КоАП РФ, введённые Федеральным законом от 26.12.2024 № 490-ФЗ. Ключевые санкции для водителей выглядят так. Проезд на запрещающий сигнал регулировщика (часть 1 статьи 12.12 КоАП) — 1 500 рублей. Невыполнение требования остановиться перед стоп-линией при запрещающем жесте (часть 2 той же статьи) — 800 рублей. Повторный проезд на запрещающий сигнал регулировщика в течение года (часть 3) — 7 500 рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Отдельно стоит учесть статью 12.25 КоАП: невыполнение законного требования сотрудника полиции или должностного лица ВАИ об остановке транспортного средства влечёт штраф от 7 000 до 10 000 рублей или лишение прав на четыре–шесть месяцев (в редакции ФЗ от 07.07.2025 № 209-ФЗ). Если нарушение зафиксировано камерой автоматической фиксации, наказанием может быть только денежный штраф; если экипажем ДПС — материалы направляются в мировой суд, и тот вправе применить лишение прав.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ответственность пешеходов и водителей СИМ

Пешеход, перешедший дорогу на запрещающий сигнал регулировщика, отвечает по части 1 статьи 12.29 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей. Если из-за нарушения были созданы помехи в движении транспорта, применяется часть 1 статьи 12.30 КоАП — штраф 1 000 рублей. При причинении лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего по неосторожности — от 1 000 до 1 500 рублей.

Водители СИМ с точки зрения КоАП сегодня по-прежнему приравниваются к пешеходам и привлекаются по тем же статьям 12.29 и 12.30. Однако обсуждается введение более жёсткой ответственности с дифференцированными санкциями за конкретные виды нарушений на электросамокатах: проезд на запрещающий сигнал, движение по проезжей части в нарушение ПДД, превышение скорости, езда в нетрезвом виде. Следить за обновлениями имеет смысл по федеральным законам, которые вносят изменения в главу 12 КоАП РФ.

Мнемоника: как запомнить жесты за одну минуту

В автошколах из поколения в поколение передаются короткие фразы, позволяющие не путаться на экзамене и в реальной обстановке.

Самая известная и универсальная — «грудь и спина — стена»: с этих сторон регулировщика проезд и переход всегда запрещены, в каком бы положении ни находились его руки.

Вторая опора — «руки в стороны или опущены = прямо и направо». Пешеходы и водители безрельсового транспорта запоминают это по аналогии с обычным правым поворотом на «зелёный»: руки регулировщика будто «опускают» вам зелёный сигнал с боков.

Третья — «правая рука вперёд: левому боку всё, груди только направо». Тот, к кому регулировщик повёрнут левым боком, получает максимальные права; тот, к кому грудью, — лишь правый поворот; правый бок и спина — это закрытые направления.

Отдельно стоит выучить классическую «жезл-мнемонику», которой пользуются несколько поколений курсантов автошкол. Её смысл — связать ориентацию жезла (палки) в руке регулировщика с разрешённым манёвром.

Принцип такой: если палка смотрит вправо, ехать нельзя; если палка смотрит влево, открываются все направления; если палка смотрит в рот водителю, разрешён только поворот; рука вверх — стоп. Полная формула, которую заучивают на занятиях:

«палка смотрит в рот — делай поворот» (правая рука вытянута вперёд, регулировщик повёрнут к вам грудью: разрешён только поворот направо);

(правая рука вытянута вперёд, регулировщик повёрнут к вам грудью: разрешён только поворот направо); «палка смотрит вправо, ехать не имеешь права» (со стороны правого бока движение запрещено);

(со стороны правого бока движение запрещено); «палка смотрит влево — езжай как королева» (со стороны левого бока разрешено движение во всех направлениях);

(со стороны левого бока разрешено движение во всех направлениях); «рука вверх — стой как столб» (правая рука поднята вверх — движение всех транспортных средств запрещено).

Если эти формулы уложить в памяти, любой жест регулировщика читается за пару секунд — и водителем, и пешеходом, и самокатчиком.